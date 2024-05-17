Добро пожаловать в Калининград! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу. После этого вы встретитесь с гидом и пойдёте в ресторан местной кухни, чтобы пообедать.

Затем отправимся в самое сердце города — на остров Канта. Пройдёмся по Рыбной деревне, самому популярному району среди туристов. Эдакий маленький кусочек Европы. Во время прогулки полакомимся марципановым кофе или глинтвейном. Посетим Музей открыток «Домик смотрителя Высокого моста» и узнаем много интересного об открытках как особом культурном феномене. Заглянем в восстановленную Кёнигсбергскую синагогу. Во время экскурсии нас будет сопровождать фотограф, поэтому все моменты нашего уютного путешествия мы сохраним в снимках.

Доедем до башни Врангеля и увидим её близнеца — башню Дона. Завершим этот день походом в SPA.