в понедельник и четверг в 13:00

Остров-град Свияжск. Вы насладитесь сосновым лесом, бескрайними полями, просторной Волгой и живописной Свиягой. Погуляете по территории Свияжского Богородицкого монастыря и посетите старинный Успенский собор. Кроме того, мы покажем вам Троицкую церковь и собор Богоматери Всех Скорбящих Радости.
Иннополис. Самый молодой город России запомнится вам современной архитектурой, беспилотными такси и витающей в воздухе атмосферой инноваций. Вы узнаете, филиалы каких мировых компаний здесь расположены, как работает местный университет и что такое технопарк.
Храм всех религий. Вы увидите на одной территории православную и католическую церкви, мечеть, синагогу, китайскую пагоду, буддистский и кришнаитский храмы. Мы расскажем, кто создал это волшебное пространство, какие выставки, концерты и творческие встречи здесь проходят.