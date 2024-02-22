Встретим вас в аэропорту Храброво и заселимся в отель. После обеда и дегустации балтийской рыбки с вином начнём экскурсию по Калининграду. Вы увидите удивительную европейскую архитектуру, роскошные немецкие особняки и виллы. Гид погрузит вас в прошлое, во времена, когда город был столицей Восточной Пруссии.

Побываем в музее «50 миллионов лет», чтобы познакомиться с историей янтаря и рассмотреть богатую коллекцию изделий из «балтийского золота».

Вечером — приветственный ужин, за которым мы познакомимся поближе и поделимся впечатлениями.