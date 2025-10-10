Индивидуальный тур-знакомство с Калининградом и областью: экскурсии, прогулки и концерт
Побывать на острове Канта и в Кафедральном соборе, погулять по Куршской косе и по городу кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
10 окт в 09:00
14 окт в 09:00
73 000 ₽ за всё до 4 чел.
В новогодние праздники по Калининграду и области: курортные городки, дегустации и Куршская коса
Погулять по Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску, подышать морем и попробовать сыры и шоколад
Начало: Калининград, 10:00 (возможно другое время по догов...
3 янв в 10:00
28 500 ₽ за человека
Калининград и окрестности: погружение в прошлое и гастрономические традиции
Рассмотреть немецкие виллы, кирхи, замки и попробовать пиво, сыры, марципан, шоколад
Начало: Калининград, точное место и время - по договорённо...
29 сен в 10:00
6 окт в 10:00
27 000 ₽ за человека
