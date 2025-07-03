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Калининград и города на побережье Балтики: индивидуальный тур

Погулять по Куршской косе, посетить знаменитые курорты и продегустировать сыр в семейной сыроварне
Я познакомлю вас с историей и главными достопримечательностями Калининграда и прибрежных Балтийска, Зеленоградска и Светлогорска.

Вы узнаете про архитектуру и ландшафты, кулинарные традиции, периоды становления и о том, какой Калининградская область
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была 100 лет назад.

Я расскажу, почему Зеленоградск светлее Светлогорска, а Светлогорск зеленее Зеленоградска и не только.

Мы побываем в национальном парке «Куршская коса», прогуляемся по Танцующему лесу и променадам, заглянем на сыроварню и посетим с экскурсией Форт № 11. И всё это — только для вас!

Калининград и города на побережье Балтики: индивидуальный тур
Калининград и города на побережье Балтики: индивидуальный тур
Калининград и города на побережье Балтики: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
5
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июл
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой одежду по погоде.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Проживание. В уютных апартаментах «стандарт» или «комфорт» отеля «Старт» 3* (комплекс апартаментов 2024 года постройки, в 15 минутах от центра города, в тихом уютном месте, в коттеджном районе), в которых есть собственная кухня и ванная, удобная кровать и быстрый интернет.

Питание. Не включено в стоимость.

Транспорт. Chevrolet Cobalt, Renault Arkana, Кia Spotage, Skoda Rapid либо другие автомобили аналогичного класса.

Уровень сложности. Экскурсии автомобильно-пешеходные, гид приезжает за вами и по окончании привозит обратно.

Дети. Возможно участие с детьми от года (в багажник машины можно поместить коляску, детское кресло и люлька имеются).

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Калининграду, посещение Форта № 11, свободное время

Встречаемся и отправляемся на обзорную авто-пешеходную экскурсию по Калининграду. Побываем на острове Иммануила Канта, где находится могила философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом. Вы узнаете историю основания бывшего Кёнигсберга, увидите Бранденбургские ворота, сохранившиеся со времён Прусской империи. Посетим жилые старинные районы, «бедный» и элитный Амалиенау.

После прервёмся на кофе-паузу, разместимся в отеле и продолжим путешествие. Посетим военный Форт № 11 — фортификационное сооружение, построенное в 1877–1881 годах. Затем я отвезу вас в отель или в центр города, чтобы вы смогли самостоятельно прогуляться.

Встреча, экскурсия по Калининграду, посещение Форта № 11, свободное времяВстреча, экскурсия по Калининграду, посещение Форта № 11, свободное времяВстреча, экскурсия по Калининграду, посещение Форта № 11, свободное времяВстреча, экскурсия по Калининграду, посещение Форта № 11, свободное времяВстреча, экскурсия по Калининграду, посещение Форта № 11, свободное времяВстреча, экскурсия по Калининграду, посещение Форта № 11, свободное времяВстреча, экскурсия по Калининграду, посещение Форта № 11, свободное времяВстреча, экскурсия по Калининграду, посещение Форта № 11, свободное времяВстреча, экскурсия по Калининграду, посещение Форта № 11, свободное времяВстреча, экскурсия по Калининграду, посещение Форта № 11, свободное времяВстреча, экскурсия по Калининграду, посещение Форта № 11, свободное времяВстреча, экскурсия по Калининграду, посещение Форта № 11, свободное времяВстреча, экскурсия по Калининграду, посещение Форта № 11, свободное времяВстреча, экскурсия по Калининграду, посещение Форта № 11, свободное время
2 день

Зеленоградск, Куршская коса, дегустация на сыроварне, замок Шаакен

Утром отправимся в Зеленоградск. Пройдёмся по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря. Вы увидите водонапорную башню, попробуете воду из бювета королевы Луизы и поймёте, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».

Затем побываем на Куршской косе — полосе суши между пресноводным заливом и Балтийским морем. Вы узнаете, как она образовалась, в чём её уникальность, услышите историю дюн и полюбуетесь ими с высот Мюллера и Эфа.

На обратном пути заглянем в семейную сыроварню: вы понаблюдаете за производством сыра и продегустируете 6 видов сыра и 4 вида шоколада. Осмотрим снаружи замок Шаакен, и я расскажу вам о нём.

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3 день

Балтийск, посёлок Янтарный, Светлогорск

Сегодня отправимся в Балтийск — самый западный город России. Вы посмотрите на старые казармы, старинный маяк и кирху 18 века, памятники Петру I и Елизавете. Гуляя по Русской набережной, вы узнаете, как здесь основали крупнейшую в Прибалтике военно-морскую базу. Шведская крепость станет поводом вспомнить о прошлом немецкого Пиллау. Вы полюбуетесь живописными дикими пляжами и оцените вид громадных кораблей, заходящих через пролив или выходящих в открытое море.

В посёлке Янтарный в действующем цеху вы понаблюдаете за процессом изготовления изделий из янтаря, узнаете секрет проверки минерала на подлинность, попробуете настойку на нём. Увидите старую немецкую кирху, заглянете в парк имени Беккера и отдохнёте на пляже, отмеченном наградой «Голубой флаг».

В завершении посетим Светлогорск. Пройдёмся по узким улочкам и полюбуемся нарядными виллами. Вы услышите рассказ об исторической ценности города, традициях и бывавших здесь знаменитостях. Осмотрим водонапорную башню, скульптуры и самые большие в мире солнечные часы. Затем — трансфер в аэропорт.

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Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Встреча в аэропорту и трансфер в аэропорт в заключительный день
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Проезд до Калининграда из вашего города и обратно
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт, 9:00
Завершение: Калининград, аэропорт, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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