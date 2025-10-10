Мои заказы

Туры к Замку Нойхаузен

Найдено 3 тура в категории «Замок Нойхаузен» в Калининграде, цены от 27 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Индивидуальный тур-знакомство с Калининградом и областью: экскурсии, прогулки и концерт
На машине
На микроавтобусе
4 дня
1 отзыв
Побывать на острове Канта и в Кафедральном соборе, погулять по Куршской косе и по городу кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
10 окт в 09:00
14 окт в 09:00
73 000 ₽ за всё до 4 чел.
В новогодние праздники по Калининграду и области: курортные городки, дегустации и Куршская коса
На автобусе
4 дня
Погулять по Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску, подышать морем и попробовать сыры и шоколад
Начало: Калининград, 10:00 (возможно другое время по догов...
3 янв в 10:00
28 500 ₽ за человека
Калининград и окрестности: погружение в прошлое и гастрономические традиции
На автобусе
4 дня
Рассмотреть немецкие виллы, кирхи, замки и попробовать пиво, сыры, марципан, шоколад
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
29 сен в 10:00
6 окт в 10:00
27 000 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Куршская Коса
  2. Танцующий лес
  3. Кафедральный собор
  4. Амалиенау
  5. Остров Канта
  6. Высота Эфа
  7. Балтийское море
  8. Рыбная деревня
  9. Янтарный комбинат
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в сентябре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Замок Нойхаузен" можно забронировать 3 тура от 27 000 до 73 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
