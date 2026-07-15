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от 65 000 ₽ за человека

Описание тура

Четыре дня зимней сказки на Балтийском море • встреча двух Новых годов • самые атмосферные места Калининградской области

Новый год в Калининграде — это особенное настроение. Здесь старинная европейская архитектура, огни праздничных улиц и спокойствие Балтийского побережья создают ощущение настоящей рождественской открытки.

В зимние праздники город преображается: улицы сияют гирляндами, на ярмарках пахнет хвоей и пряным глинтвейном, а вместо привычной суеты вас ждут неспешные прогулки, уютные кафе и красивые зимние пейзажи.

За четыре дня вы познакомитесь с главным очарованием Кёнигсберга и Калининградской области — в комфортном темпе, без больших групп и гонки между локациями.

Это путешествие для тех, кто хочет не просто увидеть Калининград, а почувствовать его особенное новогоднее настроение.

Мы покажем самые красивые места региона, расскажем истории, которые оживляют старинные улицы, и оставим время для главного — наслаждаться моментом: гулять, фотографировать, отдыхать и просто быть в этом путешествии.

Количество мест ограничено — группа до 30 участников, чтобы сохранить уютную атмосферу и уделить внимание каждому гостю.

Что вас ждет в путешествии:

Мы прогуляемся по атмосферному району Амалиенау с его старинными виллами, праздничными огнями и историями о Кёнигсберге, а затем отправимся на остров Канта и новогоднюю ярмарку у Кафедрального собора.

Главное событие путешествия — встреча Нового года дважды.

Сначала отметим праздник «по Москве» за праздничным столом с кёнигсбергским настроением, локальными продуктами и историями о традициях Восточной Пруссии.

А затем отправимся к Балтийскому морю встречать Новый год «по Калининграду» — с шампанским, морским воздухом и праздничным салютом.

Нас ждут зимняя сказка Зеленоградска, изящные виллы Светлогорска и прогулки среди хвойных лесов с видами на Балтику.

Отдельное впечатление — поездка на Куршскую косу: песчаные дюны, вековые сосны, экологические тропы и особенная тишина зимнего побережья.

И, конечно, оставим время для отдыха: можно будет выспаться после праздничной ночи, расслабиться в бассейне и сауне, почитать книгу или просто наслаждаться атмосферой путешествия.

Что делает это путешествие особенным: