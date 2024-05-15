1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 8 чел.
Квест
3 часа
Калужские приключения: исторический квест по древнему городу
Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок
Начало: На ул. Королева
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Калуга
Увидеть «визитные карточки» города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии
Начало: у парка культуры и отдыха
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина15 мая 2024Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!
- ИИрина3 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию Екатерине! Она очень интересно рассказывала, водила по красивым местам! Действительно, влюбляешься в город за 1 день и хочется туда вернуться.
- ССветлана3 мая 2024Добрый день. Экскурсию для нас проводила Ольга. Замечательный экскурсовод! Поразила (приятно))) энергия Ольги!!! Благодаря таланту рассказчика и профессиональным знаниям, мы
- ООльга14 апреля 2024Спасибо большое Ирине за прекрасную экскурсию. Очень приятно видеть такую искреннюю увлеченность своим делом, любовь к городу и уважение к
- ЮЮлия7 апреля 2024Отличная экскурсия-квест. Интересно будет и взрослым и детям
- ЮЮлия6 апреля 2024Впервые не получили должного удовольствия от прогулки-экскурсии от Трипстер. Скучновато. Рассказ Кристины был адаптирован для ребенка-подростка, который был с нами,
- РРенат5 апреля 2024Огромное спасибо за экскурсию. Все получилось как на уровне организации, так и на уровне контента. Ирина, наш экскурсовод с отличной логикой
- ММария19 марта 2024Ирина буквально спасла нашу семейную поездку в Калугу. Она оперативно отозвалась на запрос об обзорной экскурсии для двух взрослых и
- ЮЮрий25 февраля 2024Интересный маршрут за 2 часа. Было прохладно и ветрено - поэтому мы немного ускорились. Но это не помешало. Интересный рассказ о городе от Людмилы, купеческие дома, соборы и парк. Теперь мы немного погрузились в историю города. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Присутственные Места»
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