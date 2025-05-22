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Замок Рагнит – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Замок Рагнит» в Калининграде, цены от 25 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
На машине
2 дня
1 отзыв
На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
Погрузиться в историю Восточной Пруссии, увидеть рыцарские замки, старинные кирхи и дом Канта
Начало: Калининград, точное место - по договорённости, 9:0...
5 июл в 11:00
2 авг в 11:00
36 000 ₽ за всё до 4 чел.
На ноябрьские выходные - в Калининград: Куршская коса, Зеленоградск, Черняховск и Светлогорск
На автобусе
4 дня
На ноябрьские выходные - в Калининград: Куршская коса, Зеленоградск, Черняховск и Светлогорск
Исследовать рыцарские замки, погулять по Амалиенау, мимо немецких вилл, и подняться на дюну Эфа
Начало: Калининград, «Вилла Гламур» (Верхнеозерная ул., 26...
1 ноя в 17:00
25 400 ₽ за человека
По старинным прусским городкам в мини-группе: Полесск, Советск, Неман, Гусев и Черняховск
На машине
На микроавтобусе
2 дня
По старинным прусским городкам в мини-группе: Полесск, Советск, Неман, Гусев и Черняховск
Осмотреть замки Тевтонского ордена, перенестись в Средние века и попробовать сыр тильзитер
Начало: Калининград, 10:00 (точное место - по договорённос...
1 июл в 10:00
3 июл в 10:00
27 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Рагнит»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
  2. На ноябрьские выходные - в Калининград: Куршская коса, Зеленоградск, Черняховск и Светлогорск
  3. По старинным прусским городкам в мини-группе: Полесск, Советск, Неман, Гусев и Черняховск
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Танцующий лес
  3. Амалиенау
  4. Кафедральный собор
  5. Остров Канта
  6. Высота Эфа
  7. Балтийское море
  8. Рыбная деревня
  9. Замок Шаакен
  10. Янтарный комбинат
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Замок Рагнит" можно забронировать 3 тура от 25 400 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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