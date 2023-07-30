Однодневная экскурсия из Калининграда: истории и секреты янтарного промысла
За один день вы посетите три главных приморских города Балтийского побережья, абсолютно не похожих друг на друга, но каждый из которых по-своему интересен и неповторим.
Послушаете нескучные истории края, узнаете все секреты янтарного промысла, побываете в самом западном форте России, найдете на побережье кусочки янтаря и просто влюбитесь в прекрасные виллы бывшего королевского курорта.
Послушаете нескучные истории края, узнаете все секреты янтарного промысла, побываете в самом западном форте России, найдете на побережье кусочки янтаря и просто влюбитесь в прекрасные виллы бывшего королевского курорта.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Балтийск
- Янтарный
- Филинская бухта
- Светлогорск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наше путешествие на комфортабельном автобусе начнется с посещения самого западного города России — Балтийска.
Мы посетим военно-морскую гавань с пришвартовавшимися здесь кораблями, осмотрим Шведскую крепость Пиллау, маяк, построенный еще в середине 19 века, самую западную точку нашей родины – Елизаветинский форт. Унаем что связывает русского царя Петра I и его знаменитую дочь -императрицу Елизавету Петровну с Прусской приморской провинцией. Раскроем секрет известной личности, нобелевского лауреата Иосифа Бродского и каким образом он связан с гостиницей «Золотой якорь». А также поведаем вам удивительную историю об основателе бранденбургского военно-морского флота Бенджамина Рауле.
Дальше наш путь ведет в небольшой, но уютный городок — Янтарный.
Это мировой центр добычи солнечного камня. Вы не только увидите, как добывается и перерабатывается янтарь, но и побываете в янтарной пирамиде, созданной из 800 кг застывшей смолы, находящейся на карьере Янтарного комбината. Говорят, пять минут пребывание в ней излечивает от всех мыслимых и немыслимых болезней. Вы осмотрите кирху Пальмникена и узнаете удивительную судьбу ее создания.
Вы посетите настоящую янтарную мануфактуру, где представлена натуральная янтарная косметика и увидите дворец янтарного магната Мориса Беккера(бывший охотничий замок Прусского короля), расположенный в самом живописном усадебном парке Калининградской области на берегу моря, в котором представлены самые редкие деревья и кустарники из разных уголков нашей планеты.
Наша следующая остановка — Филинская бухта. Ее виды впечатлят даже самого искушенного путешественника.
Далее нас ждет «королевский» курорт — Светлогорск, такой зеленый, уютный и живописный со сказочными, не похожими друг на друга, виллами в прекрасном 100 летнем сосновом бору. Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев.
На прогулке по центральному парку и променаду поговорим о причинах такой популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города – водонапорной башни 1908 года. Вы влюбитесь в эту обитель спокойствия и не захотите уезжать.
ежедневно 8.45
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на автобусе
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Дополнительно оплачивается:
- Посещение смотровой площадки Янтарного комбината
- Обед в кафе по меню
- Место начала и завершения?
- центр Калининграда
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно 8.45Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Экскурсию для вас проведет гид-экскурсовод нашей компании
- На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, мы обязательно ответим в вечернее время
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
30 июля 2023
Водитель и гид Евгений, знаток своего дела, очень интересно провел экскурсию, подробно рассказывая об истории края, показывая уникальные места. Внимательный к участникам и их запросам. Отлично провели время, с удовольствием послушали экскурсию главного технолога комбината Янтарный, вкусно пообедали, дополнительно покатались на катере, посмотрели корабли и послушали о них, которые сегодня, 31 июля, участвуют в военно-морском параде в Балтийске. Рекомендуем, оценка 5 с плюсом. Спасибо!!!
Н
Наталия
24 июля 2023
Экскурсия с Дмитрием в Балтийск,Янтарный и Светлогорск была познавательной,интересной и веселой. Не возможно не разделить его любовь к Калининграду и его окрестностям. Поэтому твердая пятерка с плюсом.
О
Ольга
24 июля 2023
Ездили с замечательным гидом Натальей. Экскурсия всего на 4х человек - намного комфортнее, чем на большом автобусе. Получили огромное количество информации, было очень увлекательно. Для быстрого знакомства с Балтийском, Янтарным и Светлогорском данный формат оптимален. Также заезжали в Филинскую бухту. Остались довольны экскурсией, огромное спасибо гиду!
В
Виталий
22 июля 2023
Экскурсия была очень интересная,насыщенная,много полезной информации,которую донесли с любовью к свой профессии обязательно порекомендует съездить именно с Дмитрием!
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Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
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Выездные
На весь день
Дворцы, замки и особняки
Парки
Природа и пейзажи
Военные
Балтийск, Янтарный, Светлогорск
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