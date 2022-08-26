в понедельник и четверг в 13:00

Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие, сочетающее богатую историю и яркую современную жизнь Татарстана. Оно будет проходить на комфортабельном автобусе, в группе до 45 человек. Вы погуляете по острову-граду Свияжск и посетите Иннополис — центр инновационных технологий России. А также полюбуетесь ярким и необычным Храмом всех религий.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Остров-град Свияжск. Вы насладитесь сосновым лесом, бескрайними полями, просторной Волгой и живописной Свиягой. Погуляете по территории Свияжского Богородицкого монастыря и посетите старинный Успенский собор. Кроме того, мы покажем вам Троицкую церковь и собор Богоматери Всех Скорбящих Радости.

Иннополис. Самый молодой город России запомнится вам современной архитектурой, беспилотными такси и витающей в воздухе атмосферой инноваций. Вы узнаете, филиалы каких мировых компаний здесь расположены, как работает местный университет и что такое технопарк.

Храм всех религий. Вы увидите на одной территории православную и католическую церкви, мечеть, синагогу, китайскую пагоду, буддистский и кришнаитский храмы. Мы расскажем, кто создал это волшебное пространство, какие выставки, концерты и творческие встречи здесь проходят.

Организационные детали