Цветные П. проводит ещё 5 экскурсий

Мы создали данное предложение специально для тех, кто не любит тратить время зря и хочет увидеть все самое главное в Калининграде! Мы встретим Вас в аэропорту или на вокзале на комфортном, удобном, просторном транспорте, расскажем об истории 📖 Кенигсберга и Калининграда, познакомим с основными историческими районами города Амалиенау и Растхоф, ключевыми достопримечательностями 🏛️, прогуляемся по рыбацкой деревне и острову Канта, поделимся тайнами системы подземных объектов и тоннелей.
Что входит
трансфер из аэропорта
услуги гида
транспорт
трансфер до места размещения в конце экскурсии
Что не входит
обед
Начало
🚩 Храброво, Калининградская обл., 238315
Место завершения
🏁 Место размещения туриста
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.