Приглашаю вас и ваших детей в путешествие по городу, который подарил сюжеты к сказкам великого Гофмана. С нами будет кот Мурр — один из главных персонажей писателя.
Вы узнаете, почему не
Вы узнаете, почему не
Описание квеста
- Начнём от того места, где родился сказочник, подаривший миру главную рождественскую ёлку
- Пройдём по улицам, где спрятаны тропы кота Мурра, отгадаем загадку Мари и выясним, что Гофман подарил Гарри Поттеру
- Нашепчем желания на ухо собору и послушаем, о чём поёт русалка
- На острове Канта полакомимся вкусным калачом и покатаемся на качелях
- Разгадаем загадку Эйлера и прогуляемся по самой счастливой улице
- Заглянем в Музей изобразительных искусств в здании Биржи, где вы побываете на выставке «Город Гофмана. Тайна двух миров»
Кот Мурр присутствует с нами на всём маршруте. Вы будете выполнять его задания и получать небольшие подарки на каждой локации.
Организационные детали
- Билет на выставку оплачивается дополнительно: взрослый — 200 ₽, студентам — 150 ₽, пенсионерам и детям — 100 ₽. Общий билет в музей (экспозиция + выставка) — 300 ₽ за чел.
- Рекомендуемый возраст участников квеста — от 6 лет до 16 лет, но взрослым тоже понравится
- При желании можем посетить мини-органный концерт в соборе
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 22 туристов
Я дипломированный гид, педагог, родилась и живу в Калининграде. Дарю радость открытия волшебства города К. Очень люблю организовывать экскурсии-квесты для юных путешественников и семей с детьми. Приглашаю на прогулки-бродилки по любимому городу. Покажу места в Калининграде, где рождается сказка. Расскажу, что подарил Гофман Гарри Поттеру и где в городе живёт Дом с глазами, научу разговаривать с собором и распознавать, кого зовёт русалка.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Сказачное путешествие для детей и взрослых по городу . Всей семьей проходили квест и получали призы 😃Узнали очень много интересных историй про сказку «Щелкунчик», которую написал Эрнест Гофман.
Посетили волшебную экскурсию,
Посетили волшебную экскурсию,
+4
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Брала экскурсию для детей 9 и 11 лет. Сказать, что мы в восторге - это ничего не сказать. Анна супер интересный рассказчик и прекрасно ладит с детьми. Задания были очень
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Жду вас в гости на новом маршруте. Детки и родители молодцы!
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