В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики

Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками

Описание
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Ответы на вопросы
Приглашаем провести отпуск оригинально и получить необычный опыт: вы побываете в Кафедральном соборе и услышите звук самого большого в Европе органа, пройдётесь по коридорам средневекового замка, где, говорят, можно наткнуться на призрака, и попробуете сыр и шоколад ручной работы.

А ещё побываем в Светлогорске и Зеленоградске, попробуем рыбную солянку и погуляем по Куршской косе, где лес «танцует», а пески — «поют».
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Ближайшие даты:
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7
мар
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур состоится, независимо от количества участников.

Средний возраст участников в диапазоне 35-45 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Калининграду и музей «50 миллионов лет»

Встретим вас в аэропорту Храброво и заселимся в отель. После обеда и дегустации балтийской рыбки с вином начнём экскурсию по Калининграду. Вы увидите удивительную европейскую архитектуру, роскошные немецкие особняки и виллы. Гид погрузит вас в прошлое, во времена, когда город был столицей Восточной Пруссии.

Побываем в музее «50 миллионов лет», чтобы познакомиться с историей янтаря и рассмотреть богатую коллекцию изделий из «балтийского золота».

Вечером — приветственный ужин, за которым мы познакомимся поближе и поделимся впечатлениями.

Экскурсия по Калининграду и музей «50 миллионов лет»Экскурсия по Калининграду и музей «50 миллионов лет»Экскурсия по Калининграду и музей «50 миллионов лет»Экскурсия по Калининграду и музей «50 миллионов лет»Экскурсия по Калининграду и музей «50 миллионов лет»
2 день

Музей марципана, органный концерт в Кафедральном соборе и катание на катере

После завтрака отправимся в Музей марципана. Здесь вы узнаете историю создания десерта, приготовите марципан своими руками и продегустируете его.

Переместимся на остров Канта. В знаменитом Кафедральном соборе вас ждёт органный концерт. Мы услышим звучание самого большого органа в Европе!

Заглянем в ещё один необычный музей — Музей открыток. Отсюда можно отправить весточку друзьям в любую точку мира. Затем прогуляемся вокруг острова на катере, делая фотографии и наслаждаясь фуршетом.

Музей марципана, органный концерт в Кафедральном соборе и катание на катереМузей марципана, органный концерт в Кафедральном соборе и катание на катереМузей марципана, органный концерт в Кафедральном соборе и катание на катереМузей марципана, органный концерт в Кафедральном соборе и катание на катереМузей марципана, органный концерт в Кафедральном соборе и катание на катереМузей марципана, органный концерт в Кафедральном соборе и катание на катереМузей марципана, органный концерт в Кафедральном соборе и катание на катереМузей марципана, органный концерт в Кафедральном соборе и катание на катере
3 день

Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск

Вкусно позавтракаем и поедем на Куршскую косу. Прогуляемся среди песчаных дюн и пройдём по «танцующему» лесу, послушаем, как «поют» пески, и пообедаем с видом на Балтийское море. Пофотографируемся на пляже, вдоволь надышимся бризом и поедем в Зеленоградск — город кошек. Пройдёмся по улочкам, рассмотрим немецкую архитектуру и ощутим необычную атмосферу.

Следующая локация — Светлогорск. Это настоящий прибалтийский курорт! Прогуляемся по городку, вдыхая хвойные и морские ароматы, а затем насладимся знаменитой рыбной солянкой на ужин.

Куршская коса, Светлогорск и ЗеленоградскКуршская коса, Светлогорск и ЗеленоградскКуршская коса, Светлогорск и ЗеленоградскКуршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
4 день

Замок Шаакен, дегустация сыра и шоколада и отъезд

Начнём день с экскурсии в средневековый замок Шаакен. Ходят легенды, что по его коридорам бродит призрак рыцаря, а ещё здесь останавливались Петра I и Екатерина Великая!

Можем посетить Музей инквизиции в подвале, а желающие смогут пострелять из лука, примерить шлемы и подержать в руках средневековое оружие.

В одной из частей замка находится сыроварня «Шаакен Дорф». Здесь вас ждёт дегустация сыров и шоколада ручной работы. После неё доставим вас в аэропорт.

Замок Шаакен, дегустация сыра и шоколада и отъездЗамок Шаакен, дегустация сыра и шоколада и отъездЗамок Шаакен, дегустация сыра и шоколада и отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием до 12:00
Завершение: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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