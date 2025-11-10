Вы погуляете по старинному Кёнигсбергу, заглянете в Музей марципана и полюбуетесь довоенной архитектурой.
Затем насладитесь видами Куршской косы, послушаете шелест песков, вдоволь надышитесь морскими ароматами и сделаете красивые фотографии на фоне залива.
А ещё посетите посёлок Янтарный, где с древних времён добывают «балтийское золото», и пройдётесь по сказочному Светлогорску.
Описание тура
Организационные детали
Для проезда на поезде в Калининградскую область обязателен заграничный паспорт и оформление упрощённой транзитной визы. Для перелёта на самолёте загранпаспорт не понадобится.
Программа тура по дням
Пешеходно-автобусная экскурсия по Калининграду
Встретимся в Калининграде и в 14:00 начнём обзорную экскурсию по городу. За 3 часа вы увидите площадь Победы и храм Христа Спасителя, осмотрите руины Королевского замка и Кафедральный собор, рядом с которым находится могила Канта. Погуляете по набережной Петра Великого и по Рыбной деревне. Побываете у Литовского вала, Королевских ворот и на площади Василевского. Заглянете в Музей янтаря и посетите фортификационные и оборонительные сооружения 19 века.
Затем — трансфер в отель и отдых.
Куршская коса: Танцующий лес, высота Эфа и Балтийское море
В 11:00 поедем на Куршскую косу. Во время прогулки расскажем, как формировалось это природное чудо, как здесь жили пруссы и курши, поговорим про их традиции и обряды, быт обычной рыбацкой деревушки и трудности жизни на песках. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся Балтийским морем и погуляем по Танцующему лесу с изогнутыми стволами.
С апреля по октябрь в программу входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц. Зимой мы посетим музей Куршской косы. Экскурсия оплачивается дополнительно.
В этот день советуем взять перекус с собой, также будет возможность самостоятельно пообедать — мы выделим немного свободного времени. Прогулка по Зеленоградску не включена в программу, но при желании вы можете остаться в городе и погулять самостоятельно. Добраться обратно в Калининград можно на электричке, автобусе или такси.
Всей группой мы вернёмся в Калининград в 17:00. Длительность экскурсии — 6 часов.
Янтарный и Светлогорск
В 11:00 отправимся в посёлок Янтарный, где с древних времён добывают «балтийское золото». Увидим янтарные шахты и посетим частную фабрику, где узнаем о свойствах камня. Осмотрим станки, на которых из него создают настоящие ювелирные шедевры. Затем побываем на пляже, который был удостоен знака качества «Голубой флаг». За доплату вы сможете посетить смотровую площадку карьера Янтарного комбината.
Переедем в Светлогорск. Это по-настоящему сказочный городок, и мы убедимся в этом, гуляя по атмосферным улочкам и вдыхая береговой бриз, смешанный с хвойными ароматами.
В Калининград вернёмся к 17:00. Длительность экскурсии — 6 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|21 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки при проживании в отелях "Шерлок", "Гламур" и "Стрелецкий"
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Трансфер с ж/д вокзала - 1000 ₽ из аэропорта - 2000 ₽
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Стоимость тура при 1-местном проживании в отеле «Золотая Бухта»: 21 100 ₽ (с января по март) и 26 200 ₽ (с апреля по октябрь)
- Стоимость тура при 3-местном проживании в отеле «Золотая Бухта»: 16 400 ₽ (с января по март) и 18 400 ₽ (с апреля по октябрь)
- Стоимость тура для детей (с января по март): 16 900 ₽ (2-местное проживание), 15 900 ₽ (3-местное)
- Стоимость тура для детей (с апреля по октябрь): 19 400 ₽ (2-местное проживание), 18 900 ₽ (3-местное)