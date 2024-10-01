10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум из Каспийска
День в горах Дагестана - среди пустынных песков, пещерных лабиринтов и головокружительных видов
Начало: В Каспийске
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
Открыть самобытный горный регион: скалистые хребты, причудливые ущелья и отдалённые аулы
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
1900016 150₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
10 часов
Водная прогулка
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка из Каспийска
Счастье не за горами - оно в горах
Начало: В Каспийске
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
1950015 600₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Активности»
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