По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке (мини-группа)
Промчаться по лесу в собачьей упряжке, расслабиться в радоновой ванне и увидеть Тихий океан
Начало: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, до 12:00...
25 янв в 08:00
1 фев в 08:00
99 900 ₽ за человека
Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
Прокатиться в нартах с видом на вулканы, увидеть морских львов и расслабиться в природных ваннах
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт, зависит от ...
25 янв в 08:00
1 фев в 08:00
88 000 ₽ за человека
Возрождающая сила Камчатки: релакс на термальных источниках в мини-группе
Расслабиться и оздоровиться, встретить рассвет на Халактырском пляже и посетить корякское стойбище
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском,...
25 янв в 07:00
31 янв в 07:00
80 000 ₽ за человека
За лучшими кадрами на Камчатку: фотосессии в живописных местах, съёмка с дрона и этнодеревня
Встретить рассвет у океана с игристым, увидеть вулканы, прокатиться на упряжке и искупаться в термах
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчаткского, 10:00
21 янв в 10:00
26 янв в 10:00
70 000 ₽ за человека
Увидеть главное на Камчатке: тур на вездеходах с проживанием в спа-отеле
Попробовать деликатесы, увидеть вулканы и Тихий океан, прокатиться на упряжках, окунуться в термы
Начало: Аэропорт «Елизово», возможно любое время встречи, ...
21 янв в 10:00
22 янв в 10:00
80 000 ₽ за человека
Спа-тур на Камчатку с релаксом в термах: вулканы, погружение в культуру и гастрономия
Искупаться в целебной воде, увидеть Вилючинский вулкан, отведать краба и прокатиться в упряжке
Начало: Аэропорт Елизово, 10:00. Возможно любое время встр...
25 янв в 10:00
1 фев в 10:00
112 000 ₽ за человека
Love story на Камчатке: романтичный видео - и фототур для пар
Получить кадры с квадрокоптера от профи, покататься на снегоходах и хаски и погреться в термах
Начало: Петропавловск-Камчатский, 12:00
25 янв в 12:00
1 фев в 12:00
125 000 ₽ за человека
-
10%
В мини-группе на Камчатку всей семьёй: вулканы, термальные источники и погружение в быт
Увидеть 3 вулкана, покататься в собачьей упряжке и на нартах, пройтись по долине фумаролов
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, около 12:00 и...
22 янв в 12:00
23 янв в 12:00
179 100 ₽
199 000 ₽ за человека
Джип-тур по Камчатке с активностями, этнопогружением и гастроизысками
Покататься на снегоходах и собаках, познакомиться с культурой коряков и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 9:00
23 янв в 09:00
29 янв в 09:00
71 000 ₽ за человека
-
30%
Там с коптера видны вулканы: экспедиция по Камчатке с выходом в море
Подняться к кратерам Горелого, расслабиться в горячих природных источниках и поискать китов
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00 (возможна встреча ...
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
210 000 ₽
300 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «8 марта»
Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10:
- По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке (мини-группа);
- Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники;
- Возрождающая сила Камчатки: релакс на термальных источниках в мини-группе;
- За лучшими кадрами на Камчатку: фотосессии в живописных местах, съёмка с дрона и этнодеревня;
- Увидеть главное на Камчатке: тур на вездеходах с проживанием в спа-отеле.
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур на Камчатке в январе 2026
Сейчас на Камчатке в категории "8 марта" можно забронировать 10 авторских туров от 70 000 до 210 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 10 туров на Камчатке на 2026 год по теме «8 марта», 15 ⭐ отзывов, цены от 70000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март