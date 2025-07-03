Возьмите с собой одежду по погоде.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Проживание. В уютных апартаментах «стандарт» или «комфорт» отеля «Старт» 3* (комплекс апартаментов 2024 года постройки, в 15 минутах от центра города, в тихом уютном месте, в коттеджном районе), в которых есть собственная кухня и ванная, удобная кровать и быстрый интернет.

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. Chevrolet Cobalt, Renault Arkana, Кia Spotage, Skoda Rapid либо другие автомобили аналогичного класса.

Уровень сложности. Экскурсии автомобильно-пешеходные, гид приезжает за вами и по окончании привозит обратно.

Дети. Возможно участие с детьми от года (в багажник машины можно поместить коляску, детское кресло и люлька имеются).