читать дальше уменьшить интересными, и связанные с разными видами наук. А сколько нам было подарено подарков, мы в шоке (целый мешочек увезли с собой). Информации узнали больше, чем на обзорной экскурсии. Понравилось буквально все: считали и искали котов, разгадывали шаги маршрута, бросали по мишени, решали математические задачи, запускали кораблики, проходили квест в музее по Гофману. В общем рекомендую 100% всем деткам. Перепало подарков и внимания даже 2х летке)))

Брала экскурсию для детей 9 и 11 лет. Сказать, что мы в восторге - это ничего не сказать. Анна супер интересный рассказчик и прекрасно ладит с детьми. Задания были очень