  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Трансфер + Знакомство с Калининградом

Цветные П.
Цветные П. – Гид из Калининграда
Трансфер + Знакомство с Калининградом
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

    Заказать трансфер
Трансфер + Знакомство с Калининградом
Трансфер + Знакомство с Калининградом
Мы создали данное предложение специально для тех, кто не любит тратить время зря и хочет увидеть все самое главное в Калининграде! Мы встретим Вас в аэропорту или на вокзале на комфортном, удобном, просторном транспорте, расскажем об истории 📖 Кенигсберга и Калининграда, познакомим с основными историческими районами города Амалиенау и Растхоф, ключевыми достопримечательностями 🏛️, прогуляемся по рыбацкой деревне и острову Канта, поделимся тайнами системы подземных объектов и тоннелей.
Что входит
  • трансфер из аэропорта
  • услуги гида
  • транспорт
  • трансфер до места размещения в конце экскурсии
Что не входит
  • обед
Начало
🚩 Храброво, Калининградская обл., 238315
Место завершения
🏁 Место размещения туриста
Трансфер + Знакомство с Калининградом
Трансфер + Знакомство с Калининградом
Трансфер + Знакомство с Калининградом
Трансфер + Знакомство с Калининградом
Трансфер + Знакомство с Калининградом

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Цветные П.
Цветные П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Цветные П. проводит ещё 5 экскурсий

«Янтарное Эльдорадо»: Светлогорск и Янтарный в мини группе
1 800
6 часов
«Янтарное Эльдорадо»: Светлогорск и Янтарный в мини группе
31 отзыв
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
1 650
6 часов
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
9 отзывов
Калининград. Начало // Обзорное путешествие в мини-группе
1 200
3 часа
Калининград. Начало // Обзорное путешествие в мини-группе
5 отзывов
Instagram-тур "Аутентичный юг"
1 800
8 часов
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Local Insta-маршрут по городу + Алко-трип по заведениям Калининграда
4 000
6 часов
Local Insta-маршрут по городу + Алко-трип по заведениям Калининграда

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
496 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 550
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
359 отзывов
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7 часов
На Куршскую косу через форты и замки
351 отзыв
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6890
5 857
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
342 отзыва
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
скидка10%
1280
1 152
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
278 отзывов
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Куршская коса: экскурсия + отдых или купание
1 000
6 часов
Куршская коса: экскурсия + отдых или купание
219 отзывов