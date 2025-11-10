Мои заказы

Выходные в крае янтаря, морского бриза Балтики и европейской атмосферы

Погулять по Куршской косе, увидеть могилу Канта у Кафедрального собора и побывать в Светлогорске
Приглашаем в короткое, но яркое путешествие по Калининградской области.

Вы погуляете по старинному Кёнигсбергу, заглянете в Музей марципана и полюбуетесь довоенной архитектурой.

Затем насладитесь видами Куршской косы, послушаете шелест песков, вдоволь надышитесь морскими ароматами и сделаете красивые фотографии на фоне залива.

А ещё посетите посёлок Янтарный, где с древних времён добывают «балтийское золото», и пройдётесь по сказочному Светлогорску.
Выходные в крае янтаря, морского бриза Балтики и европейской атмосферы
Выходные в крае янтаря, морского бриза Балтики и европейской атмосферы
Выходные в крае янтаря, морского бриза Балтики и европейской атмосферы
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Для проезда на поезде в Калининградскую область обязателен заграничный паспорт и оформление упрощённой транзитной визы. Для перелёта на самолёте загранпаспорт не понадобится.

Программа тура по дням

1 день

Пешеходно-автобусная экскурсия по Калининграду

Встретимся в Калининграде и в 14:00 начнём обзорную экскурсию по городу. За 3 часа вы увидите площадь Победы и храм Христа Спасителя, осмотрите руины Королевского замка и Кафедральный собор, рядом с которым находится могила Канта. Погуляете по набережной Петра Великого и по Рыбной деревне. Побываете у Литовского вала, Королевских ворот и на площади Василевского. Заглянете в Музей янтаря и посетите фортификационные и оборонительные сооружения 19 века.

Затем — трансфер в отель и отдых.

Пешеходно-автобусная экскурсия по КалининградуПешеходно-автобусная экскурсия по КалининградуПешеходно-автобусная экскурсия по КалининградуПешеходно-автобусная экскурсия по Калининграду
2 день

Куршская коса: Танцующий лес, высота Эфа и Балтийское море

В 11:00 поедем на Куршскую косу. Во время прогулки расскажем, как формировалось это природное чудо, как здесь жили пруссы и курши, поговорим про их традиции и обряды, быт обычной рыбацкой деревушки и трудности жизни на песках. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся Балтийским морем и погуляем по Танцующему лесу с изогнутыми стволами.

С апреля по октябрь в программу входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц. Зимой мы посетим музей Куршской косы. Экскурсия оплачивается дополнительно.

В этот день советуем взять перекус с собой, также будет возможность самостоятельно пообедать — мы выделим немного свободного времени. Прогулка по Зеленоградску не включена в программу, но при желании вы можете остаться в городе и погулять самостоятельно. Добраться обратно в Калининград можно на электричке, автобусе или такси.

Всей группой мы вернёмся в Калининград в 17:00. Длительность экскурсии — 6 часов.

Куршская коса: Танцующий лес, высота Эфа и Балтийское мореКуршская коса: Танцующий лес, высота Эфа и Балтийское мореКуршская коса: Танцующий лес, высота Эфа и Балтийское мореКуршская коса: Танцующий лес, высота Эфа и Балтийское море
3 день

Янтарный и Светлогорск

В 11:00 отправимся в посёлок Янтарный, где с древних времён добывают «балтийское золото». Увидим янтарные шахты и посетим частную фабрику, где узнаем о свойствах камня. Осмотрим станки, на которых из него создают настоящие ювелирные шедевры. Затем побываем на пляже, который был удостоен знака качества «Голубой флаг». За доплату вы сможете посетить смотровую площадку карьера Янтарного комбината.

Переедем в Светлогорск. Это по-настоящему сказочный городок, и мы убедимся в этом, гуляя по атмосферным улочкам и вдыхая береговой бриз, смешанный с хвойными ароматами.

В Калининград вернёмся к 17:00. Длительность экскурсии — 6 часов.

Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет21 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки при проживании в отелях "Шерлок", "Гламур" и "Стрелецкий"
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Трансфер с ж/д вокзала - 1000 ₽ из аэропорта - 2000 ₽
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Стоимость тура при 1-местном проживании в отеле «Золотая Бухта»: 21 100 ₽ (с января по март) и 26 200 ₽ (с апреля по октябрь)
  • Стоимость тура при 3-местном проживании в отеле «Золотая Бухта»: 16 400 ₽ (с января по март) и 18 400 ₽ (с апреля по октябрь)
  • Стоимость тура для детей (с января по март): 16 900 ₽ (2-местное проживание), 15 900 ₽ (3-местное)
  • Стоимость тура для детей (с апреля по октябрь): 19 400 ₽ (2-местное проживание), 18 900 ₽ (3-местное)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, Ленинский пр-т, 81 (отель «Калининград»), 14:00
Завершение: Центр Калининграда, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил
Данил — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 8 туристов
Меня зовут Данил, я рад предложить вам весь спектр услуг по приёму и обслуживанию индивидуальных туристов и групп в Калининграде и области. Мы работаем уже более 20 лет: проводим ежедневные экскурсии по основным достопримечательностям Янтарного края, а также необычные и эксклюзивные туры по различным направлениям и маршрутам. Наши путешествия — это интересно, весело и вкусно!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

Индивидуальный тур в Калининград: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса
На машине
3 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур в Калининград: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса
Узнать секреты обработки янтаря, подняться на высоту Эфа и побывать в самом западном городе России
Начало: Калининград, встретим вас у места вашего проживани...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
49 990 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур выходного дня: Калининград, Зеленоградск, Куршская коса
На машине
2 дня
2 отзыва
Индивидуальный тур выходного дня: Калининград, Зеленоградск, Куршская коса
Погулять по Рыбной деревне и Амалиенау, отдохнуть у моря, затеряться среди дюн и танцующих деревьев
Начало: Калининград, Медовый мост, точное время - по догов...
15 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
На автобусе
3 дня
-
10%
90 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билет...
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
23 040 ₽25 600 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда