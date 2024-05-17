Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска
За 3 дня успеем погулять по Кёнигсбергу, посетить остров Канта, Рыбную деревню и проникнуться атмосферой исторического района Амалиенау. Побываем в «кошачьем царстве» — Зеленоградске и подышим свежим морским воздухом в Светлогорске.
Вас ждут ужин с сомелье и мастер-класс по приготовлению строганины, дегустации сыра в сыроварне «Шаакен Дорф» и 2 часа блаженства в SPA.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 200 ₽
Описание
Организационные детали
Советуем приобретать билеты на обратный рейс после 19:00.
Подселение не предоставляется, если турист едет в тур один, то в этом случае необходимо выбрать одноместное размещение.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Калининграде. Размещение в 2-местном номере. Возможно одноместное размещение и повышение категории отеля (4*) за доплату.
Питание. В стоимость входят только завтраки и ужин во второй день тура. Также предусмотрено угощение глинтвейном и марципановым кофе в первый день. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Достопримечательности Калининграда
Добро пожаловать в Калининград! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу. После этого вы встретитесь с гидом и пойдёте в ресторан местной кухни, чтобы пообедать.
Затем отправимся в самое сердце города — на остров Канта. Пройдёмся по Рыбной деревне, самому популярному району среди туристов. Эдакий маленький кусочек Европы. Во время прогулки полакомимся марципановым кофе или глинтвейном. Посетим Музей открыток «Домик смотрителя Высокого моста» и узнаем много интересного об открытках как особом культурном феномене. Заглянем в восстановленную Кёнигсбергскую синагогу. Во время экскурсии нас будет сопровождать фотограф, поэтому все моменты нашего уютного путешествия мы сохраним в снимках.
Доедем до башни Врангеля и увидим её близнеца — башню Дона. Завершим этот день походом в SPA.
Амалиенау, сыроварня «Шаакен Дорф» и поездка в Зеленоградск
Начинаем новый день с завтрака в одном из уютных кафе. Затем отправимся гулять по невероятному историческому району Амалиенау и полюбуемся расположившимися здесь виллами. После этого поедем в семейную сыроварню «Шаакен Дорф» и продегустируем разные сорта сыра.
Любители котов, готовьтесь умиляться, ведь мы выезжаем в Зеленоградск, где каждая улица наполнена живыми и нарисованными хвостатыми. Погуляем по городу, зайдём пообедать с видом на море и подышим свежим воздухом.
Насладившись умиротворяющей атмосферой городка, вернёмся в Калининград. Вас ждёт ужин с сомелье, во время которого пройдут дегустация вина и мастер-класс по приготовлению строганины из пеламиды.
Светлогорск
После завтрака в кафе отправляемся в Светлогорск. Приезжая сюда, ощущаешь себя как в сказке: красивые виллы, густой хвойный лес и очаровательные сувенирные лавочки вместе создают особую атмосферу. Погуляем по городу и набережной, покатаемся на панорамном лифте с видом на Балтийское море.
Зайдём пообедать в один из местных ресторанов, а затем у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно исследовать Светлогорск.
Наше путешествие подошло к концу. Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужин во второй день тура
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии по программе
- Дегустация вин / мастер-класс по приготовлению строганины
- Отдых в SPA (2 часа)
- Фотосессия
- Дегустация сыра
- Угощение в первый день
Что не входит в цену
- Перелёт в Калининград и обратно
- Остальное питание
- Одноместное размещение - 61 250 руб. за весь тур
- Стоимость тура при размещении в 4-звёздочных отелях:
- Двухместное размещение - 36 900 руб
- Одноместное размещение - 68 250 руб
- Тур состоится при бронировании от 2-х человек