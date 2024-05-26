Дом купца Ракова – экскурсии в Калуге

Найдено 4 экскурсии в категории «Дом купца Ракова» в Калуге, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Калуге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800 за всё до 4 чел.
Сияй, вечерняя Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
11 июня в 20:00
12 июня в 20:00
4 300 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Калугой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
107 отзывов
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Таинственная Калуга под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
  • И
    Илья
    1 мая 2024
    О Калуге - с интересом и любовью
    Прекрасный и интересный рассказ о городских достопримечательностях
  • К
    Ксения
    30 апреля 2024
    Таинственная Калуга под покровом ночи
    Нас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид Анна Было много полезной информации, ещё больше интересной, а также не обошлось без увлекательного интерактива Огромное спасибо за яркий вечер!
    Нас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид АннаНас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид АннаНас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид АннаНас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид Анна
  • Д
    Джульетта
    20 апреля 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Отлично! Очень понравилось!!!
  • В
    Вера
    15 апреля 2024
    О Калуге - с интересом и любовью
    13.04.24 Варвара нас провела по Калуге, показала красивые здания, рассказала об интересных людях, поведала старые истории и легенды. У нее
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    приятный голос, правильная речь, знание истории города. Несмотря на то, что с началом нашей экскурсии начался дождь, и гулять пришлось под зонтами, нам совсем не хотелось побыстрее свернуть прогулку. Экскурсией, проведенной Варварой, мы остались очень довольны и хотим еще раз выразить ей огромную благодарность.

  • М
    Мария
    14 апреля 2024
    О Калуге - с интересом и любовью
    Варвара очень интересно и завораживающе рассказавает, ей удалось влюбить меня в свой город! В восторге от экскурсии и города))
  • Е
    Елена
    12 апреля 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Варвара, большое спасибо 🤗🫶👏 Нам с мужем всё очень понравилось. Это было прекрасное начало дня. Интересно, позитивно. 2 часа пролетели незаметно, легко. Всем рекомендую. PS: отдельное спасибо за Променад. Кухня очень достойная.
  • Ю
    Юлия
    7 апреля 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Отлично проведенный вечер. Хорошо построенный пеший маршрут, Варвара отличный рассказчик. Если будете на машине, то учитывайте, что встречаетесь на площади Победы, а заканчиваете у Шарика (памятник 600летию Калуги) недалеко от Шератона. Мне за машиной пришлось ехать на такси))
    Отлично проведенный вечер. Хорошо построенный пеший маршрут, Варвара отличный рассказчик. Если будете на машине, то учитывайте
  • М
    Максим
    24 марта 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо Юлии за хороший день в Калуге. Было интересно. И именно с теми акцентами и в том обьеме, как нам хотелось бы. Благодаря этому есть желание вернуться, но уже при теплой и солнечной погоде)

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Дом купца Ракова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. О Калуге - с интересом и любовью
  2. Сияй, вечерняя Калуга
  3. Первое знакомство с Калугой
  4. Таинственная Калуга под покровом ночи
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Мост
  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Дом купца Ракова" можно забронировать 4 экскурсии от 3 800 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 257 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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