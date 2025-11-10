Начнём с экскурсии по Калининграду — городу, сочетающему в себе прусское наследие и современную культуру. Первым пунктом станет остров Канта с Кафедральным собором, где похоронен философ. Затем прогуляемся по Рыбной деревне, стилизованной под старый Кёнигсберг.

Продолжим маршрут у Бранденбургских ворот, одного из сохранившихся фортификационных сооружений, и увидим немецкие виллы на улицах старого города. Посетим Королевские ворота с музеем истории города, восстановленные в честь прусских королей.

Затем вы отправитесь в Балтийск, где сохранились здания разных эпох, в том числе немецкие дома и кирхи. Осмотрите маяк, с которого открывается вид на море и косу. Увидите памятник Петру I и посетите базу Балтийского флота, где стоят современные корабли.

Экскурсионный день завершится у вашего отеля в Калининграде.