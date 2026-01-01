Сейчас в Калининграде в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 тура от 42 840 до 49 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5