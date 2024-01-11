Новый год по-калининградски

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
Встретить Новый год на час позже всех — значит, отправиться в путешествие в Калининградскую область! А заодно прогуляться по Калининграду и побывать в Музее Марципана, пройтись по Светлогорску и Танцующему лесу и забраться на дюну Эфа.

А в сам Новый год запустить фонарик с желанием в Зеленоградске, выпить хреновухи в замке Шаакен во время экскурсии и продегустировать сыр с вином в знаменитой сыроварне «Шаакендорф». И завершить 2023 год праздничным ужином в Калининграде.
Новый год по-калининградски
Новый год по-калининградски
Новый год по-калининградски
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Запуск фонарей исполнения желаний
Запуск фонарей исполнения желаний
Запишем их на фонариках вместо бумажек и запустим в небо над Балтийским морем и чокнемся бокалами игристого
Дегустация марципана и сыров
Дегустация марципана и сыров
Вкусное посещение Музея Марципана и сыроварни «Шаакендорф», где также предложат бокал вина
Куршский залив и Балтийское море
Куршский залив и Балтийское море
Полюбуемся видами на залив и седые волны моря со смотровой площадки дюны Эфа

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

13:40 Сбор у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

14:00 Начало экскурсионной программы.

Экскурсия по городу с уникальной историей. Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов. Побываете у стен средневекового собора, который сохранился благодаря соседству с местом захоронения одного из великих сынов города. Совершите вояж с осмотром сохранившихся городских ворот постройки XIX века, некогда выполнявших свое прямое назначение, а сегодня….

А сегодня у вас будет возможность узнать какие из них до сих используются по прямому назначению, какие служат совсем иным целям.

В маршруте тура ароматная точка на туристической карте города — Музей Марципана. Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана. Состоится мини-дегустация полезного лакомства.

Новогоднее убранство города придаст экскурсии праздничный тон. Фото-стопы у новогодних елок города предусмотрены.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Вилла Гламур», в 17:20 у отеля «Риверсайд».

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
2 день

«Новогодняя сказка на Балтике»: эксклюзивный маршрут

Автобус забирает гостей от отелей “Риверсайд”, “Вилла Гламур” и “Шерлок”.

Хотите встретить Новый Год в самом западном регионе на час позже, чем вся огромная страна? Продлить удовольствие можно, отправившись в Калининградскую область. Всего 900 тысяч россиян поднимают бокалы с шампанским в часовой зоне МСК -1. Присоединяйтесь!

В музейном комплексе «Замок Шаакен» приветливая хозяйка вас встретит на входе с хреновухой и огурцами. Новогоднее убранство сурового замка сделает экскурсию неповторимой. Надеемся, вам не покажутся страшными подземелья замка и орудия средневековых пыток, а фото у праздничной елочки во дворе орденского замка дополнит коллекцию необычных фотосессий!

Далее посещение сыроварни «Шаакендорф», которая разместилась в реконструированном здании замковой конюшни. Здесь вы можете увидеть все плоды трудоемкого процесса производства сыра с возможностью его дегустации, также при сыроварне работает собственный магазин, где помимо сыра можно приобрести шоколад, конфеты и марципан ручной работы. Во время дегустации сыра будет предложен бокал вина.

После вкусных и познавательных открытий в поселке Некрасово вы отправитесь в город-курорт Зеленоградск. Очаровательный городок с европейским шармом. В новогодние праздники витрины зеленоградских заведений одеваются в яркие неоновые наряды. А освещение города, по слухам, лучше, чем в самом Калининграде!

Экскурсия по городу, фотостопы и кульминация вечера — запуск «фонарей исполнения желаний». Кто-то записывает новогодние желания на бумажках, мы запишем их на фонариках и запустим их в небо над Балтийским морем и стукнемся бокалами игристого!

Окончание экскурсии в 17:30 у гостиницы «Вилла Гламур», в 17:50 у отеля «Риверсайд».

18:00 Комплексный ужин в ресторанах отелей «Вилла Гламур» и «Риверсайд» (включен в стоимость). Салат, горячее + гарнир, выпечка, чай/кофе. После вкусного ужина у вас появятся силы на прогулку по новогоднему городу. Желающим рекомендуем не затягивать с посещением магазинов, горячительное продается в Калининграде до 21:00.

При проживании в отеле «Шерлок» ужин не включен.

В ресторане отеля «Риверсайд» организована развлекательная новогодняя программа с банкетом (стоимость - 17 000 руб. /чел., алкоголь не включен). Начало в 21:00, по наличию мест и точной стоимости уточняйте у менеджеров.

«Новогодняя сказка на Балтике»: эксклюзивный маршрут«Новогодняя сказка на Балтике»: эксклюзивный маршрут«Новогодняя сказка на Балтике»: эксклюзивный маршрут
3 день

Свободный день

Любители спа-зон могут с пользой провести время в СПА отеля «Вилла Гламур». К услугам гостей сухая финская и влажный хамам, небольшой бассейн.

На территории отеля «Риверсайд» расположен банный комплекс «Суворовская баня». Любители русской бани смогут оценить легкость пара и аромат веников.

4 день

Экскурсия на Куршскую косу, Светлогорск - «Серебряная Балтика»

Автобус забирает гостей от отелей “Риверсайд”, “Вилла Гламур” и “Шерлок”.

Переезд в Светлогорск.

Освежающая прогулка по променаду, сказочный курортный городок, рождественский глинтвейн, обилие памятников немецкой архитектуры.

Переезд на Куршскую косу.

Уникальный природный парк полон самых удивительных сокровищ и чудес, которые только может подарить природа. Зимняя Коса тиха и загадочна. Ели и сосны, укутанные снежными шубами, стоят величественной шеренгой вдоль дороги.

Вас ждет прогулка по «Танцующему лесу» — это аномальная зона, где стволы деревьев изогнуты самым причудливым образом. Также Вы сможете подняться на смотровую площадку дюну Эфа и полюбоваться красотами Куршского залива и седыми волнами Балтийского моря.

Для смельчаков, добравшихся на самую вершину — согревающий горячительный подарок!

14:00-15:00 Обед в трактире «У Дороги» включен (меню рыбное по умолчанию, мясное по предварительной заявке).

Окончание экскурсии в 17:00 в центре города (с заездом в аэропорт).

Экскурсия на Куршскую косу, Светлогорск - «Серебряная Балтика»Экскурсия на Куршскую косу, Светлогорск - «Серебряная Балтика»Экскурсия на Куршскую косу, Светлогорск - «Серебряная Балтика»

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

РазмещениеПитаниеСтоимость в рублях с человека
Клуб-отель «Риверсайд» 3*
(центральная часть города)		3 завтрака, 1 обед, 1 ужин

26500 двухместный стандарт взрослый

25900 двухместный стандарт детский

36000 одноместный

27000 трехместный полулюкс взрослый

26400 трехместный стандарт детский

Отель «Шерлок» 3*
(центральная часть города)
3 завтрака, 1 обед
24200 двухместный стандарт взрослый
23500 двухместный стандарт детский
27600 одноместный
22000 трехместный стандарт взрослый
21300 трехместный стандарт детский

Дополнительные ночи согласно основному прайсу.

Варианты проживания

Спа-отель «Вилла Гламур»

3 ночи

Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.

Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.

В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.

Отель находится всего в 15 минутах ходьбы от Росгартенских ворот и Музея янтаря. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Спа-отель «Вилла Гламур»Спа-отель «Вилла Гламур»Спа-отель «Вилла Гламур»Спа-отель «Вилла Гламур»Спа-отель «Вилла Гламур»Спа-отель «Вилла Гламур»

«Риверсайд» 3

3 ночи

Ресторанно-гостиничный комплекс «РиверСайд» находится на берегу реки Новая Преголя в Ленинградском районе Калининграда.

Для размещения представлены двухместные номера различных категорий и вместительные апартаменты, оснащенные удобными спальными местами, холодильником, столом, кондиционером, телевизором и Wi-Fi. В собственной ванной комнате для гостей подготовили набор полотенец, гигиенические принадлежности, фен, тапочки, халат.

За отдельную плату доступен заказ континентального завтрака в лобби-баре.

К услугам гостей два банкетных зала для проведения торжественных мероприятий и бизнес-встреч.

На территории оборудован банный комплекс с открытым бассейном, баней, купелью, спа-зоной и большой террасой для загара. Рядом расположен Ялтинский парк — 470 м, Закхаймские ворота — 870 м, интерактивный музей «Bit и pixel» — 520 м. Расстояние до Северного ж/д вокзала — 4,2 км, до аэропорта — 27,7 км.

«Риверсайд» 3«Риверсайд» 3«Риверсайд» 3«Риверсайд» 3«Риверсайд» 3

«Шерлок» 3

3 ночи

Отель «Шерлок» расположен в Калининграде, в 3,7 км от Кёнигсбергского собора и в 4 км от церкви Святого Семейства, а также примерно в 5,2 км от стадиона «Калининград», в 50 км от Водонапорной башни и в 1,3 км от Каскада водопадов. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле работает экскурсионное бюро. Для гостей организуют трансфер от/до аэропорта. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Все номера отеля оснащены телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание (3 дня)
  • Транспортное обслуживание (3 дня)
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание по программе
  • Входные билеты по программе
  • Дегустация в «Шаакендорфе»
  • Горячительный подарок на Куршской косе
  • Групповой трансфер в аэропорт 02.01
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт (1500 рублей машина)
  • Новогодний банкет (подробная информация в разделе «Важно знать») - 17 000 руб
Место начала и завершения?
Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Туристические автобусы до 55 посадочных мест.

Как проходит новогодний банкет?
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Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
11 янв 2024
Тур мне очень понравился. Понравилось абсолютно все - гостиница, организация экскурсий, экскурсоводы. Все было просто замечательно.
Единственное, что неприятно поразило - в гостинице было полно чехов и поляков. Мало того, что они не приучены мыться, так и вообще - присутствие граждан из недружественных нам стран после убийства их ракетами наших детей в Белгороде было совершенно неуместно, на мой взгляд. А так - всем рекомендую.
Еще на территории отеля прекрасный сад - садовнику респект!
В
9 янв 2024
Спасибо все хорошо.
Спасибо все хорошо.Спасибо все хорошо.Спасибо все хорошо.Спасибо все хорошо.Спасибо все хорошо.
С
9 янв 2024
Поездка прошла замечательно. То, что касается вашей организации, все было хорошо.
Прекрасные экскурсоводы, интересная программа.
Благодарю вашу команду. Желаем благодарных клиентов.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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