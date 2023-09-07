Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана

Попасть в другое измерение: увидеть португальский пейзаж и попробовать вино из местного виноградника

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В двух часах от Казани, но как будто бы далеко в другой стране — настолько сильно пейзажи этих мест выбиваются из повседневности.

Мы совершим восхождение на Богородские горы, спустимся в Юрьевскую пещеру, полюбуемся слиянием Камы и Волги, заедем в камский виноградник, попробуем местные вино и клубнику. Вы привезёте с собой впечатляющие фотографии и яркие эмоции.
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы совершим спуск в темноту Юрьевской пещеры. Её общая протяженность — более 1 километра. Посетим несколько каменных прохладных залов и сделаем необычные снимки.
  • Поднимемся на Богородский холм, полюбуемся отвесными белыми скалами и бескрайним «Камским морем». Именно эти виды часто называют португальскими атлантическими пейзажами.
  • Взберёмся на гору Лобач, символ Камско-Устьинского района. В этом месте Волга поворачивает на юг и несёт бурные воды в сторону Каспийского моря. На горе мы устроим пикник с потрясающими видами.
  • Заедем в камский виноградник. Да, в Татарстане есть практически всё — и даже собственное производство вина. Хозяин проведёт для нас экскурсию с дегустацией. При желании за отдельную плату можно будет увезти вкусные сувениры с собой.

По пути поговорим:

  • об истории Куйбышевского водохранилища, природного достояния республики
  • о речной фауне Татарстана. Я расскажу, какие гигантские четырехметровые рыбы раньше водились в наших реках.
  • о теории, которая объясняет, как формировалась природа этого края

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия не сложная, но требует физической подготовки. Спуск в Юрьевскую пещеру — через лаз диаметром 70 см и протяженностью 15 метров. Подъём в гору Лобач — не отвесный, но с опорой на канаты. Перед походом честно рассчитайте свои силы. Если ваши физические данные позволяют преодолеть маршрут, то он вам подходит.

Организационные детали

Экскурсия проводится только летом в сухую погоду

  • Дорога в одну сторону до первой локации занимает 2 часа
  • Маршрут не подходит детям и людям с заболеваниями сердца и боязнью замкнутых пространств

Что входит в стоимость, а что нет

  • Включено: сопровождение гида, легкий перекус, снаряжение (каска, перчатки, фонари)
  • Дополнительные расходы: трансфер (1-2 человека на Hyundai Creta — 6400 руб., группа 3-7 человек на Hyundai Starex — 10 000 руб.), экскурсия на виноградник — 1500 руб. за группу

Как одеться

  • Оптимальная обувь и одежда — треккинговые кроссовки и спортивные штаны, не шорты. Это важно, поскольку в пещере будем ползать практически на коленях.
  • С собой нужно взять толстовку. В пещере температура будет ниже, чем на улице

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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