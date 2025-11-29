Для ценителей хорошего алкоголя Дербент станет приятным открытием.
Именно здесь находится старейший коньячный завод Кавказа: вы познаете секреты производства и убедитесь, что рождение коньяка — это настоящее искусство. Также в городе есть винные заводы — вы побываете на двух из них. В каждом месте будут экскурсионная программа и дегустации. А ещё мы покажем вам сам Дербент!
Описание экскурсии
- Крепость Нарын-кала.
- Магалы — старые районы Дербента.
- Парк имени Низами Гянджеви с маяком из списка наследия ЮНЕСКО.
- Дербентский коньячный комбинат.
- Дебентский завод игристых вин (ОАО «ДЗИВ»).
- ООО «Дербентская винодельческая компания».
Подробнее о программе
- Знакомство с Дербентом начнётся с его визитной карточки — крепости Нарын-кала. Вы услышите её многовековую историю и узнаете, как жили местные правители много веков назад.
- Осмотрев древнюю цитадель, пойдём гулять по старинным извилистым улочкам «магалам» — они позволят вам погрузиться в жизнь и быт простых дербенцев.
- Далее мы отправимся на коньячный комбинат. В ходе экскурсии вы узнаете всю историю комбината, а также об этапах зарождения виноградарства в древнем Дербенте.
- Посетим Дербентскую винодельческую компанию в самом центре города. Территория винодельни пролегает вдоль северной крепостной стены, которая спускается от Нарын-Кала с высоты прямо к берегам Каспия.
- Побываем на ОАО «ДЗИВ». Это особое путешествие, которое познакомит вас с виноделием Южного Дагестана. Вас ждут дегустации в атмосферных погребах конца 19 века и посещение производственных цехов.
Организационные детали
- Тур проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry. Есть детские кресла.
- Мы заберём вас от вашего отеля и по окончании доставим обратно.
- Можем также забрать вас из Махачкалы и Избербаша. Подробности можно уточнить в переписке.
- Экскурсию по городу проведу для вас я или другой гид из нашей команды. Экскурсии на производствах проводят местные гиды.
Дополнительные расходы:
- Крепость — 300 ₽ за взрослого, 100 ₽ за школьника, для дошкольников — бесплатно.
- Экскурсия на коньячном комбинате: без дегустации — 1000 ₽ с человека (1 час), с дегустацией 10 образцов — 2500 ₽ (1,5 часа), с дегустацией 15 образцов — 3500 ₽ (2 часа), с дегустацией 20 образцов — 5000 ₽ (3 часа).
- Экскурсия в ОАО «ДЗИВ»: 1500 ₽ с чел. с дегустацией 8 образцов. В субботу экскурсии проводятся по предварительной записи. Воскресенье — выходной. В субботу дегустация проводится в биохимических цехах и в винных погребах. Цех разлива может в этот день не работать.
- Экскурсия в Дербентской винодельческой компании:
- без дегустации — 600 ₽ с чел. (30–40 мин.),
- с дегустацией 3 образцов — 1000 ₽ с (до 1 часа) + гастрономическое сопровождение: сыр местный, яблоки, гриссини
- с дегустацией 5 образцов — 1400 ₽ с (до 1,5 часов) + мини-сет закусок
- с дегустацией 6 образцов — 1800 ₽ с (до 1,5 часов) + расширенный сет закусок.
- Есть другие форматы с дегустацией большего количества образцов, они проводятся при наборе группы от 5–6 человек. Подробности узнавайте в переписке.
- Можем также посетить ракетный корабль-экраноплан «Лунь» — 2000 ₽.
Марат — ваша команда гидов в Каспийске
Провели экскурсии для 109 туристов
По профессии я физик-оптик, сотрудник Академии Наук. Проведение экскурсии стали моей второй работой, которая дарит возможность общаться с людьми и показывать любимые места. Вместе с командой опытных душевных гидов мы познакомим вас с Дагестаном, его культурой и историей.
