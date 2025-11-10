Тур проводится только для вашей компании. Гостиница подбирается индивидуально и оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
1 день
Калининград и Балтийск
Начнём с экскурсии по Калининграду — городу, сочетающему в себе прусское наследие и современную культуру. Первым пунктом станет остров Канта с Кафедральным собором, где похоронен философ. Затем прогуляемся по Рыбной деревне, стилизованной под старый Кёнигсберг.
Продолжим маршрут у Бранденбургских ворот, одного из сохранившихся фортификационных сооружений, и увидим немецкие виллы на улицах старого города. Посетим Королевские ворота с музеем истории города, восстановленные в честь прусских королей.
Затем вы отправитесь в Балтийск, где сохранились здания разных эпох, в том числе немецкие дома и кирхи. Осмотрите маяк, с которого открывается вид на море и косу. Увидите памятник Петру I и посетите базу Балтийского флота, где стоят современные корабли.
Экскурсионный день завершится у вашего отеля в Калининграде.
2 день
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Сегодня посетим Куршскую косу — природную достопримечательность с дюнами, сосновыми лесами и пляжами. Вы пройдёте через Танцующий лес, где деревья растут в необычных формах, и подниметесь на высоту Эфа, откуда открывается панорамный вид.
В Зеленоградске вы прогуляетесь по променаду, заглянете в Музей кошек и попробуете местные блюда. Затем отправитесь в Светлогорск: познакомитесь с историей города, прокатитесь на панорамном лифте, полюбуетесь лучшими видами Балтийского моря и пройдёте по набережной.
Завершим экскурсию в Янтарном. Тут заглянем в действующую мастерскую по обработке янтаря, где нам продемонстрируют процесс изготовления украшений, расскажут, как отличить настоящий камень от поддельного. Далее прогуляемся по парку Беккера, полюбуемся широким песчаным пляжем — одним из самых комфортных, удобных и чистых в России.
Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
Экскурсионное сопровождение
Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Даты - любые, по согласованию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Храброво», прибытие с 8:00 до 11:00
Завершение: Аэропорт «Храброво», 18:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 12512 туристов
Здравствуйте, гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша команда опытных гидов-экскурсоводов работает с 2016 года. Все прошли аттестацию в Министерстве туризма, а также курсы от национального парка читать дальше
«Куршская коса». Мы очень любим наших гостей и вкладываем в маршруты самое лучшее и интересное из нашего опыта. С нами день пройдёт увлекательно и весело в любую погоду. Мы всегда найдём, что предложить как детям, так и взрослым, и учтём ваши пожелания и интересы. Ждём вас в гости!