Для ценителей хорошего алкоголя Дербент станет приятным открытием.



Именно здесь находится старейший коньячный завод Кавказа: вы познаете секреты производства и убедитесь, что рождение коньяка — это настоящее искусство. Также в городе есть винные заводы — вы побываете на двух из них. В каждом месте будут экскурсионная программа и дегустации. А ещё мы покажем вам сам Дербент!