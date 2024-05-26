1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
11 июня в 20:00
12 июня в 20:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина26 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
- ИИрина11 мая 2024Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
- ИИлья1 мая 2024Прекрасный и интересный рассказ о городских достопримечательностях
- ККсения30 апреля 2024Нас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид Анна Было много полезной информации, ещё больше интересной, а также не обошлось без увлекательного интерактива Огромное спасибо за яркий вечер!
- ДДжульетта20 апреля 2024Отлично! Очень понравилось!!!
- ВВера15 апреля 202413.04.24 Варвара нас провела по Калуге, показала красивые здания, рассказала об интересных людях, поведала старые истории и легенды. У нее
- ММария14 апреля 2024Варвара очень интересно и завораживающе рассказавает, ей удалось влюбить меня в свой город! В восторге от экскурсии и города))
- ЕЕлена12 апреля 2024Варвара, большое спасибо 🤗🫶👏 Нам с мужем всё очень понравилось. Это было прекрасное начало дня. Интересно, позитивно. 2 часа пролетели незаметно, легко. Всем рекомендую. PS: отдельное спасибо за Променад. Кухня очень достойная.
- ЮЮлия7 апреля 2024Отлично проведенный вечер. Хорошо построенный пеший маршрут, Варвара отличный рассказчик. Если будете на машине, то учитывайте, что встречаетесь на площади Победы, а заканчиваете у Шарика (памятник 600летию Калуги) недалеко от Шератона. Мне за машиной пришлось ехать на такси))
- ММаксим24 марта 2024Спасибо Юлии за хороший день в Калуге. Было интересно. И именно с теми акцентами и в том обьеме, как нам хотелось бы. Благодаря этому есть желание вернуться, но уже при теплой и солнечной погоде)
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Дом купца Ракова»
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