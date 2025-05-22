На столетия в прошлое: прусское наследие на востоке Калининградской области (индивидуальный тур)
Погрузиться в историю Восточной Пруссии, увидеть рыцарские замки, старинные кирхи и дом Канта
Начало: Калининград, точное место - по договорённости, 9:0...
5 июл в 11:00
2 авг в 11:00
36 000 ₽ за всё до 4 чел.
На ноябрьские выходные - в Калининград: Куршская коса, Зеленоградск, Черняховск и Светлогорск
Исследовать рыцарские замки, погулять по Амалиенау, мимо немецких вилл, и подняться на дюну Эфа
Начало: Калининград, «Вилла Гламур» (Верхнеозерная ул., 26...
1 ноя в 17:00
25 400 ₽ за человека
По старинным прусским городкам в мини-группе: Полесск, Советск, Неман, Гусев и Черняховск
Осмотреть замки Тевтонского ордена, перенестись в Средние века и попробовать сыр тильзитер
Начало: Калининград, 10:00 (точное место - по договорённос...
1 июл в 10:00
3 июл в 10:00
27 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна22 мая 2025Побывали в удивительном путешествии по востоку Калининградской области. Насыщенная двухдневная экскурсия, незабываемые впечатления, настоящее погружение в историю края! Остались довольны! Спасибо Владимиру! Однозначно рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Рагнит»
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