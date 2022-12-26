7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Советск и Неман: православные святыни и немецкое зодчество

Открыть древнюю Пруссию, побывать в святой обители и увидеть руины замка Рагнит - из Калининграда
Мы отправимся в монастырь с самым большим поклонным крестом России и по желанию заглянем в парк пернатых.

Вы прогуляетесь по пешеходной улице Советска, узнаете о Тильзитском мире и прикоснётесь к наследию Восточной Пруссии. А завершит путешествие дегустация тильзитского сыра.
4.9
46 отзывов
Советск и Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Советск и Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Советск и Неман: православные святыни и немецкое зодчество

Описание экскурсии

Древняя область Пруссии — Скаловия

Я расскажу о покорении этих земель крестоносцами и о подвиге наших разведчиков, заброшенных сюда во время Великой Отечественной войны. Большой поклонный крест на горизонте возвестит о прибытии в тихую обитель.

Свято-Елисаветинский женский монастырь

Вы увидите храмы в разных стилях, памятник Великой княгине, архиерейский дом, белокаменные стены и оборудованные купели. По желанию посетите парк птиц, где обитают павлины, королевские цесарки и петухи с мохнатыми лапами.

Советск и родина подписания Тильзитского мира

Вы услышите историю возникновения замка и города вокруг него. Выясните, чем отличается сыр «Тильзитер» от эмментальского и что делала прусская королева Луиза наедине с Наполеоном. Мы полюбуемся немецкими виллами с богатой лепниной, парком Якобсруэ, пешеходной улицей Победы и символами города — бронзовым лосем и мостом королевы Луизы.

Пограничная река Неман и руины средневекового замка Рагнит

Я расскажу вам о прекрасной Рагнете. Мы вспомним кровавые страницы истории этого грозного замка и обойдём грандиозные древние стены.

А в финале я отведу вас на дегустацию настоящего тильзитского сыра.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.

Дополнительные расходы

  • вход в парк птиц — добровольное пожертвование
  • экскурсия по замку Рагнит: 400 ₽ — взрослый, 300 ₽ — детский
  • экскурсия на сыроварню с дегустацией: 400 ₽ — взрослый, 300 ₽ — детский
  • сувениры и обед в кафе

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 6339 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так
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себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху. Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
2
3
2
2
1
Юлия
Замечательная светлая поездка!
Хотя организация экскурсии была под вопросом, но, спасибо Сергею, все моменты учёл и пошёл навстречу. С погодой нам не совсем повезло (дожди и гололёд), но остались только положительные
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эмоции.
Хочется отметить, что Сергей аккуратный водитель: не гнал, не лихачил, и, самое главное, нас не торопил. Осматривали мы всё «с чувством, с толком, с расстановкой».
Как и все калининградцы, с которыми мы познакомились, Сергей любит свой город, много читает, поэтому экскурсия интересная.
В Свято-Елисаветинском женском монастыре нас приняли тепло. Мы приехали во время завтрака, когда почти все сёстры были в трапезной. Позвали и нас, но мы отказались (не были голодны). В Храме Спиридона Тримифунтского мы встретились с сёстрами в дверях, но они спокойно вернулись, рассказали нам, что и как сейчас открыто, приняли от нас требы. Чтобы всё на территории монастыря осмотреть, нужно гораздо больше времени, чем мы могли себе позволить. Оказывается, в монастыре есть и мастерские (например, швейная, янтарная), и кондитерский цех, и сыроварня. В лавке помимо икон и сувениров продаются картины, которые пишет матушка Елисавета, настоятельница монастыря. Для нас хотели открыть музей и галерею, но нам было неудобно отрывать сестёр от трапезы, к тому же мы и так долго ходили по территории монастыря (были мы и в мини-зоопарке), а по плану у нас еще многое впереди… В общем, есть повод вернуться!
По замку Рагнит дополнительную экскурсию (по желанию) проводят ребята из исторического общества. Мы были поражены энтузиазму и уже имеющимся результатам работ местных волонтеров. Никита (экскурсовод) буквально «заразил» нас своей любовью к замку.
Понравился Советск, Неман, «Мост королевы Луизы» и вообще всё, что мы увидели. Оказалась неожиданно вкусной пицца «Маргарита» в кафе, где мы обедали.
Экскурсия Сергея познавательная и приятная. Рекомендую! Сергею еще раз спасибо!

Замечательная светлая поездка!
Замечательная светлая поездка!
Замечательная светлая поездка!
Замечательная светлая поездка!
Замечательная светлая поездка!
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Л
Были на экскурсии 24.06.24, мы были втроём взрослый и взрослые дети,17 лет. Сергей прекрасно, спокойно ведёт машину, рассказывает по ходу движения об истории области, интересных зданиях и памятниках по ходу
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движения. Были в парке птиц, Свято-Елизаветинском монастыре. Делали остановку около скульптуры Брахерта, посвящённый первой мировой войне. Сергей интересно рассказывал об истории скульптуры. Далее у нас была экскурсия в замке Рагнит, дегустация. Потом мы отправились в Советск - Сергей провел нам пешую экскурсию по городу. Читал стихи. Везде никто нас не торопил, все было в нашем темпе. Понравилось, что весь день мы провели спокойно, комфортно, узнали и увидели много всего интересного.

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И
Сергей, благодарим Вас за прекрасную экскурсию и интересное времяпровождения!

Рекомендую и даже побуждаю к данной поездке🙂 Мы местные, часто сами ездим по области, но без подробностей истории, а так, просто поглазеть
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и развеяться. А тут решили совместить приятное с полезным и отметить день рождения семьей в путешествии по области. И, это удалось на славу!
Сергей интересно и подробно рассказывал историю нашего края с отсылкой к всемирно известным историческим лицам, провел по живописному маршруту города Советск, отправил нас на интереснейшую экскурсию-дегустацию в сыроварню! Монастырь, парк птиц, замок Рагнит и тд и тп В общем, это нужно прожить, так это не описать:)

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Т
Сергей заехал за нами по адресу нашего проживания, что было удобно. Рассказ начал практически сразу с начала поездки. Рассказывал интересно, не занудно. Узнали много интересных фактов. Сергей нас никуда не
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подгонял, что было важно. Накануне экскурсии Сергей поинтересовался, что мы хотим увидеть. Мы хотели увидеть все. И Сергей построил маршрут таким образом, чтобы мы увидели все, что хотели.
Нам Сергей очень понравился, он старался, он владеет материалом и рассказывает интересно, не загружая датами, но разбавляя рассказ некими пикантными историями.
Что касается самой экскурсии, она нам тоже очень понравилась. Один мост чего стоит. А история подписания Тильзитского мира…. Вот так вспоминаешь забытый пройденный в школе материал и чувствуешь себя немного эрудированней. Впрочем, сам Советск тоже прекрасен. Жаль, что мы превратили в руины то наследие, что нам досталось от Германии… Такие здания в таком запущении.
Поразил замок Рагнит и то, какое кощунство мы проявили к нему, то, во что мы его превратили, причем намеренно. Мне стыдно за нас… Рыцари так старались… Сыроварня тоже очень понравилась. И дегустация, и то, как производят сыр. Сыр вкуснейший!!! Все, кому привезла сыр в подарок, сказали, что качество отменное.
Экскурсию рекомендую. Ехать из Калиниграда всего 1,5 часа.

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Елена
Были на экскурсии с Сергеем в Советске и Немане. Экскурсия очень понравилась! Сергей прекрасный гид и водитель. Поездка была длительная - 1.5-2 часа в одну сторону, Сергей заезжал за нами
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в Зеленограск. Но было интересно и не скучно, по дороге Сергей рассказывал историю края и городов. Посмотрели все запланированное - начали с женского монастыря и парка Птиц и зверюшек. В парке можно "зависнуть" надолго - продается корм для птиц и животных (капуста с морковкой) по 30 р. Мы набрали его и ходили по парку и кормили разных птиц и животных - особенно залипательны кролики!!! Далее погуляли по Советску (Тильзиту) - старинный красивый город, печально смотрятся некоторые красивые разрушающиеся дома. Мост королевы Луизы произвел двойственное впечатление - что осталось от него - красиво, но представляли более величественно, и на него не пройти - везде огорожено и пограничники - граница с Литвой. Потом был обед, и мы поехали в Неман - ехать не далеко- мин 20. Погуляли по городу и брали экскурсию в замок Рагнит. Берите обязательно!!!! Там энтузиасты очищают и восстанавливают замок - рассказывают увлекательно, проводят внутрь и по подземельям - супер!!! вообще не ожидали! очень понравилось! И в конце - брали экскурсию на сыроварню с дегустацией. Берите обязательно - интересно и вкусно, можно потом купить в магазине, что понравилось (есть и сыры и паштеты, колбасы, пастила из рикотты, печенье с сыром, соусы, мед с добавками, слив масло). Всю экскурсию Сергей провел замечательно - не торопил нас, останавливался на "технические остановки", кормил обедом, отвечал на вопросы и отвез домой! Рекомендую!

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Е
Экскурсия очень понравилась! Много интересной информации. Сергей коммуникабелен, с ним приятно общаться. Остатки от замка Рагнит впечатляют. В Советске чудесные дома! Жаль, что такая красота без реставрации тихо разрушается. Очень
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красивый мост Луизы. Неожиданно порадовал парк птиц при монастыре. Особенно интересно там должно быть детишкам. Отдельное спасибо Сергею за трансфер из Зеленоградска и рекомендованный для обеда в Советске ресторанчик, где было очень вкусно и дешево. Ну и в конце маленькая капля дегтя…. Во время экскурсии по Советску, Сергеем иногда брался такой высокий темп, что прогулка по городу больше походила на забег:) А в целом день прошел прекрасно! Спасибо, Сергей!

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