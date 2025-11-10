Мои заказы

Автобусный тур в Калининград по главным местам с органным концертом

Посетить Кафедральный собор, увидеть обработку янтаря и погулять по замку Тапиау
Всего за 4 дня вы полюбуетесь роскошными виллами в районе Амалиенау в Калининграде, увидите старинные особняки в Зеленоградске и сфотографируете сказочные домики, скрытые под лапами елей в Светлогорске.

Понаблюдаете за обработкой
янтаря, насладитесь маленьким органным концертом в Кафедральном соборе и узнаете тайну Танцующего леса. Прогуляетесь по песчаным дюнам, послушаете шум волн и вдоволь надышитесь морским бризом. А ещё проникнетесь атмосферой героического Гвардейска.

Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Участие в туре возможно с 5 лет.

Заселение в гостиницу «Калининград» с 15:00.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Калининградом

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату. Начнём экскурсию в 12:00-13:00 (зависит от места посадки).

Вы осмотрите старинные городские ворота и храм Христа Спасителя. Побываете на площади Победы и увидите здание Земельного суда Кёнигсберга, вокзал, дирекцию почт и Калининградский областной драматический театр. Полюбуемся кирхой памяти королевы Луизы, ставшей детским кукольным театром. Погуляем по району Амалиенау с немецкими виллами в стиле модерн.

Пройдём по главной улице советского Калининграда — Ленинскому проспекту. Увидим монумент «Россия-мать», сделаем фото на фоне реки и Музея Мирового океана.

Заглянем в Музей янтаря в крепостной башне и посетим Кафедральный собор 14 века. Здесь познакомимся с историей святыни и послушаем небольшой органный концерт. Завершим программу на сладкой ноте — в Музее марципана в Бранденбургских воротах.

Экскурсия продлится 5–6 часов.

Знакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с Калининградом
2 день

Куршская коса, Танцующий лес и уютные улочки Зеленоградска

Начало экскурсии в 9:45-10:30. Сегодня увидим настоящее чудо природы — Куршскую косу. Всё здесь причудливое и напоминает о сказках: даже лес не обычный, а Танцующий! Как это — узнаем во время прогулки по его тропкам. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся песчаными дюнами, хвойными зарослями и Балтийским заливом.

Дальше поедем в Зеленоградск. Прогуляемся по курорту, некогда самому известному в Восточной Пруссии, осмотрим виллы 19-20 веков и лютеранскую кирху св. Адальберта. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море. По желанию вы сможете подняться на смотровую площадку в водонапорной башне или заглянуть в Музей курортной моды.

Длительность экскурсии 8-9 часов.

Куршская коса, Танцующий лес и уютные улочки ЗеленоградскаКуршская коса, Танцующий лес и уютные улочки ЗеленоградскаКуршская коса, Танцующий лес и уютные улочки ЗеленоградскаКуршская коса, Танцующий лес и уютные улочки Зеленоградска
3 день

Янтарный и Светлогорск

В 9:00-9:40 поедем в посёлок Янтарный, где добывают знаменитое на весь мир «балтийское золото». Побываем на частном предприятии, где обрабатывают камень и создают из него ювелирные шедевры. Осмотрим местную лютеранскую церковь 19 века и роскошное здание отеля «Шлосс». Через живописный парк имени Мориса Беккера выйдем к морю, а ещё посетим один из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды «Голубой флаг».

Переедем в Светлогорск. Мы осмотрим курортные виллы 19-20 века и увидим водонапорную башню. Полюбуемся скульптурами немецкого мастера Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». А ещё побываем у «Янтарь-холла», где проходят игры КВН. Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять у моря и закупиться сувенирами. Если повезёт с жаркой погодой, вы можете взять купальные принадлежности и отдохнуть на пляже. У вас будет возможность задержаться в Светлогорске и вернуться обратно на рейсовом автобусе. Пожалуйста, предупредите о своём решении остаться экскурсовода и водителя.

Длительность экскурсии 8-9 часов.

Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск
4 день

Средневековый Гвардейск

Встретимся в 9:00-9:40 и отправимся в Тапиау — средневековый замок тевтонского ордена, где во времена крестовых походов бывали многие известные европейские исторические личности. Здесь вас ждёт экскурсия по древним стенам, вокруг которых когда-то возникали поселения (предшественники городов).

После осмотра замка мы прогуляемся по городу Гвардейску, сохранившему черты классического немецкого городка. На центральной площади — старинные дома, приходская кирха начала 16 века, изначально католическая, а сегодня — православный храм святого Иоанна Предтечи. Здесь же — ратуша с музыкальными часами. Память о военной истории хранят несколько памятников: российским воинам четырёх войн — на площади Победы, воинам-интернационалистам — в городском сквере, а также бронзовая фигура Василия Тёркина, героя поэмы А. Т. Твардовского.

Во второй половине дня будет свободное время: вы сможете пообедать (самостоятельно) или посетить дом-музей художника Ловиса Коринта (входные билеты приобретаются отдельно).

Продолжительность экскурсии — 5–6 часов. Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал за доплату.

Средневековый ГвардейскСредневековый ГвардейскСредневековый ГвардейскСредневековый Гвардейск

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака (зависят от отеля)
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты
  • Экскурсии по программе
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины, завтраки при проживании в отеле без включённого завтрака
  • Трансферы в/из аэропорта - 1000 ₽ на/с ж/д вокзала 1400 ₽ (ночной трансфер по двойному тарифу)
  • Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
  • Стоимость тура указана при 2-местном проживании 1 человека в гостинице «Робинзон». Она зависит от выбранного отеля и типа номера. Возможная доплата за повышение класса отеля - около 10 000 ₽. Можно выбрать тур без проживания - 10 500 ₽/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, гостиница "Турист" (ул. Невского 53, сбор в холле отеля) или "Калининград" (Ленинский пр-т, 81), 12:00
Завершение: Калининград, 17:00 (трансфер в аэропорт за доплату)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 50 туристов
Туроператор, организуем групповые туры по Калининграду и области с 2008 года. За более чем 15 лет успешной работы в сфере путешествий мы вырастили квалифицированных специалистов, у нас завязались не только
читать дальше

деловые, но и дружеские отношения с гостиницами, ресторанами, музеями и другими организациями, что позволяет гарантировать высокое качество обслуживания гостей на самых выгодных условиях. Наличие собственного транспорта является несомненным плюсом нашей компании. Ждём вас в Калининграде!

