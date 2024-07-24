Казань славится не только гастрономическим разнообразием, но и культурой пития.
Приглашаем вас узнать её поближе — на экскурсии по питейному дому крупнейшего производителя алкогольной продукции республики Татарстан.
Наши дегустационные сеты познакомят вас с местной продукцией, а кавист раскроет секреты составов и расскажет историю происхождения напитков.
Приглашаем вас узнать её поближе — на экскурсии по питейному дому крупнейшего производителя алкогольной продукции республики Татарстан.
Наши дегустационные сеты познакомят вас с местной продукцией, а кавист раскроет секреты составов и расскажет историю происхождения напитков.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Питейный дом находится в самом центре Казани, в историческом здании конца позапрошлого века, которое сохранило очарование старины. Наша экскурсия начнётся со знакомства с музеем-магазином. Вы узнаете десятки интересных фактов о Татарстане, примерите национальные костюмы и сфотографируетесь в богато оформленной фотозоне.
На экскурсии я расскажу:
- Чьи традиции продолжает АО «Татспиртпром»
- Какие настои обладают целебным эффектом и какие травы и ягоды используют в их приготовлении
- Какие застольные традиции чтут местные жители
- Какие дары даёт татарстанская земля
- И многое другое
Затем вас ждёт дегустация семи напитков и шести закусок из фермерских продуктов от местных производителей. Понравившиеся гастрономические специалитеты и сувениры можно будет приобрести в нашем магазине.
Организационные детали
- Экскурсия для совершеннолетних
- В стоимость всё включено
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Казани
Меня зовут Мария. Мне 28 лет. В питейном доме я работаю уже более трёх лет и очень люблю свою работу. Ежегодно я принимаю в наших стенах более 10000 туристов. Каждая группаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
24 июл 2024
Дегустация прошла на ура! Атмосфера была уютной и располагающей, а ассортимент напитков порадовал разнообразием. Особенно хочется отметить профессионализм и доброжелательность персонала, который помог нам разобраться во всех тонкостях представленных напитков. С нетерпением жду следующей возможности посетить это замечательное место!
Елена
22 июл 2024
Это просто необходимая экскурсия, если вы в Казани. Рекомендую пройти ее под вечер, не спеша. Очень интересный рассказ бармена Булата и нашего гида дегустатора Данияра!!! Напитки открылись с интересной стороны. Закуска тоже весьма аутентичная!
Н
Наталья
19 июл 2024
Прекрасное место! Спасибо большое Тельману, нашему гиду, очень интересно все рассказал, зарядил эмоциями, а так же спасибо бармену Марку за выбор напитков и прекрасное обслуживание. Это того стоило!!!
О
Ольга
16 июл 2024
Очень душевная дегустация, приятное и вежливое сопровождение гида и бармена😍Было вкусно, интересно, познавательно❣️ Сибирячки довольны❤️🔥
Кирилл
12 июл 2024
Отлично провели вечер! Узнали много нового о производстве алкоголя. Все попробовали, наелись, закупились! Спасибо нашему проводнику, ответившему на все вопросы и посоветовавшему рестораны с традиционной татарской кухней!)
S
Sandro
11 июл 2024
Очень понравилась дегустация. Гид подобрал интересный алкоголь, рассказал все тонкости изготовления. Так же рассказал об интересных коктейлях, которые можно приготовить с помощью выбранного нами алкоголя. Приятная атмосфера. Так же на территории есть зона для создания прекрасных фотографий:)
Я
Яна
9 июл 2024
Очень интересное мероприятие, удобное расположение, комфортное атмосферное место, и замечательный приятный рассказчик. Однозначно рекомендую не только гостям города но и жителям, не пожалеете 👍 спасибо 🫶
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