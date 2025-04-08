Это будет незабываемый день, наполненный татарским колоритом, яркой национальной культурой и глубокой историей, знакомством с гостеприимным хозяином этнодеревни и её жителями, где даже страусы понимают по-татарски.
Вы побываете в самобытном селении конца XIX-начала XX веков, а затем окажетесь в знаменитом Свияжске и услышите рассказы гида, насыщенные событиями пяти столетий.
Вы побываете в самобытном селении конца XIX-начала XX веков, а затем окажетесь в знаменитом Свияжске и услышите рассказы гида, насыщенные событиями пяти столетий.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Татар Авылы В музее под открытым небом вас встретит хозяин Дамир Абы. В ичигах и тюбетейке, с гармошкой, татарскими песнями и шутками он погрузит в национальную культуру. Расскажет об обычаях и быте татар: например, почему дом поделён на две половины — мужскую и женскую — и что готовили раньше в татарских семьях. А ещё Дамир Абы очень любит делиться воспоминаниями о том, как в Татар Авылы снимали эпизоды сериала «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной. В этнодеревне вы увидите настоящую ветряную мельницу, мечеть без единого гвоздя, колодец-журавль, дом татарского крестьянина, кузницу и многое другое. По двору бродят куры, гуси, индюки и даже павлины. В загоне скучают коза Машка и козёл Пашка, овца Оксана и страус. Здесь можно всё потрогать руками и даже примерить татарскую одежду. Остров-град Свияжск Дальше мы отправимся в знаменитый Свияжск — место, где можно прикоснуться к истории. Почти 500 лет эта земля хранила сокровища, которые сейчас представлены в музее-заповеднике. А местные жители берегли легенды и правдивые истории своего края, которые я перескажу вам на экскурсии. Вы побываете в монастырях и храмах, в Троицкой церкви, собранной за день без единого гвоздя. Полюбуетесь природой с острова Круглая гора, на котором и стоит Свияжск. Важная информация:
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Этнодеревня Татар Авылы
- Остров-град Свияжск
- Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь
- Свияжский Успенский монастырь
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экскурсия для группы от 4 до 7 человек на минивэне: за доп. плату 9000 руб.
- Билеты в этнодеревню: 300 руб. /взрослый 150 руб. /детский
- Экскурсия в этнодеревню с местным экскурсоводом: 2000 руб. /n
- Билеты на территорию Свияжска: 150 руб. /взрослый 130 руб. /пенсионеры, школьники, студенты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Откуда будет угодно гостю
Завершение: Куда будет угодно гостю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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