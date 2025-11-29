Прилёт в Калининград, самостоятельный переезд в гостиницу и размещение (заселение после 14:00). Затем — встреча с представителем турфирмы и обзорная экскурсия по городу. Вы познакомитесь с историческими районами и значимыми памятниками, увидите, как в облике бывшего Кёнигсберга переплетаются разные эпохи — от средневековья до современности.

На прогулке по острову Канта вы услышите интересные предания, пройдёте по живописным мостикам, познакомитесь с местными хомлинами и сможете загадать желания.

После — возвращение в гостиницу, свободное время.