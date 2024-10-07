Мы отправимся к российско-литовской границе — в город Советск, который раньше назывался Тильзитом. Здесь бывали Наполеон и Александр I, а местные фермеры изобрели тот самый тильзитер.
Вы пройдёте улицами, которыми ходили короли, увидите руины замка, узнаете древний рецепт сыра и попробуете лучшие продукты сыроварни Deutsches Haus.
Вы пройдёте улицами, которыми ходили короли, увидите руины замка, узнаете древний рецепт сыра и попробуете лучшие продукты сыроварни Deutsches Haus.
Описание экскурсии
Тильзит: дома бюргеров и мост в Литву
Тильзит — немецкий городок в Восточной Пруссии, в 1946 году ставший Советском. Вы прогуляетесь по его уютным улицам, рассмотрите отреставрированные бюргерские дома и экспонаты Музея военной техники под открытым небом. И увидите мост королевы Луизы, соединяющий Советск и литовский Панямуне.
Мы расскажем, какие царские особы посещали Тильзит и как был заключён Тильзитский мирный договор.
Неман: руины замка и сыр
В 12 км от Советска стоит город Неман, а в нём — руины замка Рагнит 15 века. Вы узнаете, как реставрируют орденскую крепость и какой она была раньше.
Здесь же мы посетим сыроварню Deutsches Haus, которая производит сыры по классическим рецептам. Вы узнаете секреты мастеров, попробуете местную продукцию, а понравившиеся сорта сможете купить.
Организационные детали
- В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер на туристическом автобусе или микроавтобусе в обе стороны, дегустация сыров
- Дополнительные расходы: обед, личные покупки — по желанию
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 600 ₽
|Дети до 12 лет
|2 500 ₽
|Пенсионеры
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ленинском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 176 туристов
Мы — ваш проводник в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания существует более 10 лет, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вячеслав
7 окт 2024
Отличная экскурсия. Все очень понравилось. Спасибо.
С
Светлана
27 сен 2024
Были на экскурсии 20 сентября. Получили огромное удовольствие. Гид Ольга профессионал своего дела. Нам было на столько интересно и комфортно, что мы не заметили, как пролетел день. Советск очень необычный город. Крепость в Неман тоже впечатляет. Гиду Никите, который сопровождал нас там, огромное спасибо.
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