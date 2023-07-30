Наше путешествие на комфортабельном автобусе начнется с посещения самого западного города России — Балтийска.

Мы посетим военно-морскую гавань с пришвартовавшимися здесь кораблями, осмотрим Шведскую крепость Пиллау, маяк, построенный еще в середине 19 века, самую западную точку нашей родины – Елизаветинский форт. Унаем что связывает русского царя Петра I и его знаменитую дочь -императрицу Елизавету Петровну с Прусской приморской провинцией. Раскроем секрет известной личности, нобелевского лауреата Иосифа Бродского и каким образом он связан с гостиницей «Золотой якорь». А также поведаем вам удивительную историю об основателе бранденбургского военно-морского флота Бенджамина Рауле.

Дальше наш путь ведет в небольшой, но уютный городок — Янтарный.

Это мировой центр добычи солнечного камня. Вы не только увидите, как добывается и перерабатывается янтарь, но и побываете в янтарной пирамиде, созданной из 800 кг застывшей смолы, находящейся на карьере Янтарного комбината. Говорят, пять минут пребывание в ней излечивает от всех мыслимых и немыслимых болезней. Вы осмотрите кирху Пальмникена и узнаете удивительную судьбу ее создания.

Вы посетите настоящую янтарную мануфактуру, где представлена натуральная янтарная косметика и увидите дворец янтарного магната Мориса Беккера(бывший охотничий замок Прусского короля), расположенный в самом живописном усадебном парке Калининградской области на берегу моря, в котором представлены самые редкие деревья и кустарники из разных уголков нашей планеты.

Наша следующая остановка — Филинская бухта. Ее виды впечатлят даже самого искушенного путешественника.

Далее нас ждет «королевский» курорт — Светлогорск, такой зеленый, уютный и живописный со сказочными, не похожими друг на друга, виллами в прекрасном 100 летнем сосновом бору. Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев.

На прогулке по центральному парку и променаду поговорим о причинах такой популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города – водонапорной башни 1908 года. Вы влюбитесь в эту обитель спокойствия и не захотите уезжать.