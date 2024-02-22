Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
А ещё побываем в Светлогорске и Зеленоградске, попробуем рыбную солянку и погуляем по Куршской косе, где лес «танцует», а пески — «поют».
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Описание
Организационные детали
Тур состоится, независимо от количества участников.
Средний возраст участников в диапазоне 35-45 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Калининграду и музей «50 миллионов лет»
Встретим вас в аэропорту Храброво и заселимся в отель. После обеда и дегустации балтийской рыбки с вином начнём экскурсию по Калининграду. Вы увидите удивительную европейскую архитектуру, роскошные немецкие особняки и виллы. Гид погрузит вас в прошлое, во времена, когда город был столицей Восточной Пруссии.
Побываем в музее «50 миллионов лет», чтобы познакомиться с историей янтаря и рассмотреть богатую коллекцию изделий из «балтийского золота».
Вечером — приветственный ужин, за которым мы познакомимся поближе и поделимся впечатлениями.
Музей марципана, органный концерт в Кафедральном соборе и катание на катере
После завтрака отправимся в Музей марципана. Здесь вы узнаете историю создания десерта, приготовите марципан своими руками и продегустируете его.
Переместимся на остров Канта. В знаменитом Кафедральном соборе вас ждёт органный концерт. Мы услышим звучание самого большого органа в Европе!
Заглянем в ещё один необычный музей — Музей открыток. Отсюда можно отправить весточку друзьям в любую точку мира. Затем прогуляемся вокруг острова на катере, делая фотографии и наслаждаясь фуршетом.
Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
Вкусно позавтракаем и поедем на Куршскую косу. Прогуляемся среди песчаных дюн и пройдём по «танцующему» лесу, послушаем, как «поют» пески, и пообедаем с видом на Балтийское море. Пофотографируемся на пляже, вдоволь надышимся бризом и поедем в Зеленоградск — город кошек. Пройдёмся по улочкам, рассмотрим немецкую архитектуру и ощутим необычную атмосферу.
Следующая локация — Светлогорск. Это настоящий прибалтийский курорт! Прогуляемся по городку, вдыхая хвойные и морские ароматы, а затем насладимся знаменитой рыбной солянкой на ужин.
Замок Шаакен, дегустация сыра и шоколада и отъезд
Начнём день с экскурсии в средневековый замок Шаакен. Ходят легенды, что по его коридорам бродит призрак рыцаря, а ещё здесь останавливались Петра I и Екатерина Великая!
Можем посетить Музей инквизиции в подвале, а желающие смогут пострелять из лука, примерить шлемы и подержать в руках средневековое оружие.
В одной из частей замка находится сыроварня «Шаакен Дорф». Здесь вас ждёт дегустация сыров и шоколада ручной работы. После неё доставим вас в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием до 12:00Завершение: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы после 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.