Описание тура
Организационные детали
Участие в туре возможно с 5 лет.
Заселение в гостиницу «Калининград» с 15:00.
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату. Начнём экскурсию в 12:00-13:00 (зависит от места посадки).
Вы осмотрите старинные городские ворота и храм Христа Спасителя. Побываете на площади Победы и увидите здание Земельного суда Кёнигсберга, вокзал, дирекцию почт и Калининградский областной драматический театр. Полюбуемся кирхой памяти королевы Луизы, ставшей детским кукольным театром. Погуляем по району Амалиенау с немецкими виллами в стиле модерн.
Пройдём по главной улице советского Калининграда — Ленинскому проспекту. Увидим монумент «Россия-мать», сделаем фото на фоне реки и Музея Мирового океана.
Заглянем в Музей янтаря в крепостной башне и посетим Кафедральный собор 14 века. Здесь познакомимся с историей святыни и послушаем небольшой органный концерт. Завершим программу на сладкой ноте — в Музее марципана в Бранденбургских воротах.
Экскурсия продлится 5–6 часов.
Куршская коса, Танцующий лес и уютные улочки Зеленоградска
Начало экскурсии в 9:45-10:30. Сегодня увидим настоящее чудо природы — Куршскую косу. Всё здесь причудливое и напоминает о сказках: даже лес не обычный, а Танцующий! Как это — узнаем во время прогулки по его тропкам. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся песчаными дюнами, хвойными зарослями и Балтийским заливом.
Дальше поедем в Зеленоградск. Прогуляемся по курорту, некогда самому известному в Восточной Пруссии, осмотрим виллы 19-20 веков и лютеранскую кирху св. Адальберта. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море. По желанию вы сможете подняться на смотровую площадку в водонапорной башне или заглянуть в Музей курортной моды.
Длительность экскурсии 8-9 часов.
Янтарный и Светлогорск
В 9:00-9:40 поедем в посёлок Янтарный, где добывают знаменитое на весь мир «балтийское золото». Побываем на частном предприятии, где обрабатывают камень и создают из него ювелирные шедевры. Осмотрим местную лютеранскую церковь 19 века и роскошное здание отеля «Шлосс». Через живописный парк имени Мориса Беккера выйдем к морю, а ещё посетим один из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды «Голубой флаг».
Переедем в Светлогорск. Мы осмотрим курортные виллы 19-20 века и увидим водонапорную башню. Полюбуемся скульптурами немецкого мастера Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». А ещё побываем у «Янтарь-холла», где проходят игры КВН. Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять у моря и закупиться сувенирами. Если повезёт с жаркой погодой, вы можете взять купальные принадлежности и отдохнуть на пляже. У вас будет возможность задержаться в Светлогорске и вернуться обратно на рейсовом автобусе. Пожалуйста, предупредите о своём решении остаться экскурсовода и водителя.
Длительность экскурсии 8-9 часов.
Средневековый Гвардейск
Встретимся в 9:00-9:40 и отправимся в Тапиау — средневековый замок тевтонского ордена, где во времена крестовых походов бывали многие известные европейские исторические личности. Здесь вас ждёт экскурсия по древним стенам, вокруг которых когда-то возникали поселения (предшественники городов).
После осмотра замка мы прогуляемся по городу Гвардейску, сохранившему черты классического немецкого городка. На центральной площади — старинные дома, приходская кирха начала 16 века, изначально католическая, а сегодня — православный храм святого Иоанна Предтечи. Здесь же — ратуша с музыкальными часами. Память о военной истории хранят несколько памятников: российским воинам четырёх войн — на площади Победы, воинам-интернационалистам — в городском сквере, а также бронзовая фигура Василия Тёркина, героя поэмы А. Т. Твардовского.
Во второй половине дня будет свободное время: вы сможете пообедать (самостоятельно) или посетить дом-музей художника Ловиса Коринта (входные билеты приобретаются отдельно).
Продолжительность экскурсии — 5–6 часов. Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал за доплату.
Стоимость тура
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака (зависят от отеля)
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты
- Экскурсии по программе
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины, завтраки при проживании в отеле без включённого завтрака
- Трансферы в/из аэропорта - 1000 ₽ на/с ж/д вокзала 1400 ₽ (ночной трансфер по двойному тарифу)
- Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
- Стоимость тура указана при 2-местном проживании 1 человека в гостинице «Робинзон». Она зависит от выбранного отеля и типа номера. Возможная доплата за повышение класса отеля - около 10 000 ₽. Можно выбрать тур без проживания - 10 500 ₽/чел