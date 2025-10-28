В сумерках город преображается: мягкий свет фонарей и яркая подсветка превращают улицы и здания в декорации восточной сказки.
Вечерняя экскурсия подарит вам новый взгляд на столицу Татарстана — величественную и современную, но при этом уютную и атмосферную.
Поездка станет идеальным дополнением дневному знакомству с городом, чтобы увидеть его в ином свете — буквально.
Вечерняя экскурсия подарит вам новый взгляд на столицу Татарстана — величественную и современную, но при этом уютную и атмосферную.
Поездка станет идеальным дополнением дневному знакомству с городом, чтобы увидеть его в ином свете — буквально.
Описание экскурсии
- Объекты Универсиады: «Ак Барс Арена», Дворец водных видов спорта, Дворец единоборств
- Озеро Кабан с легендами
- Мост Миллениум — самый высокий в городе
- Кремль и мечеть Кул-Шариф (проездом)
- Канал Булак, площадь Свободы и Театр оперы и балета
По пути мы сделаем несколько остановок для фото и более детального осмотра:
- Дворец бракосочетания «Чаша» с панорамой Казанки
- Дворец земледельцев с сияющим бронзовым деревом
- Театр кукол «Экият» с фантастическими персонажами
- Комплекс «Туган Авылым» — уютная деревня в сердце города
- Колесо обозрения «Вокруг света»
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
- Билет на колесо обозрения включён в стоимость. Аттракцион работает круглый год, поскольку все кабинки остеклены и снабжены системой кондиционирования и обогрева воздуха — внутри комфортно в любую погоду
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1700 ₽
|Дети 8-17 лет
|1600 ₽
|Дети до 7 лет
|400 ₽
|Пенсионеры
|1600 ₽
|Студенты
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 5990 туристов
Мы крупное туристическое агентство, работаем со сборными группами и индивидуальными путешественниками. Организуем автобусные и пешеходные экскурсии по Казани, окрестностям города и всему Татарстану. Маршруты — разнообразные. Транспорт — комфортабельный. И конечно, наши гиды — профессионалы и интересные рассказчики. Кроме того, мы предоставляем страховку в дороге и входные билеты. Ждём вас в Казани на наших увлекательных экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
28 окт 2025
Экскурсия интересная, гид был хороший, рассказ познавательный, организация хорошая
Галина
13 окт 2025
Мне очень понравилась экскурсия по вечерней Казани. Я приехала из Иркутска и была в восторге от экскурсии. Гид Лариса очень хорошо рассказала про места, которые посетили. Казань очень красивая вечером, красиво освещение. Рекомендую эту экскурсию всем.
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Групповая
Лучший выборНочная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечерней Казани
Увидеть знаковые места татарской столицы и погрузиться в ее волшебную ночную атмосферу
Сегодня в 17:00
13 дек в 17:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Огни Казани из окна минивэна
Вечерняя Казань обретает волшебство: яркие огни, удивительные здания и панорамные виды. Откройте для себя город с новой стороны в минивэне
Начало: В центре Казани
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
12 дек в 20:30
13 дек в 20:30
1850 ₽ за человека