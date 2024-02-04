Новый год в сердце Кёнигсберга

Групповой тур в Калининграде
4.7
3 отзыва
В зимние праздники Калининград выглядит как городок с новогодней открытки, а праздничное настроение здесь ощущается совсем иначе.

Улицы сияют разноцветными гирляндами, на новогодних ярмарках царит атмосфера волшебства, везде пахнет хвоей и пряным глинтвейном.

За четыре дня вы увидите всё, что скрыто от глаз обычных туристов, мягкий климат Прибалтики позволит насладиться зимними прогулками, а праздничная атмосфера добавит волшебства вашему путешествию.
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Полный релакс
Полный релакс
Расслабимся в бассейне и сауне, поваляемся в кресле с любимой книжкой или всей компанией поиграем в настольные игры
Двойной Новый год
Двойной Новый год
Встретим первый Новый год «по Москве» — за праздничным столом, а к полуночи уедем на побережье встречать второй год с шампанским и салютами
Атмосфера сказки
Атмосфера сказки
Попадём в настоящую сказку на узких улочках праздничного Зеленоградска и Светлогорска

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Калининграду. Празднование Нового года

Прилетаем в Калининград в любое удобное время до 13:00.

Заселяемся в номера и осматриваем комплекс.

На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях.

Отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга.

Извилистые улочки, круглые площади, причудливо украшенные особняки в стиле «модерн» — город-сад начала XX века.

Узнаем все хитросплетения истории этих мест: как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из кёнигсбергского кирпича и почему этот оазис уцелел после войны.

После этого поедем на остров Канта.

Кафедральный собор XIV века и прекрасный парк — таков остров сейчас.

Мы узнаем, каким был Кнайпхоф несколько столетий назад, почему его жители недолюбливали владельцев вилл Амалиенау и как могила Канта спасла Кафедральный собор.

Вечером нас ждёт праздничный ужин с дегустацией локальных продуктов, интересными историями об особенностях праздников в Кёнигсберге и шоу-программой с ведущим.

К полуночи выезжаем в Зеленоградск встречать Новый год у моря с шампанским и фейерверками.

Гуляем по курортному городу — уютные улочки, черепичные крыши, сказочные украшения и новогодний глинтвейн.

Возвращаемся в комплекс.

Прогулка по Калининграду. Празднование Нового годаПрогулка по Калининграду. Празднование Нового годаПрогулка по Калининграду. Празднование Нового годаПрогулка по Калининграду. Празднование Нового года
2 день

День отдыха

Поздний завтрак в комплексе.

Бассейн и сауна доступны весь день без ограничений.

Можно отдохнуть в комплексе, поиграть в настолки в чилл-зонах, поваляться с книжкой, посмотреть кино — или отправиться на прогулку в Калининград.

Вечером вас будет ждать ужин в комплексе.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
3 день

Куршская коса и Танцующий лес

Позавтракаем в комплексе и отправимся на Куршскую косу.

Куршская коса — национальный парк и памятник ЮНЕСКО, узкая полоска суши протяженностью 100 километров, омывается Балтийским морем с запада и Куршским заливом с востока.

Сюда приезжают за неповторимыми природными ландшафтами.

Мы поднимемся по утопающей в зелени в зелени сосен экотропе на дюну Эфа и полюбуемся панорамой высоких песков, которые постоянно перемещаются силой неутомимого балтийского ветра.

Выделим время на перекус на маршруте и отправимся на высоту Мюллера: поднимемся на дюну, покрытую густым лесом, по тропам между корней. вековых сосен.

Здесь открывается панорама всей Куршской косы.

Мы увидим знаменитый Танцующий лес и разгадаем его тайны.

К ужину вернёмся в комплекс.

Вечером согреемся в бассейне и сауне.

Куршская коса и Танцующий лесКуршская коса и Танцующий лесКуршская коса и Танцующий лесКуршская коса и Танцующий лес
4 день

Светлогорск. Отъезд

После завтрака отправляемся в Светлогорск.

В прошлом Раушен— элитный морской курорт Восточной Пруссии.

Узнаем, как город стал самым фешенебельным курортом, даже не имея выхода к морю, чем он так сильно отличается от других прибрежных городков и почему здесь столько говорят о Гофмане.

В сказочном Светлогорске возникает множество вопросов, и чем больше его исследуешь, тем интереснее.

Здесь нет широких песчаных пляжей, но есть крутой рельеф, бешеная балтийская стихия и изящная архитектура немецких вилл.

Выделим время на обед в Светлогорске ивернёмся в комплекс, чтобы собрать вещи и попрощаться.

Выезжаем из номеров до 18:00.

Светлогорск. ОтъездСветлогорск. ОтъездСветлогорск. ОтъездСветлогорск. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе.

В базовую стоимость тура на 1 человека входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 9 000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 6 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Варианты проживания

Многофункциональный комплекс «Friday Center»

3 ночи

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в номерах с общей ванной комнатой
  • Завтраки и ужины в рамках программы
  • Новогодний ужин в туристическом комплексе
  • Новогодняя поездка в Зеленоградск
  • Экскурсия по Амалиенау
  • Экскурсия по Острову Канта
  • Экскурсия по Куршской Косе
  • Экскурсия по Светлогорску
  • Услуги гидов и турлидеров
  • Экологический сбор
  • Посещение бассейна и сауны 1 и 2 января
  • Транспортное обслуживание в рамках программы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининград и обратно
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт (самостоятельно)
  • Алкогольные напитки
  • Доплата за одноместное размещение от 3 000 руб. за период
  • Обеды не включены (подскажем лучшие кафе на маршруте)
Место начала и завершения?
г. Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • средства личной гигиены;
  • тапочки (для перемещения по центру);
  • лекарственные препараты, если необходимо;
  • плавательные принадлежности (в комплексе есть бассейн).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и обратно не включен в стоимость тура.

Как будет организовано питание?

Завтраки и ужины включены в стоимость тура, обеды оплачиваются отдельно (мы посоветуем вам лучшие кафе на маршруте).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
4 фев 2024
Наша поездка была с 30.12.2023 по 03.01.2024 г. Организация тура отличная, насыщенность - достаточная. Но, поскольку нам хотелось увидеть за столь короткое время как можно больше, в свободное от запланированных туром экскурсий время, мы набивали самостоятельными поездками. Такси - отличный и недорогой транспорт в Калининграде. Подача в течение 5 минут. Из Калининграда в Балтийск - 45 минут время поездки. По городу - вообще всё быстро. Все музеи, парки - работали с первого января, в кафе - очень даже вкусно и недорого и порции большие.
А
14 янв 2024
Тур хорошо организован и хорошо наполнен, была и экскурсионная программа и организованный интересный новогодний ужин. Не понравилось проведение экскурсий, тур лидеры возможно и обладают информацией, но подача плохая (подача скомканная, не связная, сухая).
Хостел отличный, но я бы предпочла возможность более комфортного размещения (за доплату).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анастасия!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что некоторые моменты тура огорчили вас. Мы обязательно передадим ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации экскурсий и работу гидов. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Е
9 янв 2024
Спасибо, нам очень понравилось! ✨

Тур входит в следующие категории Калининграда

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНовогодние 2024Новогодние туры 2024

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