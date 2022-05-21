В тени рыцарских замков. Прусские хроники

Информативный, компактный, зрелищный тур познакомит Вас с историей заселения бывшей Восточной Пруссии рыцарями

Информативный, компактный, зрелищный тур познакомит Вас с историей заселения бывшей Восточной Пруссии рыцарями Тевтонского ордена, строительством первых замков и кирх, легендами и сказаниями ушедших эпох, музейными экспозициями двух замков.
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
В тени рыцарских замков. Прусские хроники

Что вас ожидает 🤩

  • Кирха Арнау
  • Замок Вальдау
  • Замок Шаакен
  • Замок Нессельбек

Об экскурсии

Информативный, компактный, зрелищный тур познакомит Вас с историей заселения бывшей Восточной Пруссии рыцарями Тевтонского ордена, строительством первых замков и кирх, легендами и сказаниями ушедших эпох, музейными экспозициями двух замков.

О достопримечательностях по маршруту

Кирха Арнау (нем. Arnau). Она была основана в 1364 году. Сначала католическая, позднее лютеранская. В настоящее время — объект культурного наследия регионального значения. Прежде носила имя Святой Катарины, а с 2010 года храм прихода в честь святой великомученицы Екатерины.
Замок Вальдау (нем. Waldau). Упоминание о строительстве крепости «Вальдов» отмечено в хронике за 1258 год. С XV века использовался, как резиденция Великого магистра Тевтонского ордена, является свидетелем пребывания в замке Петра Первого и Великого посольства, связан с событиями наполеоновских войн и с именем немецкого поэта Максимилиана фон Шекендорфа. В настоящее время Замок имеет статус «объекта культурного наследия регионального значения».
Замок Шаакен (нем. Schaaken). Орденский замок, упоминается в хронике Тевтонского ордена с 1258 года. Его стены помнят «Великое посольство» и Петра Первого с Екатериной Великой, Василия Суворова и детские голоса приюта для сирот. На территории замка располагается музейно-исторический комплекс, который посещают туристы.
Замок Нессельбек – единственная из достопримечательностей Калининграда, воссозданная по всем канонам средневекового зодчества. Имеет Музей инквизиции и собственную пивоварню, в которой можно приобрести янтарный напиток.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Услуги гида
  • Входные билеты в музеи по программе
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Улица Шевченко, 4, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Информацию о посадке турист получает накануне экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По средам в 10:00

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