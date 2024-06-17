Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера

Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Собрали всё самое интересное, вкусное, атмосферное и красивое в одном индивидуальном туре: вы побываете в кирхе Фридланда 14 века и полюбуетесь немецкой архитектурой Зеленоградска, увидите, как чипируют птиц на орнитологической
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станции, и разгадаете тайну Танцующего леса, вдоволь надышитесь хвойными ароматами и насладитесь шумом моря.

Побываем на Куршской косе и почувствуем себя знатными вельможами, гуляя мимо роскошных особняков в стиле модерн.

Вы сможете отправиться в путешествие на 3 дня или продлить тур до 5 дней и посетить Правдинск и Железнодорожный.

Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 7 лет.

Проживание. Будем жить в 2-комнатных апартаментах рядом с Верхним озером. В квартире есть кухня и бесплатный Wi-Fi.

Питание. Не включено в стоимость. На экскурсиях предусмотрено время для самостоятельного обеда.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

Встретим вас в аэропорту и отвезём в апартаменты. После заселения начнём экскурсию по Калининграду. На прогулке вы познакомитесь с историей города, услышите о местных традициях и узнаете о балтийских гастрономических изысках.

Побываем в Рыбной деревне и будто перенесёмся в прошлое — район застроен современными зданиями, воссоздающим довоенный облик Кёнигсберга. Посетим остров Кнайпхоф и увидим Кафедральный собор, где находится могила Канта.

Почувствуем себя знатными дамами и джентльменами 19 века, прогуливаясь по районам Амалиенау, Ратсхоф и Марауненхоф с роскошными особняками. Побываем на центральной площади и посетим форт № 11.

Экскурсия займёт 5 часов.

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
2 день

Куршская коса, Танцующий лес и Зеленоградск

Сегодня отправимся на Куршскую косу. Побываем в Королевском бору, узнаем историю заказника, основанного в 17 веке, и вдоволь надышимся хвойными ароматами.

Вы подниметесь на высоту Мюллера и услышите удивительную историю о лесничем, в честь которого и было названо место, и о том, как ему удалось спасти посёлок Рыбачий. Пройдём через Танцующий лес и разгадаем тайну возникновения необычных деревьев.

Знаете ли вы, как «поют» пески? Услышим удивительный звук, поднявшись на высоту Эфа. А ещё полюбуемся открывающимися видами: здесь и море, и залив, и бесконечные леса.

Заглянем на орнитологическую станцию «Фрингилла», где познакомимся с интересными фактами о местных пернатых обитателях и увидим, как птиц кольцуют.

Переедем в Зеленоградск — «город кошек». Погуляем по историческим улочкам, погладим его пушистых горожан и насладимся немецкой архитектурой. По желанию можем подняться на водонапорную башню и посетить местные музеи.

Завершим экскурсию дегустацией сыра на сыроварне «Шаакен Дорф». Длительность программы — 9-10 часов.

Куршская коса, Танцующий лес и ЗеленоградскКуршская коса, Танцующий лес и ЗеленоградскКуршская коса, Танцующий лес и ЗеленоградскКуршская коса, Танцующий лес и ЗеленоградскКуршская коса, Танцующий лес и Зеленоградск
3 день

Прогулка по Янтарному и Светлогорску

Утром поедем в посёлок Янтарный. Вы узнаете, как добывали и обрабатывали янтарь ещё во времена древних пруссов. Побываем в бывшей лютеранской кирхе и увидим шахту «Анна».

Узнаем историю водонапорной башни (ей уже сто лет!) и прогуляемся по старинному парку имени Морица Беккера, засаженному редкими деревьями.

Побываем на Янтарном озере, посетим пляж, удостоенный престижной мировой награды «Голубой флаг», пройдёмся по променаду, где вы увидите уникальные солнечные часы.

Следующая локация — озеро Тихое. Здесь вы узнаете, как застраивался удивительный Раушен (старинное название Светлогорска), услышите историю его самых знаменитых построек: домах сказочника, бургомистра и профессора Юлиуса Руппа, вилле архитектора Геринга и Кемпфа. А ещё увидим Органный зал, кирху Раушена и старинную водонапорную башню.

Прогулка по Янтарному и СветлогорскуПрогулка по Янтарному и СветлогорскуПрогулка по Янтарному и СветлогорскуПрогулка по Янтарному и СветлогорскуПрогулка по Янтарному и СветлогорскуПрогулка по Янтарному и Светлогорску
4 день

Тур по городам области: Правдинск, Железнодорожный

Отправляемся в путешествие по маленьким атмосферным городкам Калининградской области. Начнём с Правдинска и Железнодорожного.

Перенесёмся в прошлое: будем гулять по немецким улочкам, пройдём по столетнему подвесному мосту, увидим дом, где оставался на ночь Наполеон, и узнаем, почему в окрестностях столько прудов.

Сегодня вы увидите кирхи Хайлигенвальде и Фридланда 14 века, самый большой шлюз Мазурского канала. По желанию можем проехать Гвардейск и рассмотреть замок Тапиау без посещения.

Тур по городам области: Правдинск, ЖелезнодорожныйТур по городам области: Правдинск, ЖелезнодорожныйТур по городам области: Правдинск, ЖелезнодорожныйТур по городам области: Правдинск, ЖелезнодорожныйТур по городам области: Правдинск, ЖелезнодорожныйТур по городам области: Правдинск, Железнодорожный
5 день

Отъезд

Сегодня вы сможете ещё раз самостоятельно прогуляться по Калининграду, а затем — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в апартаментах
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Дегустация сыра с бокалом вина
  • Экологический сбор
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Питание
  • Стоимость тура длительностью 5 дней - 56 900 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Калининграда, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхОбзорныеКуршская КосаПопулярные местаВыездныеСветлогорскАмалиенауЗеленоградскВсе туры3-дневные турыТанцующий лесРыбная деревняЖелезнодорожныйГвардейскПравдинскВысота МюллераВысота ЭфаБалтийское мореПрирода и пейзажиГастрономическиеДегустационные туры

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