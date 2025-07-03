Вы узнаете про архитектуру и ландшафты, кулинарные традиции, периоды становления и о том, какой Калининградская область
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой одежду по погоде.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Проживание. В уютных апартаментах «стандарт» или «комфорт» отеля «Старт» 3* (комплекс апартаментов 2024 года постройки, в 15 минутах от центра города, в тихом уютном месте, в коттеджном районе), в которых есть собственная кухня и ванная, удобная кровать и быстрый интернет.
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. Chevrolet Cobalt, Renault Arkana, Кia Spotage, Skoda Rapid либо другие автомобили аналогичного класса.
Уровень сложности. Экскурсии автомобильно-пешеходные, гид приезжает за вами и по окончании привозит обратно.
Дети. Возможно участие с детьми от года (в багажник машины можно поместить коляску, детское кресло и люлька имеются).
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Калининграду, посещение Форта № 11, свободное время
Встречаемся и отправляемся на обзорную авто-пешеходную экскурсию по Калининграду. Побываем на острове Иммануила Канта, где находится могила философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом. Вы узнаете историю основания бывшего Кёнигсберга, увидите Бранденбургские ворота, сохранившиеся со времён Прусской империи. Посетим жилые старинные районы, «бедный» и элитный Амалиенау.
После прервёмся на кофе-паузу, разместимся в отеле и продолжим путешествие. Посетим военный Форт № 11 — фортификационное сооружение, построенное в 1877–1881 годах. Затем я отвезу вас в отель или в центр города, чтобы вы смогли самостоятельно прогуляться.
Зеленоградск, Куршская коса, дегустация на сыроварне, замок Шаакен
Утром отправимся в Зеленоградск. Пройдёмся по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря. Вы увидите водонапорную башню, попробуете воду из бювета королевы Луизы и поймёте, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».
Затем побываем на Куршской косе — полосе суши между пресноводным заливом и Балтийским морем. Вы узнаете, как она образовалась, в чём её уникальность, услышите историю дюн и полюбуетесь ими с высот Мюллера и Эфа.
На обратном пути заглянем в семейную сыроварню: вы понаблюдаете за производством сыра и продегустируете 6 видов сыра и 4 вида шоколада. Осмотрим снаружи замок Шаакен, и я расскажу вам о нём.
Балтийск, посёлок Янтарный, Светлогорск
Сегодня отправимся в Балтийск — самый западный город России. Вы посмотрите на старые казармы, старинный маяк и кирху 18 века, памятники Петру I и Елизавете. Гуляя по Русской набережной, вы узнаете, как здесь основали крупнейшую в Прибалтике военно-морскую базу. Шведская крепость станет поводом вспомнить о прошлом немецкого Пиллау. Вы полюбуетесь живописными дикими пляжами и оцените вид громадных кораблей, заходящих через пролив или выходящих в открытое море.
В посёлке Янтарный в действующем цеху вы понаблюдаете за процессом изготовления изделий из янтаря, узнаете секрет проверки минерала на подлинность, попробуете настойку на нём. Увидите старую немецкую кирху, заглянете в парк имени Беккера и отдохнёте на пляже, отмеченном наградой «Голубой флаг».
В завершении посетим Светлогорск. Пройдёмся по узким улочкам и полюбуемся нарядными виллами. Вы услышите рассказ об исторической ценности города, традициях и бывавших здесь знаменитостях. Осмотрим водонапорную башню, скульптуры и самые большие в мире солнечные часы. Затем — трансфер в аэропорт.
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Что включено
- Проживание
- Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт в заключительный день
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Проезд до Калининграда из вашего города и обратно
- Питание