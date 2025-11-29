В новогодние праздники по Калининграду и области: курортные городки, дегустации и Куршская коса
Погулять по Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску, подышать морем и попробовать сыры и шоколад
Вас ждут яркие каникулы! Вы прогуляетесь по острову Канта, узнаете легенды старого Кёнигсберга, отыщете хомлинов и загадаете желания.
Вдохнёте морской воздух в очаровательных Янтарном и Светлогорске со старинными виллами, пройдётесь по читать дальше
загадочному Танцующему лесу и полюбуетесь панорамами Куршской косы с дюны Ореховой.
В Зеленоградске осмотрите сохранившиеся фасады старых рыбацких домов, окунётесь в атмосферу рыцарских времён в замке Нойхаузен, а кульминацией станет дегустация сыров и шоколада на сыроварне Шаакен Дорф. И всё это — среди праздничных огней и зимнего уюта, в который непременно захочется вернуться.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять удобную обувь для пеших прогулок, сезонную одежду, дождевик или зонт, воду, фото/видеоаппаратуру и домашние тапочки для гостиницы.
Питание. В стоимость включены завтраки (шведский стол). Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Автобус Man Lions Coach R07: кондиционер, динамики, персональная подсветка, телевизоры.
Возраст участников. 6-69 лет.
Уровень сложности. Лёгкий (подходит для новичков).
Программа тура по дням
1 день
Размещение в гостинице, обзорная экскурсия по Калининграду
Прилёт в Калининград, самостоятельный переезд в гостиницу и размещение (заселение после 14:00). Затем — встреча с представителем турфирмы и обзорная экскурсия по городу. Вы познакомитесь с историческими районами и значимыми памятниками, увидите, как в облике бывшего Кёнигсберга переплетаются разные эпохи — от средневековья до современности.
На прогулке по острову Канта вы услышите интересные предания, пройдёте по живописным мостикам, познакомитесь с местными хомлинами и сможете загадать желания.
После — возвращение в гостиницу, свободное время.
2 день
Светлогорск и Янтарный
После завтрака отправимся исследовать Янтарный и Светлогорск. В Янтарном вы прогуляетесь по улицам старой немецкой застройки, увидите храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров, здание Шлосс-отеля, парк Беккера и набережную.
Далее путь лежит в Светлогорск — уютный курортный городок, поражающий гармонией старинных вилл, живописной природы и особого уюта. Возвращение в гостиницу, свободное время.
3 день
Куршская коса, Танцующий лес, смотровая
После завтрака состоится экскурсия в национальный парк «Куршская коса». Вы узнаете историю полуострова, познакомитесь с его флорой и фауной, прогуляетесь по таинственному Танцующему лесу и увидите уникальные песчаные пейзажи, которые называют «Северной Сахарой». Подъём на смотровую площадку дюны Ореховой подарит захватывающую панораму Куршского залива.
4 день
Зеленоградск, замок Нойхаузен, дегустация сыра и шоколада
В этот день сначала отправимся в Зеленоградск. Вы прогуляетесь по историческим улицам, увидите сохранившиеся фасады старых рыбацких домов и отелей в стиле модерн и неоклассицизм.
Затем переедем в замок Нойхаузен, где отреставрированные стены и музейные экспозиции позволят окунуться в атмосферу рыцарских времён.
В завершение посетим сыроварню Шаакен Дорф: вас ждёт знакомство с процессом производства и дегустация сыров и шоколада. После — трансфер в аэропорт Храброво и окончание программы в 17:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
3 завтрака (шведский стол)
Туристический налог
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание
Обзорная экскурсия по Калининграду
Экскурсионные поездки в Янтарный и Светлогорск, нацпарк Куршская коса, Зеленоградск и замок Нойхаузен
Экосбор за въезд в нацпарк
Экскурсия по сыроварне Шаакен Дорф
Дегустация сыров и шоколада
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
Обеды, ужины, перекусы
Трансфер до гостиницы в 1-й день
Проезд на общественном транспорте
Входные билеты
Стоимость тура при 1-местном проживании - 41 500 ₽ при 3-местном размещении - 27 500 ₽ (взр.), 26 500 ₽ (реб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 14:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Международный аэропорт Храброво, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Калининграде
В Калининграде и области мы занимаемся приёмом организованных и сборных групп из России, Белоруссии и стран СНГ с 2002 года. Оказываем все виды туристических услуг — от автобусных трансферов и читать дальше
проживания в уютных отелях до интереснейших экскурсий. Сюда входят как экскурсии по знаковым местам нашей области, так и посещение современных предприятий различного промышленного профиля. Мы также размещаем и сопровождаем деловых и корпоративных клиентов.
Приглашаем посетить наш необыкновенный город, где у каждого будет возможность окунуться в историю немецкую, советскую и современную российскую, пройти дорогами тевтонских рыцарей и прусских королей, Канта и Петра I, Наполеона и Бродского, взглянуть на старые стены замков и прислушаться к шелесту песчаных дюн Куршской косы. Вы увидите, как причудливо на улицах Калининграда перемешались века и эпохи, и услышите массу историй и городских легенд.