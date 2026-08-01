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3%
Русская Европа. Тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
«Маршрут: кирха Мюльхаузена — Музей истории края г»
Завтра в 10:00
2 сен в 10:00
от 38 500 ₽
39 500 ₽ за человека
Портал в Средневековье: Правдинск, Гусев и Черняховск, Роминтенская пуща и Выштинецкое озеро
Исследовать рыцарские замки, полюбоваться вековым соснами и елями и погрузиться в прошлое
Начало: Калининград, 10:00
«В Краснолесье, по желанию, возможна экскурсия в Выштынецкий эколого-исторический музей (за доплату)»
27 900 ₽ за человека
Необычный тур по Калининградской области
Необыкновенное путешествие: Калининградская Венеция, отель-замок и Танцующий лес
«Здесь же находится музей истории пива»
27 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 46 900 ₽ за человека
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3%
Русская Европа зимой. Тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
«Маршрут: кирха Мюльхаузена — Музей истории края г»
28 окт в 10:00
4 ноя в 10:00
от 38 500 ₽
39 500 ₽ за человека
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Начало: Калининград
«Прекрасно сохранившийся замок, в стенах которого находится музей истории Тевтонского ордена, Прусского королевства, более 3000 экспонатов и коллекция основателя замка»
46 000 ₽ за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Исторический музей»
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