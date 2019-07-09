7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Древняя область Пруссии – Скаловия. По дороге я расскажу о покорении этих земель крестоносцами и о подвиге наших разведчиков, заброшенных сюда во время Великой Отечественной войны. Возникший на горизонте самый большой поклонный крест в России возвестит о прибытии в тихую обитель.

Комплекс Свято-Елисаветинского женского монастыря поражает своим размахом и каким-то особенным очарованием. Вы увидите храмы в разных стилях, памятник Великой княгине, архиерейский дом, белокаменные стены и оборудованные купели. Для желающих открыты двери парка птиц «Приозерье» и страусиной фермы, где вы сможете приобрести яйцо пернатого бегуна.

Советск и родина подписания Тильзитского мира. Вы узнаете историю возникновения замка и города вокруг него, я расскажу вам, чем отличается сыр «Тильзитер» от эмментальского и что делала прусская королева Луиза наедине с Наполеоном. Мы отправимся любоваться бесподобными немецкими виллами с богатой лепниной, прелестным парком Якобсруэ, здешним Пикадилли – пешеходной улицей Победы, символами города – бронзовым лосем и мостом королевы Луизы, а также погуляем с видом на местное Эльдорадо.

Широкая пограничная река Неман и легенды ее окрестностей. Я расскажу вам историю о прекрасной Рагнете. Мы перелистаем кровавые страницы некогда грозного замка и нарисуем в воображении пленительную картину находившейся здесь «Восточно-Прусской Ривьеры».

Главная достопримечательность города Неман – руины средневекового замка Рагнит – самые крупные в Европе. Все «дожившие» до наших дней зарубежные крепости восстановлены. Обойдем грандиозные древние стены и почтим их минутой молчания.

В качестве приятного эпилога, я отведу вас на дегустацию настоящего тильзитского сыра.