Цветные П. проводит ещё 5 экскурсий

Мы создали данное предложение специально для тех, кто не любит тратить время зря и хочет увидеть все самое главное в Калининграде! Мы встретим Вас в аэропорту или на вокзале на комфортном, удобном, просторном транспорте, расскажем об истории 📖 Кенигсберга и Калининграда, познакомим с основными историческими районами города Амалиенау и Растхоф, ключевыми достопримечательностями 🏛️, прогуляемся по рыбацкой деревне и острову Канта, поделимся тайнами системы подземных объектов и тоннелей.