Описание тура
Четыре дня зимней сказки на Балтийском море • встреча двух Новых годов • самые атмосферные места Калининградской области
Новый год в Калининграде — это особенное настроение. Здесь старинная европейская архитектура, огни праздничных улиц и спокойствие Балтийского побережья создают ощущение настоящей рождественской открытки.
В зимние праздники город преображается: улицы сияют гирляндами, на ярмарках пахнет хвоей и пряным глинтвейном, а вместо привычной суеты вас ждут неспешные прогулки, уютные кафе и красивые зимние пейзажи.
За четыре дня вы познакомитесь с главным очарованием Кёнигсберга и Калининградской области — в комфортном темпе, без больших групп и гонки между локациями.
Это путешествие для тех, кто хочет не просто увидеть Калининград, а почувствовать его особенное новогоднее настроение.
Мы покажем самые красивые места региона, расскажем истории, которые оживляют старинные улицы, и оставим время для главного — наслаждаться моментом: гулять, фотографировать, отдыхать и просто быть в этом путешествии.
Количество мест ограничено — группа до 30 участников, чтобы сохранить уютную атмосферу и уделить внимание каждому гостю.
Что вас ждет в путешествии:
Мы прогуляемся по атмосферному району Амалиенау с его старинными виллами, праздничными огнями и историями о Кёнигсберге, а затем отправимся на остров Канта и новогоднюю ярмарку у Кафедрального собора.
Главное событие путешествия — встреча Нового года дважды.
Сначала отметим праздник «по Москве» за праздничным столом с кёнигсбергским настроением, локальными продуктами и историями о традициях Восточной Пруссии.
А затем отправимся к Балтийскому морю встречать Новый год «по Калининграду» — с шампанским, морским воздухом и праздничным салютом.
Нас ждут зимняя сказка Зеленоградска, изящные виллы Светлогорска и прогулки среди хвойных лесов с видами на Балтику.
Отдельное впечатление — поездка на Куршскую косу: песчаные дюны, вековые сосны, экологические тропы и особенная тишина зимнего побережья.
И, конечно, оставим время для отдыха: можно будет выспаться после праздничной ночи, расслабиться в бассейне и сауне, почитать книгу или просто наслаждаться атмосферой путешествия.
Что делает это путешествие особенным:
- Встреча двух Новых годов — праздничный вечер и Новый год у Балтийского моря
- Самые атмосферные места Калининградской области зимой
- Продуманный маршрут без спешки и гонки между локациями
- Небольшая группа до 30 человек — больше внимания и комфорта
- Баланс впечатлений и полноценного отдыха
- В эти дни Калининград становится особенно красивым: меньше суеты, больше огней, теплых кафе, прогулок у моря и ощущения европейского Рождества. Мы выбрали маршрут так, чтобы вы успели не только увидеть регион, но и почувствовать его настроение.
Программа тура по дням
Знакомство с Кёнигсбергом и встреча Новых годов
Рекомендуем прибыть в Калининград до 12:00. При необходимости можно забронировать дополнительные сутки проживания в гостинице перед началом тура, чтобы сделать прилет максимально комфортным.
Заселение в гостиницу — до 13:00. При раннем прибытии можно оставить багаж на ресепшн или заселиться раньше при наличии свободных номеров.
В 13:30 познакомимся с участниками путешествия и расскажем о программе предстоящих дней.
Первое знакомство с Калининградом начнется с прогулки по одному из самых красивых районов города — Амалиенау.
Извилистые улочки, уютные площади, старинные виллы в стиле модерн и особая атмосфера города-сада начала XX века. Узнаем, как создавался этот район, какие истории хранят его дома и почему именно здесь удалось сохранить дух старого Кёнигсберга.
Затем отправимся на остров Канта — историческое сердце города. Увидим Кафедральный собор XIV века, узнаем историю Кнайпхофа — города, который когда-то существовал отдельно от Кёнигсберга, и раскроем тайны одного из самых известных мест Калининграда.
Вечером нас ждет главное событие путешествия — встреча Нового года дважды.
Сначала отметим Новый год «по Москве» за праздничным столом с развлекательной программой, дегустацией локальных продуктов и историями о традициях праздников в Кёнигсберге.
А затем отправимся на побережье Балтийского моря — встречать Новый год «по Калининграду» с шампанским, праздничным салютом и атмосферой зимнего морского города.
Прогуляемся по праздничному Зеленоградску: уютные улочки, черепичные крыши, новогодние украшения и особенное настроение курорта.
Возвращение в Калининград ориентировочно к 02:30.
День отдыха и восстановления
После праздничной ночи вас ждет спокойный день без обязательной программы.
Начнем день с позднего завтрака, а дальше можно выбрать свой ритм отдыха:
расслабиться в бассейне и сауне в гостинице;
провести время в комнатах отдыха за настольными играми;
почитать книгу или посмотреть фильм;
самостоятельно неспешно прогуляться по Калининграду или отправиться к морю.
Вечером — ужин в кафе.
Этот день специально оставлен свободным, чтобы не только путешествовать, но и по-настоящему отдохнуть.
Куршская коса: зимняя Балтика и сила природы
Завтрак в кафе
Сегодня мы отправимся в одно из самых красивых мест региона — национальный парк «Куршская коса», объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это уникальное место, где встречаются Балтийское море, песчаные дюны и вековые сосновые леса.
Прогуляемся по экологическим тропам, поднимемся на дюну Эфа и увидим впечатляющие зимние панорамы: бескрайние пески, леса и море, уходящее за горизонт.
После прогулки у побережья продолжим знакомство с Куршской косой: увидим знаменитый Танцующий лес, узнаем его загадочные истории и отправимся на высоту Мюллера, откуда открывается один из самых красивых видов на национальный парк.
Возвращение в Калининград
Вечером вас ждут ужин в кафе, бассейн и сауна — чтобы завершить день в атмосфере спокойного отдыха.
Светлогорск: курортная история Восточной Пруссии
После завтрака отправимся в Светлогорск — бывший Раушен, один из самых красивых курортов Восточной Пруссии.
Здесь нет привычной городской суеты: извилистые дорожки, хвойные леса, изящные виллы и близость Балтийского моря создают особенную атмосферу.
Во время прогулки узнаем, почему Раушен считался элитным курортом, чем он отличался от других приморских городов и какие истории связаны с этим удивительным местом.
После экскурсии будет свободное время для прогулки, покупки сувениров или чашки кофе с видом на зимнюю Балтику.
Возвращение в гостиницу ориентировочно к 14:00.
Выезд из номеров — до 15:00.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой. Возможен апгрейд проживания за доплату
- Завтраки и ужины в гостинице
- Посещение бассейна и сауны 1 и 2 января
- Праздничный новогодний банкет с развлекательной программой
- Встреча Нового года у Балтийского моря с фейерверками и шампанским
- Экскурсия по историческому району Амалиенау
- Прогулка с экскурсией по острову Канта и новогодней ярмарке
- Новогодняя прогулка с экскурсией по Зеленоградску
- Экскурсия на Куршскую косу
- Экскурсия в Светлогорск
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гидов и турлидеров
- Экологический сбор и туристический налог
Что не входит в цену
- Авиа - или жд - билеты
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Обеды в рамках программы
- Алкогольные напитки
- Одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой +9000 Р
- Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой +15000 Р (двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
- Возможно забронировать проживание до и после тура от 4850 Р за номер/сутки с завтраком
О чём нужно знать до поездки
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой 9000 рублей за номер / за весь период проживания;
Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 15000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.
Пожелания к путешественнику
Предоплата для подтверждения бронирования 30% от стоимости тура, полная оплата должна быть внесена (на сайте you travel me) не позднее, чем за 14 дней до начала тура