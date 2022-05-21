Об экскурсии

Информативный, компактный, зрелищный тур познакомит Вас с историей заселения бывшей Восточной Пруссии рыцарями Тевтонского ордена, строительством первых замков и кирх, легендами и сказаниями ушедших эпох, музейными экспозициями двух замков.

О достопримечательностях по маршруту

Кирха Арнау (нем. Arnau). Она была основана в 1364 году. Сначала католическая, позднее лютеранская. В настоящее время — объект культурного наследия регионального значения. Прежде носила имя Святой Катарины, а с 2010 года храм прихода в честь святой великомученицы Екатерины.

Замок Вальдау (нем. Waldau). Упоминание о строительстве крепости «Вальдов» отмечено в хронике за 1258 год. С XV века использовался, как резиденция Великого магистра Тевтонского ордена, является свидетелем пребывания в замке Петра Первого и Великого посольства, связан с событиями наполеоновских войн и с именем немецкого поэта Максимилиана фон Шекендорфа. В настоящее время Замок имеет статус «объекта культурного наследия регионального значения».

Замок Шаакен (нем. Schaaken). Орденский замок, упоминается в хронике Тевтонского ордена с 1258 года. Его стены помнят «Великое посольство» и Петра Первого с Екатериной Великой, Василия Суворова и детские голоса приюта для сирот. На территории замка располагается музейно-исторический комплекс, который посещают туристы.

Замок Нессельбек – единственная из достопримечательностей Калининграда, воссозданная по всем канонам средневекового зодчества. Имеет Музей инквизиции и собственную пивоварню, в которой можно приобрести янтарный напиток.