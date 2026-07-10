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Семейный квест «С котом Мурром - по городу сказочника Гофмана»

Увидеть Калининград с волшебной стороны
Приглашаю вас и ваших детей в путешествие по городу, который подарил сюжеты к сказкам великого Гофмана. С нами будет кот Мурр — один из главных персонажей писателя.

Вы узнаете, почему не
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все орехи — орехи, как появился на свет Щелкунчик и какой дар от Гофмана получил Гарри Поттер. Отгадаете загадки старого собора и обнаружите, что из его часов вылетает вовсе не кукушка.

5
2 отзыва
Семейный квест «С котом Мурром - по городу сказочника Гофмана»
Семейный квест «С котом Мурром - по городу сказочника Гофмана»
Семейный квест «С котом Мурром - по городу сказочника Гофмана»

Описание квеста

  • Начнём от того места, где родился сказочник, подаривший миру главную рождественскую ёлку
  • Пройдём по улицам, где спрятаны тропы кота Мурра, отгадаем загадку Мари и выясним, что Гофман подарил Гарри Поттеру
  • Нашепчем желания на ухо собору и послушаем, о чём поёт русалка
  • На острове Канта полакомимся вкусным калачом и покатаемся на качелях
  • Разгадаем загадку Эйлера и прогуляемся по самой счастливой улице
  • Заглянем в Музей изобразительных искусств в здании Биржи, где вы побываете на выставке «Город Гофмана. Тайна двух миров»

Кот Мурр присутствует с нами на всём маршруте. Вы будете выполнять его задания и получать небольшие подарки на каждой локации.

Организационные детали

  • Билет на выставку оплачивается дополнительно: взрослый — 200 ₽, студентам — 150 ₽, пенсионерам и детям — 100 ₽. Общий билет в музей (экспозиция + выставка) — 300 ₽ за чел.
  • Рекомендуемый возраст участников квеста — от 6 лет до 16 лет, но взрослым тоже понравится
  • При желании можем посетить мини-органный концерт в соборе

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 22 туристов
Я дипломированный гид, педагог, родилась и живу в Калининграде. Дарю радость открытия волшебства города К. Очень люблю организовывать экскурсии-квесты для юных путешественников и семей с детьми. Приглашаю на прогулки-бродилки по любимому городу. Покажу места в Калининграде, где рождается сказка. Расскажу, что подарил Гофман Гарри Поттеру и где в городе живёт Дом с глазами, научу разговаривать с собором и распознавать, кого зовёт русалка.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
И
Сказачное путешествие для детей и взрослых по городу . Всей семьей проходили квест и получали призы 😃Узнали очень много интересных историй про сказку «Щелкунчик», которую написал Эрнест Гофман.
Посетили волшебную экскурсию,
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где создавались мультфильмы по сказкам этого писателя.
Увиденное не могло оставить никого равнодушным.
Всю нашу атмосферу от начала до конца создавала невероятная, душевная Анна.
Дети слушали с открытым ртом. Хотелось все больше спрашивать и узнавать новое)
Так же, Анна порекомендовала много интересных эксруский и гидов, за что мы ей очень благодарны. 🌷

Сказачное путешествие для детей и взрослых по городу . Всей семьей проходили квест и получали призы
Сказачное путешествие для детей и взрослых по городу . Всей семьей проходили квест и получали призы
Сказачное путешествие для детей и взрослых по городу . Всей семьей проходили квест и получали призы
Сказачное путешествие для детей и взрослых по городу . Всей семьей проходили квест и получали призы
Сказачное путешествие для детей и взрослых по городу . Всей семьей проходили квест и получали призы
Сказачное путешествие для детей и взрослых по городу . Всей семьей проходили квест и получали призы
Сказачное путешествие для детей и взрослых по городу . Всей семьей проходили квест и получали призы
Сказачное путешествие для детей и взрослых по городу . Всей семьей проходили квест и получали призы+4
Сказачное путешествие для детей и взрослых по городу . Всей семьей проходили квест и получали призы
Сказачное путешествие для детей и взрослых по городу . Всей семьей проходили квест и получали призы
Сказачное путешествие для детей и взрослых по городу . Всей семьей проходили квест и получали призы
Сказачное путешествие для детей и взрослых по городу . Всей семьей проходили квест и получали призы
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Анастасия
Брала экскурсию для детей 9 и 11 лет. Сказать, что мы в восторге - это ничего не сказать. Анна супер интересный рассказчик и прекрасно ладит с детьми. Задания были очень
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интересными, и связанные с разными видами наук. А сколько нам было подарено подарков, мы в шоке (целый мешочек увезли с собой). Информации узнали больше, чем на обзорной экскурсии. Понравилось буквально все: считали и искали котов, разгадывали шаги маршрута, бросали по мишени, решали математические задачи, запускали кораблики, проходили квест в музее по Гофману. В общем рекомендую 100% всем деткам. Перепало подарков и внимания даже 2х летке)))

Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Жду вас в гости на новом маршруте. Детки и родители молодцы!
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