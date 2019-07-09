7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр

Сергей
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Сергей – ваш гид
На экскурсии вы познакомитесь с красочным Свято-Елисаветинским монастырем, увидите гомонящий парк пернатых, прогуляетесь по очаровательной пешеходной улице Советска, увидите величественные развалины замка Рагнит и ощутите незабываемый вкус тильзитского сыра.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Советск – Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Советск – Неман: православные святыни и немецкое зодчество

Что вас ожидает

Древняя область Пруссии – Скаловия. По дороге я расскажу о покорении этих земель крестоносцами и о подвиге наших разведчиков, заброшенных сюда во время Великой Отечественной войны. Возникший на горизонте самый большой поклонный крест в России возвестит о прибытии в тихую обитель.

Комплекс Свято-Елисаветинского женского монастыря поражает своим размахом и каким-то особенным очарованием. Вы увидите храмы в разных стилях, памятник Великой княгине, архиерейский дом, белокаменные стены и оборудованные купели. Для желающих открыты двери парка птиц «Приозерье» и страусиной фермы, где вы сможете приобрести яйцо пернатого бегуна.

Советск и родина подписания Тильзитского мира. Вы узнаете историю возникновения замка и города вокруг него, я расскажу вам, чем отличается сыр «Тильзитер» от эмментальского и что делала прусская королева Луиза наедине с Наполеоном. Мы отправимся любоваться бесподобными немецкими виллами с богатой лепниной, прелестным парком Якобсруэ, здешним Пикадилли – пешеходной улицей Победы, символами города – бронзовым лосем и мостом королевы Луизы, а также погуляем с видом на местное Эльдорадо.

Широкая пограничная река Неман и легенды ее окрестностей. Я расскажу вам историю о прекрасной Рагнете. Мы перелистаем кровавые страницы некогда грозного замка и нарисуем в воображении пленительную картину находившейся здесь «Восточно-Прусской Ривьеры».

Главная достопримечательность города Неман – руины средневекового замка Рагнит – самые крупные в Европе. Все «дожившие» до наших дней зарубежные крепости восстановлены. Обойдем грандиозные древние стены и почтим их минутой молчания.

В качестве приятного эпилога, я отведу вас на дегустацию настоящего тильзитского сыра.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экскурсия по монастырю с местным гидом (по желанию) — 500 руб. с группы, вход в парк птиц — добровольное пожертвование, экскурсия на сыроварню с дегустацией – 300 руб./чел., школьникам – 150 руб., сувениры и обед в кафе.
  • В стоимость включены транспортные расходы.
Советск – Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Советск – Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Советск – Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Советск – Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Советск – Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Советск – Неман: православные святыни и немецкое зодчество

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Экскурсовод, сертифицированный гид по Куршской косе. Коренной калининградец. Образование высшее. Увлекаюсь кино, театром, рок-музыкой, чтением художественной литературы и историей Восточной Пруссии. Обожаю путешествовать по родному краю, как на своем автомобиле Мицубиси Ланцер, так и пешком. Очень хочу показать всем, любящим активный отдых, самые прекрасные и затаенные уголки Калининграда и области.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 июля 2019
Экскурсией остались довольны. Сергей прекрасный гид. Узнали много интересной и новой информации. Хоть Экскурсия и на целый день, совершенно не устали.
17 апреля 2019
Огромное спасибо гиду Сергею за интересную и познавательную экскурсию. Узнали и увидели много нового. Нам все очень понравилось!
18 октября 2018
Сергей - человек, любящий свой край и много о нём знающий. Информации было много, Сергей говорил на протяжении всего пути - было настолько захватывающе, что наша экскурсия продлилась дольше запланированного времени. Сергеем подобран интересный маршрут. Видно,что Сергей по крупицам собирал информацию, отыскивал весьма любопытные места, которые достаточно сложно найти самостоятельно.
Двоякое ощущение от увиденного, небольшой негатив от разрухи, запустения и без действия и оптимизм от нового неравнодушного к уже своей земле поколения, пытающегося сохранить и донести до нас хотя бы часть великой истории этой земли. Спасибо большое Сергею за его отзывчивость! Рекомендую.
26 октября 2017
Сергей - замечательный гид. Когда собиралась в Калининград , мечтала побывать на Куршской косе. Но нашла время побывать на этой экскурсии и не ошиблась. Советск красивый , с богатой историей , необычный . Рассказы Сергея вызвали у меня интерес к дальнейшему изучению истории Советска. Рассказы о Калиниграде, Советске, Немане, Свято-Елисаветинском женском монастыре не прекращались во время переезда в автомобиле . Экскурсия состоит и из пеших прогулок по старым мостовым , паркам , улочкам. Замечательно ! Спасибо Сергею и команде Трипстер!
Владимир
26 сентября 2017
Экскурсия очень понравилась. Сергей просто МОЛОДЕЦ!!! Осмотрены все топовые места маршрута и получено представление о посещаемых местах. И это всё было покреплено информацией от Сергея. Главное - у Сергея всё, что написано в анотации к экскурсии, выполняется на все 100% и больше. Правда в Нёмане могли остаться без фирменного сыра из-за непредвиденных обстоятельств, но благодаря Сергею завершение экскурсии было прекрасным и с подарками я вернулся домой. Желаю Сергею и впредь так любить своё дело.
17 мая 2017
Рекомендации: Программа экскурсии включает большое количество прогулок, что требует удобной обуви, посещение территории монастыря (храмов на его территории) определяет необходимость в соответствующей одежде, а также целесообразно иметь "запас" денежек, чтобы купить вкуснейший сыр на частной сыроварне в городе Неман в качестве гастрономического презента себе, родным и друзьям))), но главное желание смотреть, видеть и слушать с хорошим настроением, уж поверьте, разочарованными не останетесь.
14 мая 2017
Экскурсия отлично организована, материал сбалансирован и адаптирован для заинтересованного слушателя. Огромное спасибо!

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