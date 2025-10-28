Экскурсия по вечерней Казани с катанием на колесе обозрения и дегустацией

А знаете ли вы, как освещались улицы Казани до того, как появилось электричество? Нет? Если после насыщенной экскурсионной программы вы ещё полны сил и хотите увидеть и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы. Перед вами предстанет город, затихший и умиротворенный, весь в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города. Вы увидите:

Татарский государственный театр кукол «Экият» — сказочный замок;

Дворец бракосочетания ЗАГС «Чаша»;

Самый большой в Европе медиафасад стадиона «Казань–Арена»;

Дворец земледельцев — одно из самых красивых зданий столицы, располагается неподалеку от Казанского Кремля и Кремлевской набережной;

Феерическое зрелище миллиона разноцветных брызг фонтанов, украшающих площади, парки и набережные Казани (в летнее время). Колесо обозрения «Вокруг Света» Желание увидеть мир с высоты птичьего полёта всегда было присуще человеку. Поднявшись ввысь можно оценить всю красоту и уникальность нашего города. 36 кабин, каждая из которых посвящена одному из великих городов мира, таким как Париж, Лондон, Рим, Москва — на одном колесе они символизируют единство мирового сообщества. Концепция выдержана в оформлении каждой пассажирской кабинки: изображения достопримечательностей города, популярная музыка страны — всё это создает в воображении живую картину и пробуждает приятные воспоминания о путешествиях, вызывает интерес к культуре той или иной страны. Дегустация в «Арыш Мае» «Арыш Мае» — это магазин-музей, в котором вы узнаете о том, как производятся спиртные напитки, какова история их создания, на какую потребительскую аудиторию они рассчитаны, и, конечно же, о культуре их потребления. На полках музея вы увидите гастрономические бренды Татарстана: вяленый гусь, копчёные утки, казылык (колбаса из конины), кумыс и, конечно же, чак-чак и талкыш калеве (татарский десерт). У вас будет возможность:.

Феерическое зрелище миллиона разноцветных брызг фонтанов, украшающих площади, парки и набережные Казани (в летнее время). Колесо обозрения «Вокруг Света» Желание увидеть мир с высоты птичьего полёта всегда было присуще человеку. Поднявшись ввысь можно оценить всю красоту и уникальность нашего города. 36 кабин, каждая из которых посвящена одному из великих городов мира, таким как Париж, Лондон, Рим, Москва — на одном колесе они символизируют единство мирового сообщества. Концепция выдержана в оформлении каждой пассажирской кабинки: изображения достопримечательностей города, популярная музыка страны — всё это создает в воображении живую картину и пробуждает приятные воспоминания о путешествиях, вызывает интерес к культуре той или иной страны. Дегустация в «Арыш Мае» «Арыш Мае» — это магазин-музей, в котором вы узнаете о том, как производятся спиртные напитки, какова история их создания, на какую потребительскую аудиторию они рассчитаны, и, конечно же, о культуре их потребления. На полках музея вы увидите гастрономические бренды Татарстана: вяленый гусь, копчёные утки, казылык (колбаса из конины), кумыс и, конечно же, чак-чак и талкыш калеве (татарский десерт). У вас будет возможность:.

• Феерическое зрелище миллиона разноцветных брызг фонтанов, украшающих площади, парки и набережные Казани (в летнее время). Колесо обозрения «Вокруг Света» Желание увидеть мир с высоты птичьего полёта всегда было присуще человеку. Поднявшись ввысь можно оценить всю красоту и уникальность нашего города. 36 кабин, каждая из которых посвящена одному из великих городов мира, таким как Париж, Лондон, Рим, Москва — на одном колесе они символизируют единство мирового сообщества. Концепция выдержана в оформлении каждой пассажирской кабинки: изображения достопримечательностей города, популярная музыка страны — всё это создает в воображении живую картину и пробуждает приятные воспоминания о путешествиях, вызывает интерес к культуре той или иной страны. Дегустация в «Арыш Мае» «Арыш Мае» — это магазин-музей, в котором вы узнаете о том, как производятся спиртные напитки, какова история их создания, на какую потребительскую аудиторию они рассчитаны, и, конечно же, о культуре их потребления. На полках музея вы увидите гастрономические бренды Татарстана: вяленый гусь, копчёные утки, казылык (колбаса из конины), кумыс и, конечно же, чак-чак и талкыш калеве (татарский десерт). У вас будет возможность: