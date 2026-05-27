Это путешествие для тех, кто хочет познакомиться с историей края небанальным способом.
Сначала на велосипедах мы проедем 65 километров вдоль Мазурского канала — уникального гидротехнического сооружения. А затем осмотрим город Железнодорожный, где каждая улица и здание напоминают о далёком прошлом.
Описание экскурсии
- Шлюзы Мазурского канала. Вы увидите заброшенные, но всё ещё величественные бетонные сооружения. Масштаб рукотворных водопадов и старых плотин поможет почувствовать размах инженерной мысли прошлых столетий.
- Домик смотрителя и обед в кирхе. Мы остановимся у старого домика смотрителя, а обедать будем в стенах старинной кирхи. Получится не просто пикник, а погружение в атмосферу места.
- Подъём на башню. Самых смелых ждёт награда — вид с башни на окрестности. Оттуда открывается панорама, ради которой стоит преодолеть несколько десятков ступенек.
- Гердауэн (Железнодорожный). Завершим день прогулкой по городу, который после недавней реставрации превратился в настоящую жемчужину. Средневековая планировка, уютные улочки и отреставрированные здания словно переносят на несколько веков назад.
Подробнее о веломаршруте
- Общая протяжённость — 65 км
- Рельеф спокойный, без затяжных подъёмов
- Дороги смешанные: асфальт и качественный грунт
- Средняя скорость группы — около 10 км/ч
Примерный тайминг
8:30 — сбор группы, инструктаж по маршруту и посадка в автобус
9:00 — отправление из Калининграда в сторону Железнодорожного
10:30 — cтарт велосипедной части у Мазурского канала
12:30 — посещение домика смотрителя и знакомство с историей канала
13:30 — обед (пикник) на территории старинной кирхи
14:30 — продолжение веломаршрута к финальной точке
18:00 — прибытие в Железнодорожный, пешеходная экскурсия по городу
19:00 — посадка в автобус и выезд в Калининград
20:30 — ориентировочное возвращение
Организационные детали
- Транспорт — удобные велосипеды (Riverside 900 с силиконовыми сиденьями и анатомические ручками) и туристический автобус
- Меню пикника: куриная отбивная / 2 куриные котлеты / отбивная из свинины, помидор, огурец, яйцо, лимонник, хлеб, сок
- Допустимый возраст участников 14+
- С вами будет один из гидов нашей команды
в среду в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|13 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Калининграде на проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 68 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
