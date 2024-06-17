Сегодня отправимся на Куршскую косу. Побываем в Королевском бору, узнаем историю заказника, основанного в 17 веке, и вдоволь надышимся хвойными ароматами.

Вы подниметесь на высоту Мюллера и услышите удивительную историю о лесничем, в честь которого и было названо место, и о том, как ему удалось спасти посёлок Рыбачий. Пройдём через Танцующий лес и разгадаем тайну возникновения необычных деревьев.

Знаете ли вы, как «поют» пески? Услышим удивительный звук, поднявшись на высоту Эфа. А ещё полюбуемся открывающимися видами: здесь и море, и залив, и бесконечные леса.

Заглянем на орнитологическую станцию «Фрингилла», где познакомимся с интересными фактами о местных пернатых обитателях и увидим, как птиц кольцуют.

Переедем в Зеленоградск — «город кошек». Погуляем по историческим улочкам, погладим его пушистых горожан и насладимся немецкой архитектурой. По желанию можем подняться на водонапорную башню и посетить местные музеи.

Завершим экскурсию дегустацией сыра на сыроварне «Шаакен Дорф». Длительность программы — 9-10 часов.