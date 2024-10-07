Мы отправимся к российско-литовской границе — в город Советск, который раньше назывался Тильзитом. Здесь бывали Наполеон и Александр I, а местные фермеры изобрели тот самый тильзитер. Вы пройдёте улицами, которыми ходили короли, увидите руины замка, узнаете древний рецепт сыра и попробуете лучшие продукты сыроварни Deutsches Haus.

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Описание экскурсии

Тильзит: дома бюргеров и мост в Литву

Тильзит — немецкий городок в Восточной Пруссии, в 1946 году ставший Советском. Вы прогуляетесь по его уютным улицам, рассмотрите отреставрированные бюргерские дома и экспонаты Музея военной техники под открытым небом. И увидите мост королевы Луизы, соединяющий Советск и литовский Панямуне.

Мы расскажем, какие царские особы посещали Тильзит и как был заключён Тильзитский мирный договор.

Неман: руины замка и сыр

В 12 км от Советска стоит город Неман, а в нём — руины замка Рагнит 15 века. Вы узнаете, как реставрируют орденскую крепость и какой она была раньше.

Здесь же мы посетим сыроварню Deutsches Haus, которая производит сыры по классическим рецептам. Вы узнаете секреты мастеров, попробуете местную продукцию, а понравившиеся сорта сможете купить.

Организационные детали