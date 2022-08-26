в понедельник и четверг в 13:00

Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»

Посетить средневековый остров-град, самый молодой город страны и Вселенский храм за 1 день

4.5
2 отзыва
Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие, сочетающее богатую историю и яркую современную жизнь Татарстана. Оно будет проходить на комфортабельном автобусе, в группе до 45 человек. Вы погуляете по острову-граду Свияжск и посетите Иннополис — центр инновационных технологий России. А также полюбуетесь ярким и необычным Храмом всех религий.
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
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Описание

Что вас ожидает

Остров-град Свияжск. Вы насладитесь сосновым лесом, бескрайними полями, просторной Волгой и живописной Свиягой. Погуляете по территории Свияжского Богородицкого монастыря и посетите старинный Успенский собор. Кроме того, мы покажем вам Троицкую церковь и собор Богоматери Всех Скорбящих Радости.

Иннополис. Самый молодой город России запомнится вам современной архитектурой, беспилотными такси и витающей в воздухе атмосферой инноваций. Вы узнаете, филиалы каких мировых компаний здесь расположены, как работает местный университет и что такое технопарк.

Храм всех религий. Вы увидите на одной территории православную и католическую церкви, мечеть, синагогу, китайскую пагоду, буддистский и кришнаитский храмы. Мы расскажем, кто создал это волшебное пространство, какие выставки, концерты и творческие встречи здесь проходят.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, в группе до 45 человек
  • В Свияжске вас ждет пешеходная экскурсия по острову (1 час 45 минут)

в понедельник и четверг в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 13:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
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Е
26 авг 2022
Свияжск удивителен и прекрасен. На Иннополис очень мало времени, хотелось бы зайти внутрь, пообщаться с местными жителями и рабочими, потрогать технологии, при этом храму всех религий времени очень много.
А
22 июля 2022
В Свияжске много новодела и только одна старинная церковь. Если это не смущает, то ок.
В Иннополисе не обзорная экскурсия, а просто сфотографироваться возле знака в город.
И самая яркая часть - храм всех религий. Удалось не только посмотреть экспозицию, но и пообщаться с создателем этой красоты. Это нечто незабываемое. Поэтому несмотря на смазанную часть в Иннополисе, я ставлю высокую оценку этой экскурсии. И благодарю нашего экскурсовода Резеду за интересный рассказ.
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Уважаемая Анна, спасибо за ваш отзыв.
Конечно, Свияжск, не в полной мере сохранил архитектуру 16 века, есть много нового и современного, в том числе дороги и туалеты для удобства гостей. Но и архитектура 16 века сохранилась, о чем свидетельствует включение Успенского монастыря в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно поэтому тысячи путешественников со всего мира стремятся побывать на Свияжске и пишут восторженные отзывы. По его внешнему облику рекомендуем написать официальное обращение либо в администрацию Свияжска, либо в Комитет по охране памятников культурного наследия, мы же - туристическая компания, которая организовывает экскурсии, но не реставрирует объекты.
А вот новодел - это Иннополис, современный город, включенный в маршрут для общего развития, т. к. маршрут проходит мимо него, а соответственно интереснее все же заехать в него на 15 минут, нежели проехать мимо.
Храм всех религий - объект интересный, вы правы. Построен совсем недавно. Отношение к нему у разных гостей разное, мы рады что экскурсия по нему вам понравилась!

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