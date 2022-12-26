7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся в монастырь с самым большим поклонным крестом России и по желанию заглянем в парк пернатых. Вы прогуляетесь по пешеходной улице Советска, узнаете о Тильзитском мире и прикоснётесь к наследию Восточной Пруссии. А завершит путешествие дегустация тильзитского сыра.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древняя область Пруссии — Скаловия

Я расскажу о покорении этих земель крестоносцами и о подвиге наших разведчиков, заброшенных сюда во время Великой Отечественной войны. Большой поклонный крест на горизонте возвестит о прибытии в тихую обитель.

Свято-Елисаветинский женский монастырь

Вы увидите храмы в разных стилях, памятник Великой княгине, архиерейский дом, белокаменные стены и оборудованные купели. По желанию посетите парк птиц, где обитают павлины, королевские цесарки и петухи с мохнатыми лапами.

Советск и родина подписания Тильзитского мира

Вы услышите историю возникновения замка и города вокруг него. Выясните, чем отличается сыр «Тильзитер» от эмментальского и что делала прусская королева Луиза наедине с Наполеоном. Мы полюбуемся немецкими виллами с богатой лепниной, парком Якобсруэ, пешеходной улицей Победы и символами города — бронзовым лосем и мостом королевы Луизы.

Пограничная река Неман и руины средневекового замка Рагнит

Я расскажу вам о прекрасной Рагнете. Мы вспомним кровавые страницы истории этого грозного замка и обойдём грандиозные древние стены.

А в финале я отведу вас на дегустацию настоящего тильзитского сыра.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.

Дополнительные расходы