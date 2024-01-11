А в сам Новый год запустить фонарик с желанием в Зеленоградске, выпить хреновухи в замке Шаакен во время экскурсии и продегустировать сыр с вином в знаменитой сыроварне «Шаакендорф». И завершить 2023 год праздничным ужином в Калининграде.
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду
13:40 Сбор у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
14:00 Начало экскурсионной программы.
Экскурсия по городу с уникальной историей. Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.
В течение трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов. Побываете у стен средневекового собора, который сохранился благодаря соседству с местом захоронения одного из великих сынов города. Совершите вояж с осмотром сохранившихся городских ворот постройки XIX века, некогда выполнявших свое прямое назначение, а сегодня….
А сегодня у вас будет возможность узнать какие из них до сих используются по прямому назначению, какие служат совсем иным целям.
В маршруте тура ароматная точка на туристической карте города — Музей Марципана. Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана. Состоится мини-дегустация полезного лакомства.
Новогоднее убранство города придаст экскурсии праздничный тон. Фото-стопы у новогодних елок города предусмотрены.
Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Вилла Гламур», в 17:20 у отеля «Риверсайд».
«Новогодняя сказка на Балтике»: эксклюзивный маршрут
Автобус забирает гостей от отелей “Риверсайд”, “Вилла Гламур” и “Шерлок”.
Хотите встретить Новый Год в самом западном регионе на час позже, чем вся огромная страна? Продлить удовольствие можно, отправившись в Калининградскую область. Всего 900 тысяч россиян поднимают бокалы с шампанским в часовой зоне МСК -1. Присоединяйтесь!
В музейном комплексе «Замок Шаакен» приветливая хозяйка вас встретит на входе с хреновухой и огурцами. Новогоднее убранство сурового замка сделает экскурсию неповторимой. Надеемся, вам не покажутся страшными подземелья замка и орудия средневековых пыток, а фото у праздничной елочки во дворе орденского замка дополнит коллекцию необычных фотосессий!
Далее посещение сыроварни «Шаакендорф», которая разместилась в реконструированном здании замковой конюшни. Здесь вы можете увидеть все плоды трудоемкого процесса производства сыра с возможностью его дегустации, также при сыроварне работает собственный магазин, где помимо сыра можно приобрести шоколад, конфеты и марципан ручной работы. Во время дегустации сыра будет предложен бокал вина.
После вкусных и познавательных открытий в поселке Некрасово вы отправитесь в город-курорт Зеленоградск. Очаровательный городок с европейским шармом. В новогодние праздники витрины зеленоградских заведений одеваются в яркие неоновые наряды. А освещение города, по слухам, лучше, чем в самом Калининграде!
Экскурсия по городу, фотостопы и кульминация вечера — запуск «фонарей исполнения желаний». Кто-то записывает новогодние желания на бумажках, мы запишем их на фонариках и запустим их в небо над Балтийским морем и стукнемся бокалами игристого!
Окончание экскурсии в 17:30 у гостиницы «Вилла Гламур», в 17:50 у отеля «Риверсайд».
18:00 Комплексный ужин в ресторанах отелей «Вилла Гламур» и «Риверсайд» (включен в стоимость). Салат, горячее + гарнир, выпечка, чай/кофе. После вкусного ужина у вас появятся силы на прогулку по новогоднему городу. Желающим рекомендуем не затягивать с посещением магазинов, горячительное продается в Калининграде до 21:00.
При проживании в отеле «Шерлок» ужин не включен.
В ресторане отеля «Риверсайд» организована развлекательная новогодняя программа с банкетом (стоимость - 17 000 руб. /чел., алкоголь не включен). Начало в 21:00, по наличию мест и точной стоимости уточняйте у менеджеров.
Свободный день
Любители спа-зон могут с пользой провести время в СПА отеля «Вилла Гламур». К услугам гостей сухая финская и влажный хамам, небольшой бассейн.
На территории отеля «Риверсайд» расположен банный комплекс «Суворовская баня». Любители русской бани смогут оценить легкость пара и аромат веников.
Экскурсия на Куршскую косу, Светлогорск - «Серебряная Балтика»
Автобус забирает гостей от отелей “Риверсайд”, “Вилла Гламур” и “Шерлок”.
Переезд в Светлогорск.
Освежающая прогулка по променаду, сказочный курортный городок, рождественский глинтвейн, обилие памятников немецкой архитектуры.
Переезд на Куршскую косу.
Уникальный природный парк полон самых удивительных сокровищ и чудес, которые только может подарить природа. Зимняя Коса тиха и загадочна. Ели и сосны, укутанные снежными шубами, стоят величественной шеренгой вдоль дороги.
Вас ждет прогулка по «Танцующему лесу» — это аномальная зона, где стволы деревьев изогнуты самым причудливым образом. Также Вы сможете подняться на смотровую площадку дюну Эфа и полюбоваться красотами Куршского залива и седыми волнами Балтийского моря.
Для смельчаков, добравшихся на самую вершину — согревающий горячительный подарок!
14:00-15:00 Обед в трактире «У Дороги» включен (меню рыбное по умолчанию, мясное по предварительной заявке).
Окончание экскурсии в 17:00 в центре города (с заездом в аэропорт).
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Размещение
|Питание
|Стоимость в рублях с человека
|Клуб-отель «Риверсайд» 3*
(центральная часть города)
|3 завтрака, 1 обед, 1 ужин
26500 двухместный стандарт взрослый
25900 двухместный стандарт детский
36000 одноместный
27000 трехместный полулюкс взрослый
26400 трехместный стандарт детский
Отель «Шерлок» 3*
(центральная часть города)
3 завтрака, 1 обед
24200 двухместный стандарт взрослый
23500 двухместный стандарт детский
27600 одноместный
22000 трехместный стандарт взрослый
21300 трехместный стандарт детский
Дополнительные ночи согласно основному прайсу.
Варианты проживания
Спа-отель «Вилла Гламур»
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.
Отель находится всего в 15 минутах ходьбы от Росгартенских ворот и Музея янтаря. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
«Риверсайд» 3
Ресторанно-гостиничный комплекс «РиверСайд» находится на берегу реки Новая Преголя в Ленинградском районе Калининграда.
Для размещения представлены двухместные номера различных категорий и вместительные апартаменты, оснащенные удобными спальными местами, холодильником, столом, кондиционером, телевизором и Wi-Fi. В собственной ванной комнате для гостей подготовили набор полотенец, гигиенические принадлежности, фен, тапочки, халат.
За отдельную плату доступен заказ континентального завтрака в лобби-баре.
К услугам гостей два банкетных зала для проведения торжественных мероприятий и бизнес-встреч.
На территории оборудован банный комплекс с открытым бассейном, баней, купелью, спа-зоной и большой террасой для загара. Рядом расположен Ялтинский парк — 470 м, Закхаймские ворота — 870 м, интерактивный музей «Bit и pixel» — 520 м. Расстояние до Северного ж/д вокзала — 4,2 км, до аэропорта — 27,7 км.
«Шерлок» 3
Отель «Шерлок» расположен в Калининграде, в 3,7 км от Кёнигсбергского собора и в 4 км от церкви Святого Семейства, а также примерно в 5,2 км от стадиона «Калининград», в 50 км от Водонапорной башни и в 1,3 км от Каскада водопадов. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле работает экскурсионное бюро. Для гостей организуют трансфер от/до аэропорта. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Все номера отеля оснащены телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание (3 дня)
- Транспортное обслуживание (3 дня)
- Проживание в выбранном отеле
- Питание по программе
- Входные билеты по программе
- Дегустация в «Шаакендорфе»
- Горячительный подарок на Куршской косе
- Групповой трансфер в аэропорт 02.01
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт (1500 рублей машина)
- Новогодний банкет (подробная информация в разделе «Важно знать») - 17 000 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой транспорт в туре?
Туристические автобусы до 55 посадочных мест.
Как проходит новогодний банкет?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Единственное, что неприятно поразило - в гостинице было полно чехов и поляков. Мало того, что они не приучены мыться, так и вообще - присутствие граждан из недружественных нам стран после убийства их ракетами наших детей в Белгороде было совершенно неуместно, на мой взгляд. А так - всем рекомендую.
Еще на территории отеля прекрасный сад - садовнику респект!
Прекрасные экскурсоводы, интересная программа.
Благодарю вашу команду. Желаем благодарных клиентов.