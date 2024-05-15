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трёх детей (9 лет, 7 лет, грудничок). Интересно и доступно рассказала о городе, сумела подобрать увлекательную информацию для каждого из нашей разношёрстный компании, нашла общий язык с детьми. Уезжая дети и взрослые отметили, что особенно им понравилась эта экскурсия! Несколько часов пролетели быстро, комфортно. Зашли в храм (по желанию), старинную аптеку, антуражеое кафе, детям особенно понравились милые детали улиц в виде небольших скульптур современных художников -город ими изобилует. P S. Мы приехали на пару дней вечером в воскресенье и с удивлением обнаружили, что в понедельник закрыты абсолютно все музеи, галереи и комплексы, где мы планировали побывать. Экскурсия с Ириной оказалась прекрасным экспромтом, который мы теперь с радостью порекомендуем гостям города!