Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Авторский тур в Калининграде

Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска

Никакой суеты и бесконечной беготни по достопримечательностям. Знакомимся с Калининградом и близлежащими городками в комфортном режиме.

За 3 дня успеем погулять по Кёнигсбергу, посетить остров Канта, Рыбную деревню и проникнуться атмосферой исторического района Амалиенау. Побываем в «кошачьем царстве» — Зеленоградске и подышим свежим морским воздухом в Светлогорске.

Вас ждут ужин с сомелье и мастер-класс по приготовлению строганины, дегустации сыра в сыроварне «Шаакен Дорф» и 2 часа блаженства в SPA.
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Ближайшие даты:
17
мая
24
мая
31
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет33 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Советуем приобретать билеты на обратный рейс после 19:00.
Подселение не предоставляется, если турист едет в тур один, то в этом случае необходимо выбрать одноместное размещение.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в Калининграде. Размещение в 2-местном номере. Возможно одноместное размещение и повышение категории отеля (4*) за доплату.

Питание. В стоимость входят только завтраки и ужин во второй день тура. Также предусмотрено угощение глинтвейном и марципановым кофе в первый день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Калининграда

Добро пожаловать в Калининград! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу. После этого вы встретитесь с гидом и пойдёте в ресторан местной кухни, чтобы пообедать.

Затем отправимся в самое сердце города — на остров Канта. Пройдёмся по Рыбной деревне, самому популярному району среди туристов. Эдакий маленький кусочек Европы. Во время прогулки полакомимся марципановым кофе или глинтвейном. Посетим Музей открыток «Домик смотрителя Высокого моста» и узнаем много интересного об открытках как особом культурном феномене. Заглянем в восстановленную Кёнигсбергскую синагогу. Во время экскурсии нас будет сопровождать фотограф, поэтому все моменты нашего уютного путешествия мы сохраним в снимках.

Доедем до башни Врангеля и увидим её близнеца — башню Дона. Завершим этот день походом в SPA.

Достопримечательности КалининградаДостопримечательности КалининградаДостопримечательности КалининградаДостопримечательности Калининграда
2 день

Амалиенау, сыроварня «Шаакен Дорф» и поездка в Зеленоградск

Начинаем новый день с завтрака в одном из уютных кафе. Затем отправимся гулять по невероятному историческому району Амалиенау и полюбуемся расположившимися здесь виллами. После этого поедем в семейную сыроварню «Шаакен Дорф» и продегустируем разные сорта сыра.

Любители котов, готовьтесь умиляться, ведь мы выезжаем в Зеленоградск, где каждая улица наполнена живыми и нарисованными хвостатыми. Погуляем по городу, зайдём пообедать с видом на море и подышим свежим воздухом.

Насладившись умиротворяющей атмосферой городка, вернёмся в Калининград. Вас ждёт ужин с сомелье, во время которого пройдут дегустация вина и мастер-класс по приготовлению строганины из пеламиды.

Амалиенау, сыроварня «Шаакен Дорф» и поездка в ЗеленоградскАмалиенау, сыроварня «Шаакен Дорф» и поездка в ЗеленоградскАмалиенау, сыроварня «Шаакен Дорф» и поездка в ЗеленоградскАмалиенау, сыроварня «Шаакен Дорф» и поездка в Зеленоградск
3 день

Светлогорск

После завтрака в кафе отправляемся в Светлогорск. Приезжая сюда, ощущаешь себя как в сказке: красивые виллы, густой хвойный лес и очаровательные сувенирные лавочки вместе создают особую атмосферу. Погуляем по городу и набережной, покатаемся на панорамном лифте с видом на Балтийское море.

Зайдём пообедать в один из местных ресторанов, а затем у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно исследовать Светлогорск.

Наше путешествие подошло к концу. Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

СветлогорскСветлогорскСветлогорскСветлогорск

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужин во второй день тура
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Дегустация вин / мастер-класс по приготовлению строганины
  • Отдых в SPA (2 часа)
  • Фотосессия
  • Дегустация сыра
  • Угощение в первый день
Что не входит в цену
  • Перелёт в Калининград и обратно
  • Остальное питание
  • Одноместное размещение - 61 250 руб. за весь тур
  • Стоимость тура при размещении в 4-звёздочных отелях:
  • Двухместное размещение - 36 900 руб
  • Одноместное размещение - 68 250 руб
  • Тур состоится при бронировании от 2-х человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
Завершение: Аэропорт Храброво, около 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхРомантическиеСветлогорскВыездныеАмалиенауПопулярные местаЗеленоградскСыроварниВсе туры3-дневные турыОстров КантаПрирода и пейзажиSPA

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