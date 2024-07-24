Казань славится не только гастрономическим разнообразием, но и культурой пития. Приглашаем вас узнать её поближе — на экскурсии по питейному дому крупнейшего производителя алкогольной продукции республики Татарстан. Наши дегустационные сеты познакомят вас с местной продукцией, а кавист раскроет секреты составов и расскажет историю происхождения напитков.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Питейный дом находится в самом центре Казани, в историческом здании конца позапрошлого века, которое сохранило очарование старины. Наша экскурсия начнётся со знакомства с музеем-магазином. Вы узнаете десятки интересных фактов о Татарстане, примерите национальные костюмы и сфотографируетесь в богато оформленной фотозоне.

На экскурсии я расскажу:

Чьи традиции продолжает АО «Татспиртпром»

Какие настои обладают целебным эффектом и какие травы и ягоды используют в их приготовлении

Какие застольные традиции чтут местные жители

Какие дары даёт татарстанская земля

И многое другое

Затем вас ждёт дегустация семи напитков и шести закусок из фермерских продуктов от местных производителей. Понравившиеся гастрономические специалитеты и сувениры можно будет приобрести в нашем магазине.

Организационные детали