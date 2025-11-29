Мои заказы

В новогодние праздники по Калининграду и области: курортные городки, дегустации и Куршская коса

Погулять по Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску, подышать морем и попробовать сыры и шоколад
Вас ждут яркие каникулы! Вы прогуляетесь по острову Канта, узнаете легенды старого Кёнигсберга, отыщете хомлинов и загадаете желания.

Вдохнёте морской воздух в очаровательных Янтарном и Светлогорске со старинными виллами, пройдётесь по
читать дальше

загадочному Танцующему лесу и полюбуетесь панорамами Куршской косы с дюны Ореховой.

В Зеленоградске осмотрите сохранившиеся фасады старых рыбацких домов, окунётесь в атмосферу рыцарских времён в замке Нойхаузен, а кульминацией станет дегустация сыров и шоколада на сыроварне Шаакен Дорф. И всё это — среди праздничных огней и зимнего уюта, в который непременно захочется вернуться.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять удобную обувь для пеших прогулок, сезонную одежду, дождевик или зонт, воду, фото/видеоаппаратуру и домашние тапочки для гостиницы.

Питание. В стоимость включены завтраки (шведский стол). Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Автобус Man Lions Coach R07: кондиционер, динамики, персональная подсветка, телевизоры.

Возраст участников. 6-69 лет.

Уровень сложности. Лёгкий (подходит для новичков).

Программа тура по дням

1 день

Размещение в гостинице, обзорная экскурсия по Калининграду

Прилёт в Калининград, самостоятельный переезд в гостиницу и размещение (заселение после 14:00). Затем — встреча с представителем турфирмы и обзорная экскурсия по городу. Вы познакомитесь с историческими районами и значимыми памятниками, увидите, как в облике бывшего Кёнигсберга переплетаются разные эпохи — от средневековья до современности.

На прогулке по острову Канта вы услышите интересные предания, пройдёте по живописным мостикам, познакомитесь с местными хомлинами и сможете загадать желания.

После — возвращение в гостиницу, свободное время.

2 день

Светлогорск и Янтарный

После завтрака отправимся исследовать Янтарный и Светлогорск. В Янтарном вы прогуляетесь по улицам старой немецкой застройки, увидите храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров, здание Шлосс-отеля, парк Беккера и набережную.

Далее путь лежит в Светлогорск — уютный курортный городок, поражающий гармонией старинных вилл, живописной природы и особого уюта. Возвращение в гостиницу, свободное время.

3 день

Куршская коса, Танцующий лес, смотровая

После завтрака состоится экскурсия в национальный парк «Куршская коса». Вы узнаете историю полуострова, познакомитесь с его флорой и фауной, прогуляетесь по таинственному Танцующему лесу и увидите уникальные песчаные пейзажи, которые называют «Северной Сахарой». Подъём на смотровую площадку дюны Ореховой подарит захватывающую панораму Куршского залива.

4 день

Зеленоградск, замок Нойхаузен, дегустация сыра и шоколада

В этот день сначала отправимся в Зеленоградск. Вы прогуляетесь по историческим улицам, увидите сохранившиеся фасады старых рыбацких домов и отелей в стиле модерн и неоклассицизм.

Затем переедем в замок Нойхаузен, где отреставрированные стены и музейные экспозиции позволят окунуться в атмосферу рыцарских времён.

В завершение посетим сыроварню Шаакен Дорф: вас ждёт знакомство с процессом производства и дегустация сыров и шоколада. После — трансфер в аэропорт Храброво и окончание программы в 17:00.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака (шведский стол)
  • Туристический налог
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Обзорная экскурсия по Калининграду
  • Экскурсионные поездки в Янтарный и Светлогорск, нацпарк Куршская коса, Зеленоградск и замок Нойхаузен
  • Экосбор за въезд в нацпарк
  • Экскурсия по сыроварне Шаакен Дорф
  • Дегустация сыров и шоколада
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
  • Обеды, ужины, перекусы
  • Трансфер до гостиницы в 1-й день
  • Проезд на общественном транспорте
  • Входные билеты
  • Стоимость тура при 1-местном проживании - 41 500 ₽ при 3-местном размещении - 27 500 ₽ (взр.), 26 500 ₽ (реб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 14:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Международный аэропорт Храброво, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Калининграде
В Калининграде и области мы занимаемся приёмом организованных и сборных групп из России, Белоруссии и стран СНГ с 2002 года. Оказываем все виды туристических услуг — от автобусных трансферов и
читать дальше

проживания в уютных отелях до интереснейших экскурсий. Сюда входят как экскурсии по знаковым местам нашей области, так и посещение современных предприятий различного промышленного профиля. Мы также размещаем и сопровождаем деловых и корпоративных клиентов. Приглашаем посетить наш необыкновенный город, где у каждого будет возможность окунуться в историю немецкую, советскую и современную российскую, пройти дорогами тевтонских рыцарей и прусских королей, Канта и Петра I, Наполеона и Бродского, взглянуть на старые стены замков и прислушаться к шелесту песчаных дюн Куршской косы. Вы увидите, как причудливо на улицах Калининграда перемешались века и эпохи, и услышите массу историй и городских легенд.

