В двух часах от Казани, но как будто бы далеко в другой стране — настолько сильно пейзажи этих мест выбиваются из повседневности.



Мы совершим восхождение на Богородские горы, спустимся в Юрьевскую пещеру, полюбуемся слиянием Камы и Волги, заедем в камский виноградник, попробуем местные вино и клубнику. Вы привезёте с собой впечатляющие фотографии и яркие эмоции.