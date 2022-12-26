7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы прогуляетесь по пешеходной улице Советска, узнаете о Тильзитском мире и прикоснётесь к наследию Восточной Пруссии. А завершит путешествие дегустация тильзитского сыра.
Описание экскурсии
Древняя область Пруссии — Скаловия
Я расскажу о покорении этих земель крестоносцами и о подвиге наших разведчиков, заброшенных сюда во время Великой Отечественной войны. Большой поклонный крест на горизонте возвестит о прибытии в тихую обитель.
Свято-Елисаветинский женский монастырь
Вы увидите храмы в разных стилях, памятник Великой княгине, архиерейский дом, белокаменные стены и оборудованные купели. По желанию посетите парк птиц, где обитают павлины, королевские цесарки и петухи с мохнатыми лапами.
Советск и родина подписания Тильзитского мира
Вы услышите историю возникновения замка и города вокруг него. Выясните, чем отличается сыр «Тильзитер» от эмментальского и что делала прусская королева Луиза наедине с Наполеоном. Мы полюбуемся немецкими виллами с богатой лепниной, парком Якобсруэ, пешеходной улицей Победы и символами города — бронзовым лосем и мостом королевы Луизы.
Пограничная река Неман и руины средневекового замка Рагнит
Я расскажу вам о прекрасной Рагнете. Мы вспомним кровавые страницы истории этого грозного замка и обойдём грандиозные древние стены.
А в финале я отведу вас на дегустацию настоящего тильзитского сыра.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
Дополнительные расходы
- вход в парк птиц — добровольное пожертвование
- экскурсия по замку Рагнит: 400 ₽ — взрослый, 300 ₽ — детский
- экскурсия на сыроварню с дегустацией: 400 ₽ — взрослый, 300 ₽ — детский
- сувениры и обед в кафе
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хотя организация экскурсии была под вопросом, но, спасибо Сергею, все моменты учёл и пошёл навстречу. С погодой нам не совсем повезло (дожди и гололёд), но остались только положительные
Рекомендую и даже побуждаю к данной поездке🙂 Мы местные, часто сами ездим по области, но без подробностей истории, а так, просто поглазеть