Тур на Балтику с детьми: увлекательные квесты, мастер-класс и погружение в историю (в мини-группе)
Заглянуть в старинные замки, отыскать всех хомлинов и создать изделие из янтаря своими руками
Начало: Калининград, аэропорт или ж/д вокзал, до 11:00
«В этом карьере обитают лебеди и утки, и вы сможете взять с собой немного хлеба, чтобы покормить их»
21 фев в 08:00
25 фев в 08:00
49 900 ₽ за человека
Насыщенные выходные в Калининградской области: автотур только для вашей компании
Посетить 5 городов, погулять по Куршской косе и заглянуть в мастерскую по обработке янтаря
Начало: Аэропорт «Храброво», прибытие с 8:00 до 11:00
«В Зеленоградске вы прогуляетесь по променаду, заглянете в Музей кошек и попробуете местные блюда»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
46 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Насыщенный тур в Калининград: дегустации, необычные маршруты, органный концерт и рыцарский турнир
Поучиться готовить прусские блюда, посетить заброшенную больницу 19 века и Янтарный карьер
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
«В стоимость включены завтраки, а также мастер-класс по приготовлению блюд восточно-прусской кухни»
2 апр в 08:00
7 мая в 08:00
42 840 ₽
47 600 ₽ за человека
