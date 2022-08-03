Шторма Балтики

Экскурсионный тур «Шторма Балтики» на 4 дня

5
3 отзыва
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Шторма Балтики
Ближайшие даты:
3
ноя

Что вас ожидает 🤩

Природа Калининграда
Природа Калининграда
Нас ждут песчаные холмы и сосновые леса, широкие пляжи и обрывистые берега, а также приветливая архитектура морских курортов
Станция пернатых
Станция пернатых
Посетим старейшую в мире станцию кольцевания птиц
Балтийское море
Балтийское море
Полюбуемся панорамой Балтийского моря и послушаем, как волны разбиваются о высокий обрывистый берег
Куршская коса
Куршская коса
Отправимся в национальный парк, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Уникальная архитектура
Уникальная архитектура
Посмотрим виллы начала XX века в Светлогорске и «пряничные домики» Зеленоградска

Описание

В этом путешествии вы проедете по всему Калининградскому полуострову и увидите побережье Балтики в сезон штормов.

Бушующая стихия, гигантские дюны, бескрайние и безлюдные песчаные пляжи, старинная европейская архитектура — будете много гулять, знакомиться с историей региона и слушать море. В этом путешествии вы посетите главные места региона вдали от туристических толп.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Куршская коса

После встречи в аэропорту Калининграда вы сразу отправитесь на знаменитую Куршскую косу.

По дороге вы остановитесь в пекарне, где можно купить сэндвичи и кофе.

Куршская коса — национальный парк и памятник ЮНЕСКО, узкая полоска суши протяженностью 100 километров, омывается Балтийским морем с запада и Куршским заливом с востока.

Сюда приезжают за неповторимыми природными ландшафтами.

В этот день вы исследуете косу целиком.

Вы пройдете по длинным песчаным пляжам, где в шторм высокиеволны разбиваются о защитные авандюныи доходят почти до самого соснового леса.

Подниметесь по утопающей в зелени сосен экотропе на дюну Эфа и полюбуетесь панорамой высоких песков, которые постоянно перемещаются силой балтийского ветра.

После обеда в кафе с видом на побережье вы отправитесь на высоту Мюллера: подниметесь на дюну, покрытую густым лесом, по тропам между корней вековых сосен.

Здесь открывается панорама всей Куршской косы.

Куршская коса — коридор для миграции более 150 видов птиц, здесь находится старейшая в мире станция их кольцевания.

Во время экскурсии вы узнаете хитрости орнитологов: как ловят перелётных птиц и как отслеживают их путь.

К вечеру вы приедете в Калининград и разместитесь во FridayCenter.

После приветственного ужина можно посетить в бассейн и сауну.

Прибытие. Куршская косаПрибытие. Куршская косаПрибытие. Куршская косаПрибытие. Куршская коса
2 день

Балтийск. Янтарный

После завтрака вы отправитесь в самый западный город России — Балтийск.

Первоклассная военно-морская база Балтийска (Пиллау) досталась СССР после тяжелых боев в самом конце Великой Отечественной войны.

До начала 90-х сюда невозможно было попасть без калининградской прописки, а теперь город открыт для туристов.

На берегу залива вы выйдете к маяку — ему больше 200 лет, а его свет виден за 25 километров и помогает кораблям добираться до гавани в самый сильный шторм.

Далее вы отправитесь на Балтийскую косу.

При хорошей погоде воспользуетесь паромом, а в шторм пойдете на катерах.

Вы посетите музей «Старый люнет», созданный силами местных жителей, и памятники истории, которые раньше были недоступны туристам.

Совсем недавно Балтийская коса была закрытой территорией: в течение 50 лет здесь находилась советская авиабаза гидросамолётов.

На Балтийской косе вы увидите гидрогавань, огромный порт, разрушенный немецкий аэродром и руины командного пункта.

И всё это на фоне диких песчаных пляжей и дюн.

Также вы узнаете историю города-крепости Пиллау и дойдёте до самой западной точки России.

Обед пройдёт на маршруте.

После вас ждет переезд в Янтарный.

Здесь вы прогуляетесь по широкому песчаному пляжу, отмеченному двумя голубыми флагами, и встретите огненный закат.

На променаде множество точек, где можно согреться на холодном балтийском ветру глинтвейном, кофе или ягодным чаем.

Вечером вернетесь в комплекс, поужинаете и отдохнёте в сауне.

Балтийск. ЯнтарныйБалтийск. ЯнтарныйБалтийск. ЯнтарныйБалтийск. Янтарный
3 день

Светлогорск, мыс Гвардейский

После завтрака вы отправитесь в Заостровье.

Сегодня вас ждут высокие обрывы и дикие пляжи.

Вы погуляете по сосновому бору и насладитесь видами с высокого Гвардейского мыса.

Здесь шум волн, ароматы хвои, морской бриз и пляжи из каменных валунов — полное единение с природой.

Следующая точка маршрута — Светлогорск.

Вы исследуете элитный курорт начала XX века: увидите старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена.

Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад.

Изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.

Пообедав в уютном ресторане в городе, вы отправитесь на мыс Таран — крутой обрывистый берег высотой 33 метра.

Отсюда открывается живописный вид на бушующее Балтийское море.

Мореплаватели прошлого старались обходить стороной этот северо-западный мыс: рядом лежит каменистый риф, уходящий в море на 4 км.

Здесь же расположен самый западный в России маяк, построенный в 1846 году.

Закат вы встретите на берегу мыса — это лучшая обзорная площадка на всём калининградском побережье.

На ужин вы вернётесь во FridayCenter.

Светлогорск, мыс ГвардейскийСветлогорск, мыс ГвардейскийСветлогорск, мыс ГвардейскийСветлогорск, мыс Гвардейский
4 день

Калининград. Зеленогорск

Позавтракав, вы заберёте вещи из номеров и оставите их в автобусе — он будет с вами весь день.

Утром вы прогуляетесь по центру Калининграда.

Здесь удивительно переплетается 700-летняя история тевтонского города, немецкая фактура столицы Восточной Пруссии, фрагменты советской эпохи и современная жизнь.

Под занавес путешествия вы отправитесь в Зеленоградск — знаменитый «кошачий город» с милыми кофейнями, широкими дорожками вдоль моря и историями королевского курорта Кранца.

Вы пообедаете в ресторане на берегу, угоститесь глинтвейном и зайдёте в сувенирные лавки.

Ужин в программе не предусмотрен, но у моря достаточно мест, где можно перекусить.

Вечером вас отвезут в аэропорт.

Калининград. ЗеленогорскКалининград. ЗеленогорскКалининград. ЗеленогорскКалининград. Зеленогорск

Проживание

Тур предусматривает проживание в современном многофункциональном комплексе Фрайдей Центр.

В акции кэшбэка участвует гостиница Фрайдей Центр.

Доплата за одноместное размещение от 3 000 руб. за весь период.

Возможно забронировать проживание до и после тура, от 1 800 руб. /сутки с завтраком.

Варианты проживания

Хостел «Фрайдей Центр»

3 ночи
Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»Хостел «Фрайдей Центр»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное проживание
  • Трёхразовое питание по программе
  • Услуги гидов и турлидеров
  • Экскурсия по Куршской Косе
  • Экскурсия Балтийск -— Балтийская Коса — Янтарный
  • Экскурсия Мыс Гвардейский — Светлогорск — Мыс Таран
  • Экскурсия по району Амалиенау в Калининграде
  • Экскурсия по Зеленоградску
  • Ежедневное вечернее посещение сауны и бассейна
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Один групповой трансфер из аэропорта 3 ноября для рейсов:SU 1000 из Москвы с прибытием в 08:25SU 6323 из Санкт-Петербурга с прибытием в 08:50.
  • SU 1000 из Москвы с прибытием в 08:25
  • SU 6323 из Санкт-Петербурга с прибытием в 08:50.
  • Один групповой трансфер в аэропорт 6 ноября для рейсов:SU 6330 в Санкт-Петербург с вылетом в 17:50SU 1007 в Москву, с вылетом в 19:55.
  • SU 6330 в Санкт-Петербург с вылетом в 17:50
  • SU 1007 в Москву, с вылетом в 19:55
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Страховка
  • Доплата за одноместное размещение от 3 000 руб. за весь период
Место начала и завершения?
Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какие правила и условия проживания в Центре?
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
3 авг 2022
Спасибо за тур!
Г
2 авг 2022
Все продумано до мелочей.
А
1 июля 2022
Организация тура на 5+.
За тебя сделают чуть больше, чем всё - остается только наслаждаться изучением Калининградской области.

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