Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+

Разобраться в местных гастрономических специалитетах под руководством кависта (в группе)
Казань славится не только гастрономическим разнообразием, но и культурой пития.

Приглашаем вас узнать её поближе — на экскурсии по питейному дому крупнейшего производителя алкогольной продукции республики Татарстан.

Наши дегустационные сеты познакомят вас с местной продукцией, а кавист раскроет секреты составов и расскажет историю происхождения напитков.
5
7 отзывов
Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
Экскурсия в питейный дом с дегустацией локальных напитков 18+
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Питейный дом находится в самом центре Казани, в историческом здании конца позапрошлого века, которое сохранило очарование старины. Наша экскурсия начнётся со знакомства с музеем-магазином. Вы узнаете десятки интересных фактов о Татарстане, примерите национальные костюмы и сфотографируетесь в богато оформленной фотозоне.

На экскурсии я расскажу:

  • Чьи традиции продолжает АО «Татспиртпром»
  • Какие настои обладают целебным эффектом и какие травы и ягоды используют в их приготовлении
  • Какие застольные традиции чтут местные жители
  • Какие дары даёт татарстанская земля
  • И многое другое

Затем вас ждёт дегустация семи напитков и шести закусок из фермерских продуктов от местных производителей. Понравившиеся гастрономические специалитеты и сувениры можно будет приобрести в нашем магазине.

Организационные детали

  • Экскурсия для совершеннолетних
  • В стоимость всё включено

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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24 июл 2024
Дегустация прошла на ура! Атмосфера была уютной и располагающей, а ассортимент напитков порадовал разнообразием. Особенно хочется отметить профессионализм и доброжелательность персонала, который помог нам разобраться во всех тонкостях представленных напитков. С нетерпением жду следующей возможности посетить это замечательное место!
Елена
22 июл 2024
Это просто необходимая экскурсия, если вы в Казани. Рекомендую пройти ее под вечер, не спеша. Очень интересный рассказ бармена Булата и нашего гида дегустатора Данияра!!! Напитки открылись с интересной стороны. Закуска тоже весьма аутентичная!
Это просто необходимая экскурсия, если вы в Казани. Рекомендую пройти ее под вечер, не спеша. Очень
Н
19 июл 2024
Прекрасное место! Спасибо большое Тельману, нашему гиду, очень интересно все рассказал, зарядил эмоциями, а так же спасибо бармену Марку за выбор напитков и прекрасное обслуживание. Это того стоило!!!
Прекрасное место! Спасибо большое Тельману, нашему гиду, очень интересно все рассказал, зарядил эмоциями, а так же
О
16 июл 2024
Очень душевная дегустация, приятное и вежливое сопровождение гида и бармена😍Было вкусно, интересно, познавательно❣️ Сибирячки довольны❤️‍🔥
Очень душевная дегустация, приятное и вежливое сопровождение гида и бармена😍Было вкусно, интересно, познавательно❣️ Сибирячки довольны❤️‍🔥Очень душевная дегустация, приятное и вежливое сопровождение гида и бармена😍Было вкусно, интересно, познавательно❣️ Сибирячки довольны❤️‍🔥
Кирилл
12 июл 2024
Отлично провели вечер! Узнали много нового о производстве алкоголя. Все попробовали, наелись, закупились! Спасибо нашему проводнику, ответившему на все вопросы и посоветовавшему рестораны с традиционной татарской кухней!)
Отлично провели вечер! Узнали много нового о производстве алкоголя. Все попробовали, наелись, закупились! Спасибо нашему проводнику,Отлично провели вечер! Узнали много нового о производстве алкоголя. Все попробовали, наелись, закупились! Спасибо нашему проводнику,Отлично провели вечер! Узнали много нового о производстве алкоголя. Все попробовали, наелись, закупились! Спасибо нашему проводнику,
S
11 июл 2024
Очень понравилась дегустация. Гид подобрал интересный алкоголь, рассказал все тонкости изготовления. Так же рассказал об интересных коктейлях, которые можно приготовить с помощью выбранного нами алкоголя. Приятная атмосфера. Так же на территории есть зона для создания прекрасных фотографий:)
Очень понравилась дегустация. Гид подобрал интересный алкоголь, рассказал все тонкости изготовления. Так же рассказал об интересныхОчень понравилась дегустация. Гид подобрал интересный алкоголь, рассказал все тонкости изготовления. Так же рассказал об интересныхОчень понравилась дегустация. Гид подобрал интересный алкоголь, рассказал все тонкости изготовления. Так же рассказал об интересныхОчень понравилась дегустация. Гид подобрал интересный алкоголь, рассказал все тонкости изготовления. Так же рассказал об интересныхОчень понравилась дегустация. Гид подобрал интересный алкоголь, рассказал все тонкости изготовления. Так же рассказал об интересныхОчень понравилась дегустация. Гид подобрал интересный алкоголь, рассказал все тонкости изготовления. Так же рассказал об интересных
Я
9 июл 2024
Очень интересное мероприятие, удобное расположение, комфортное атмосферное место, и замечательный приятный рассказчик. Однозначно рекомендую не только гостям города но и жителям, не пожалеете 👍 спасибо 🫶

Входит в следующие категории Казани

ГрупповыеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровМузеиНочныеЛетниеНа выходныеГастрономическиеВ помещенииДегустационные турыДля студентовДля гурмановТолько для взрослых

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