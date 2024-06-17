Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 7 лет.
Проживание. Будем жить в 2-комнатных апартаментах рядом с Верхним озером. В квартире есть кухня и бесплатный Wi-Fi.
Питание. Не включено в стоимость. На экскурсиях предусмотрено время для самостоятельного обеда.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду
Встретим вас в аэропорту и отвезём в апартаменты. После заселения начнём экскурсию по Калининграду. На прогулке вы познакомитесь с историей города, услышите о местных традициях и узнаете о балтийских гастрономических изысках.
Побываем в Рыбной деревне и будто перенесёмся в прошлое — район застроен современными зданиями, воссоздающим довоенный облик Кёнигсберга. Посетим остров Кнайпхоф и увидим Кафедральный собор, где находится могила Канта.
Почувствуем себя знатными дамами и джентльменами 19 века, прогуливаясь по районам Амалиенау, Ратсхоф и Марауненхоф с роскошными особняками. Побываем на центральной площади и посетим форт № 11.
Экскурсия займёт 5 часов.
Куршская коса, Танцующий лес и Зеленоградск
Сегодня отправимся на Куршскую косу. Побываем в Королевском бору, узнаем историю заказника, основанного в 17 веке, и вдоволь надышимся хвойными ароматами.
Вы подниметесь на высоту Мюллера и услышите удивительную историю о лесничем, в честь которого и было названо место, и о том, как ему удалось спасти посёлок Рыбачий. Пройдём через Танцующий лес и разгадаем тайну возникновения необычных деревьев.
Знаете ли вы, как «поют» пески? Услышим удивительный звук, поднявшись на высоту Эфа. А ещё полюбуемся открывающимися видами: здесь и море, и залив, и бесконечные леса.
Заглянем на орнитологическую станцию «Фрингилла», где познакомимся с интересными фактами о местных пернатых обитателях и увидим, как птиц кольцуют.
Переедем в Зеленоградск — «город кошек». Погуляем по историческим улочкам, погладим его пушистых горожан и насладимся немецкой архитектурой. По желанию можем подняться на водонапорную башню и посетить местные музеи.
Завершим экскурсию дегустацией сыра на сыроварне «Шаакен Дорф». Длительность программы — 9-10 часов.
Прогулка по Янтарному и Светлогорску
Утром поедем в посёлок Янтарный. Вы узнаете, как добывали и обрабатывали янтарь ещё во времена древних пруссов. Побываем в бывшей лютеранской кирхе и увидим шахту «Анна».
Узнаем историю водонапорной башни (ей уже сто лет!) и прогуляемся по старинному парку имени Морица Беккера, засаженному редкими деревьями.
Побываем на Янтарном озере, посетим пляж, удостоенный престижной мировой награды «Голубой флаг», пройдёмся по променаду, где вы увидите уникальные солнечные часы.
Следующая локация — озеро Тихое. Здесь вы узнаете, как застраивался удивительный Раушен (старинное название Светлогорска), услышите историю его самых знаменитых построек: домах сказочника, бургомистра и профессора Юлиуса Руппа, вилле архитектора Геринга и Кемпфа. А ещё увидим Органный зал, кирху Раушена и старинную водонапорную башню.
Тур по городам области: Правдинск, Железнодорожный
Отправляемся в путешествие по маленьким атмосферным городкам Калининградской области. Начнём с Правдинска и Железнодорожного.
Перенесёмся в прошлое: будем гулять по немецким улочкам, пройдём по столетнему подвесному мосту, увидим дом, где оставался на ночь Наполеон, и узнаем, почему в окрестностях столько прудов.
Сегодня вы увидите кирхи Хайлигенвальде и Фридланда 14 века, самый большой шлюз Мазурского канала. По желанию можем проехать Гвардейск и рассмотреть замок Тапиау без посещения.
Отъезд
Сегодня вы сможете ещё раз самостоятельно прогуляться по Калининграду, а затем — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 900 ₽
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Что включено
- Проживание в апартаментах
- Трансферы по программе
- Экскурсии
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Дегустация сыра с бокалом вина
- Экологический сбор
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Питание
- Стоимость тура длительностью 5 дней - 56 900 руб. с человека