Экскурсия по вечерней Казани с катанием на колесе обозрения и дегустацией

Полюбуйтесь на самые красивые городские точки притяжения в ночной подсветке и совместите прогулку по вечерней Казани c катанием на колесе обозрения «Вокруг света».
Вы также сможете посетить дегустацию фирменных вин, бальзамов и настоек в одном из национальных татарских магазинов.
Описание экскурсии
А знаете ли вы, как освещались улицы Казани до того, как появилось электричество? Нет? Если после насыщенной экскурсионной программы вы ещё полны сил и хотите увидеть и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы. Перед вами предстанет город, затихший и умиротворенный, весь в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города. Вы увидите:
- Татарский государственный театр кукол «Экият» — сказочный замок;
- Дворец бракосочетания ЗАГС «Чаша»;
- Самый большой в Европе медиафасад стадиона «Казань–Арена»;
- Дворец земледельцев — одно из самых красивых зданий столицы, располагается неподалеку от Казанского Кремля и Кремлевской набережной;
• Феерическое зрелище миллиона разноцветных брызг фонтанов, украшающих площади, парки и набережные Казани (в летнее время). Колесо обозрения «Вокруг Света» Желание увидеть мир с высоты птичьего полёта всегда было присуще человеку. Поднявшись ввысь можно оценить всю красоту и уникальность нашего города. 36 кабин, каждая из которых посвящена одному из великих городов мира, таким как Париж, Лондон, Рим, Москва — на одном колесе они символизируют единство мирового сообщества. Концепция выдержана в оформлении каждой пассажирской кабинки: изображения достопримечательностей города, популярная музыка страны — всё это создает в воображении живую картину и пробуждает приятные воспоминания о путешествиях, вызывает интерес к культуре той или иной страны. Дегустация в «Арыш Мае» «Арыш Мае» — это магазин-музей, в котором вы узнаете о том, как производятся спиртные напитки, какова история их создания, на какую потребительскую аудиторию они рассчитаны, и, конечно же, о культуре их потребления. На полках музея вы увидите гастрономические бренды Татарстана: вяленый гусь, копчёные утки, казылык (колбаса из конины), кумыс и, конечно же, чак-чак и талкыш калеве (татарский десерт). У вас будет возможность:
- познакомиться с богатством ассортимента;
- получить интересную информацию по истории производства алкогольных напитков и традициях татарского гостеприимства;
- продегустировать лучшие образцы вина, водок, бальзамов и фирменных горьких настоек;
- выбрать подарки и сувениры для друзей и близких;
- приобрести национальные мясные деликатесы, восточные сладости и другие сопутствующие товары. Детям во время дегустации будут предложены вкусные напитки и сладости! Важная информация: Билеты на колесо обозрения включены в стоимость. Оно работает и зимой, и летом: для комфорта гостей кабинки оснащены системой кондиционирования и отопления. Категории билетов:дети до 6 лет включительно проходят по билету за 1000 рублей; детский билет — с 7 по 17 лет включительно; с 18 лет приобретайте взрослый билет.
Ежедневно в 19:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Татарский государственный театр кукол «Экият»
- Дворец бракосочетания - ЗАГС «Чаша»
- Медиафасад стадиона «Ак Барс Арена»
- Дворец земледельцев
- Колесо обозрения «Вокруг света»
- Бутик-музей «100 DAL»
Что включено
- Проезд на новых автобусах
- Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
- Дегустация
- Билет на колесо обозрения «Вокруг света»
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр., по желанию)
- При наборе группы больше 20 человек: радиогиды для хорошей слышимости - 200 руб/чел. гиду наличными (по желанию)
Место начала и завершения?
Казань, ул. Баумана, 19
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Билеты на колесо обозрения включены в стоимость. Оно работает и зимой, и летом: для комфорта гостей кабинки оснащены системой кондиционирования и отопления
- Дети до 6 лет включительно проходят по билету за 1000 рублей
- Детский билет - с 7 по 17 лет включительно
- С 18 лет приобретайте взрослый билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
