Новый год в сердце Кёнигсберга - путешествие с празднованием Нового года дважды

Четыре дня зимней сказки на Балтийском море • встреча двух Новых годов • самые атмосферные места Калининградской области
Новый год в сердце Кёнигсберга - путешествие с празднованием Нового года дваждыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новый год в сердце Кёнигсберга - путешествие с празднованием Нового года дваждыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новый год в сердце Кёнигсберга - путешествие с празднованием Нового года дваждыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Четыре дня зимней сказки на Балтийском море • встреча двух Новых годов • самые атмосферные места Калининградской области

Новый год в Калининграде — это особенное настроение. Здесь старинная европейская архитектура, огни праздничных улиц и спокойствие Балтийского побережья создают ощущение настоящей рождественской открытки.

В зимние праздники город преображается: улицы сияют гирляндами, на ярмарках пахнет хвоей и пряным глинтвейном, а вместо привычной суеты вас ждут неспешные прогулки, уютные кафе и красивые зимние пейзажи.

За четыре дня вы познакомитесь с главным очарованием Кёнигсберга и Калининградской области — в комфортном темпе, без больших групп и гонки между локациями.

Это путешествие для тех, кто хочет не просто увидеть Калининград, а почувствовать его особенное новогоднее настроение.

Мы покажем самые красивые места региона, расскажем истории, которые оживляют старинные улицы, и оставим время для главного — наслаждаться моментом: гулять, фотографировать, отдыхать и просто быть в этом путешествии.

Количество мест ограничено — группа до 30 участников, чтобы сохранить уютную атмосферу и уделить внимание каждому гостю.

Что вас ждет в путешествии:

  • Мы прогуляемся по атмосферному району Амалиенау с его старинными виллами, праздничными огнями и историями о Кёнигсберге, а затем отправимся на остров Канта и новогоднюю ярмарку у Кафедрального собора.

  • Главное событие путешествия — встреча Нового года дважды.

  • Сначала отметим праздник «по Москве» за праздничным столом с кёнигсбергским настроением, локальными продуктами и историями о традициях Восточной Пруссии.

  • А затем отправимся к Балтийскому морю встречать Новый год «по Калининграду» — с шампанским, морским воздухом и праздничным салютом.

  • Нас ждут зимняя сказка Зеленоградска, изящные виллы Светлогорска и прогулки среди хвойных лесов с видами на Балтику.

  • Отдельное впечатление — поездка на Куршскую косу: песчаные дюны, вековые сосны, экологические тропы и особенная тишина зимнего побережья.

  • И, конечно, оставим время для отдыха: можно будет выспаться после праздничной ночи, расслабиться в бассейне и сауне, почитать книгу или просто наслаждаться атмосферой путешествия.

Что делает это путешествие особенным:

  • Встреча двух Новых годов — праздничный вечер и Новый год у Балтийского моря
  • Самые атмосферные места Калининградской области зимой
  • Продуманный маршрут без спешки и гонки между локациями
  • Небольшая группа до 30 человек — больше внимания и комфорта
  • Баланс впечатлений и полноценного отдыха
  • В эти дни Калининград становится особенно красивым: меньше суеты, больше огней, теплых кафе, прогулок у моря и ощущения европейского Рождества. Мы выбрали маршрут так, чтобы вы успели не только увидеть регион, но и почувствовать его настроение.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Кёнигсбергом и встреча Новых годов

  • Рекомендуем прибыть в Калининград до 12:00. При необходимости можно забронировать дополнительные сутки проживания в гостинице перед началом тура, чтобы сделать прилет максимально комфортным.

  • Заселение в гостиницу — до 13:00. При раннем прибытии можно оставить багаж на ресепшн или заселиться раньше при наличии свободных номеров.

  • В 13:30 познакомимся с участниками путешествия и расскажем о программе предстоящих дней.

  • Первое знакомство с Калининградом начнется с прогулки по одному из самых красивых районов города — Амалиенау.

  • Извилистые улочки, уютные площади, старинные виллы в стиле модерн и особая атмосфера города-сада начала XX века. Узнаем, как создавался этот район, какие истории хранят его дома и почему именно здесь удалось сохранить дух старого Кёнигсберга.

  • Затем отправимся на остров Канта — историческое сердце города. Увидим Кафедральный собор XIV века, узнаем историю Кнайпхофа — города, который когда-то существовал отдельно от Кёнигсберга, и раскроем тайны одного из самых известных мест Калининграда.

  • Вечером нас ждет главное событие путешествия — встреча Нового года дважды.

  • Сначала отметим Новый год «по Москве» за праздничным столом с развлекательной программой, дегустацией локальных продуктов и историями о традициях праздников в Кёнигсберге.

  • А затем отправимся на побережье Балтийского моря — встречать Новый год «по Калининграду» с шампанским, праздничным салютом и атмосферой зимнего морского города.

  • Прогуляемся по праздничному Зеленоградску: уютные улочки, черепичные крыши, новогодние украшения и особенное настроение курорта.

  • Возвращение в Калининград ориентировочно к 02:30.

Знакомство с Кёнигсбергом и встреча Новых годовЗнакомство с Кёнигсбергом и встреча Новых годовЗнакомство с Кёнигсбергом и встреча Новых годов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

День отдыха и восстановления

  • После праздничной ночи вас ждет спокойный день без обязательной программы.

  • Начнем день с позднего завтрака, а дальше можно выбрать свой ритм отдыха:

  • расслабиться в бассейне и сауне в гостинице;

  • провести время в комнатах отдыха за настольными играми;

  • почитать книгу или посмотреть фильм;

  • самостоятельно неспешно прогуляться по Калининграду или отправиться к морю.

  • Вечером — ужин в кафе.

  • Этот день специально оставлен свободным, чтобы не только путешествовать, но и по-настоящему отдохнуть.

День отдыха и восстановленияДень отдыха и восстановленияДень отдыха и восстановления
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Куршская коса: зимняя Балтика и сила природы

  • Завтрак в кафе

  • Сегодня мы отправимся в одно из самых красивых мест региона — национальный парк «Куршская коса», объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Это уникальное место, где встречаются Балтийское море, песчаные дюны и вековые сосновые леса.

  • Прогуляемся по экологическим тропам, поднимемся на дюну Эфа и увидим впечатляющие зимние панорамы: бескрайние пески, леса и море, уходящее за горизонт.

  • После прогулки у побережья продолжим знакомство с Куршской косой: увидим знаменитый Танцующий лес, узнаем его загадочные истории и отправимся на высоту Мюллера, откуда открывается один из самых красивых видов на национальный парк.

  • Возвращение в Калининград

  • Вечером вас ждут ужин в кафе, бассейн и сауна — чтобы завершить день в атмосфере спокойного отдыха.

Куршская коса: зимняя Балтика и сила природыКуршская коса: зимняя Балтика и сила природыКуршская коса: зимняя Балтика и сила природы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Светлогорск: курортная история Восточной Пруссии

  • После завтрака отправимся в Светлогорск — бывший Раушен, один из самых красивых курортов Восточной Пруссии.

  • Здесь нет привычной городской суеты: извилистые дорожки, хвойные леса, изящные виллы и близость Балтийского моря создают особенную атмосферу.

  • Во время прогулки узнаем, почему Раушен считался элитным курортом, чем он отличался от других приморских городов и какие истории связаны с этим удивительным местом.

  • После экскурсии будет свободное время для прогулки, покупки сувениров или чашки кофе с видом на зимнюю Балтику.

  • Возвращение в гостиницу ориентировочно к 14:00.

  • Выезд из номеров — до 15:00.

Светлогорск: курортная история Восточной ПруссииСветлогорск: курортная история Восточной ПруссииСветлогорск: курортная история Восточной Пруссии
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой. Возможен апгрейд проживания за доплату
  • Завтраки и ужины в гостинице
  • Посещение бассейна и сауны 1 и 2 января
  • Праздничный новогодний банкет с развлекательной программой
  • Встреча Нового года у Балтийского моря с фейерверками и шампанским
  • Экскурсия по историческому району Амалиенау
  • Прогулка с экскурсией по острову Канта и новогодней ярмарке
  • Новогодняя прогулка с экскурсией по Зеленоградску
  • Экскурсия на Куршскую косу
  • Экскурсия в Светлогорск
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гидов и турлидеров
  • Экологический сбор и туристический налог
Что не входит в цену
  • Авиа - или жд - билеты
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт
  • Обеды в рамках программы
  • Алкогольные напитки
  • Одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой +9000 Р
  • Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой +15000 Р (двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
  • Возможно забронировать проживание до и после тура от 4850 Р за номер/сутки с завтраком
О чём нужно знать до поездки

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой 9000 рублей за номер / за весь период проживания;

  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 15000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Пожелания к путешественнику

  • Предоплата для подтверждения бронирования 30% от стоимости тура, полная оплата должна быть внесена (на сайте you travel me) не позднее, чем за 14 дней до начала тура

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Марина
Марина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы - опытные путешественники из Калининграда, приглашаем отправиться за настоящими приключениями! Все наши программы продуманы до мелочей, а маршруты испытаны на себе. Хотите в интересное путешествие или планируете поездку компанией? Мы поддержим самые смелые идеи и влюбим в Балтику ❤️

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры на «Новый год в сердце Кёнигсберга - путешествие с празднованием Нового года дважды»

Новый год в сердце Кёнигсберга
На автобусе
4 дня
-
7%
8 отзывов
Новый год в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
31 дек в 10:00
65 000 ₽70 000 ₽ за человека
Новогодний тур в Калининград
На автобусе
Hop-on hop-off
4 дня
-
7%
Новогодний тур в Калининград
Начало: Калининград
31 дек в 10:00
от 25 200 ₽27 000 ₽ за человека
Рождественские сказки Балтики. Новогоднее путешествие по Калининградской области
На автобусе
На поезде
3 дня
-
6%
1 отзыв
Рождественские сказки Балтики. Новогоднее путешествие по Калининградской области
Начало: Калининград
3 янв в 10:00
от 24 500 ₽26 000 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Калининграде
5 дней
Новогодние каникулы в Калининграде
Для любителей активного отдыха, которые ценят каждую минуту и готовы провести новогодние каникулы
3 янв в 10:00
от 90 000 ₽ за билет
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
-16%
77 000 ₽
от 65 000 ₽ за человека