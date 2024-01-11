2 день

«Новогодняя сказка на Балтике»: эксклюзивный маршрут

Автобус забирает гостей от отелей “Риверсайд”, “Вилла Гламур” и “Шерлок”.

Хотите встретить Новый Год в самом западном регионе на час позже, чем вся огромная страна? Продлить удовольствие можно, отправившись в Калининградскую область. Всего 900 тысяч россиян поднимают бокалы с шампанским в часовой зоне МСК -1. Присоединяйтесь!

В музейном комплексе «Замок Шаакен» приветливая хозяйка вас встретит на входе с хреновухой и огурцами. Новогоднее убранство сурового замка сделает экскурсию неповторимой. Надеемся, вам не покажутся страшными подземелья замка и орудия средневековых пыток, а фото у праздничной елочки во дворе орденского замка дополнит коллекцию необычных фотосессий!

Далее посещение сыроварни «Шаакендорф», которая разместилась в реконструированном здании замковой конюшни. Здесь вы можете увидеть все плоды трудоемкого процесса производства сыра с возможностью его дегустации, также при сыроварне работает собственный магазин, где помимо сыра можно приобрести шоколад, конфеты и марципан ручной работы. Во время дегустации сыра будет предложен бокал вина.

После вкусных и познавательных открытий в поселке Некрасово вы отправитесь в город-курорт Зеленоградск. Очаровательный городок с европейским шармом. В новогодние праздники витрины зеленоградских заведений одеваются в яркие неоновые наряды. А освещение города, по слухам, лучше, чем в самом Калининграде!

Экскурсия по городу, фотостопы и кульминация вечера — запуск «фонарей исполнения желаний». Кто-то записывает новогодние желания на бумажках, мы запишем их на фонариках и запустим их в небо над Балтийским морем и стукнемся бокалами игристого!

Окончание экскурсии в 17:30 у гостиницы «Вилла Гламур», в 17:50 у отеля «Риверсайд».

18:00 Комплексный ужин в ресторанах отелей «Вилла Гламур» и «Риверсайд» (включен в стоимость). Салат, горячее + гарнир, выпечка, чай/кофе. После вкусного ужина у вас появятся силы на прогулку по новогоднему городу. Желающим рекомендуем не затягивать с посещением магазинов, горячительное продается в Калининграде до 21:00.

При проживании в отеле «Шерлок» ужин не включен.

В ресторане отеля «Риверсайд» организована развлекательная новогодняя программа с банкетом (стоимость - 17 000 руб. /чел., алкоголь не включен). Начало в 21:00, по наличию мест и точной стоимости уточняйте у менеджеров.