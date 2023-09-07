Попасть в другое измерение: увидеть португальский пейзаж и попробовать вино из местного виноградника
В двух часах от Казани, но как будто бы далеко в другой стране — настолько сильно пейзажи этих мест выбиваются из повседневности.
Мы совершим восхождение на Богородские горы, спустимся в Юрьевскую пещеру, полюбуемся слиянием Камы и Волги, заедем в камский виноградник, попробуем местные вино и клубнику. Вы привезёте с собой впечатляющие фотографии и яркие эмоции.
Мы совершим восхождение на Богородские горы, спустимся в Юрьевскую пещеру, полюбуемся слиянием Камы и Волги, заедем в камский виноградник, попробуем местные вино и клубнику. Вы привезёте с собой впечатляющие фотографии и яркие эмоции.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы совершим спуск в темноту Юрьевской пещеры. Её общая протяженность — более 1 километра. Посетим несколько каменных прохладных залов и сделаем необычные снимки.
- Поднимемся на Богородский холм, полюбуемся отвесными белыми скалами и бескрайним «Камским морем». Именно эти виды часто называют португальскими атлантическими пейзажами.
- Взберёмся на гору Лобач, символ Камско-Устьинского района. В этом месте Волга поворачивает на юг и несёт бурные воды в сторону Каспийского моря. На горе мы устроим пикник с потрясающими видами.
- Заедем в камский виноградник. Да, в Татарстане есть практически всё — и даже собственное производство вина. Хозяин проведёт для нас экскурсию с дегустацией. При желании за отдельную плату можно будет увезти вкусные сувениры с собой.
По пути поговорим:
- об истории Куйбышевского водохранилища, природного достояния республики
- о речной фауне Татарстана. Я расскажу, какие гигантские четырехметровые рыбы раньше водились в наших реках.
- о теории, которая объясняет, как формировалась природа этого края
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия не сложная, но требует физической подготовки. Спуск в Юрьевскую пещеру — через лаз диаметром 70 см и протяженностью 15 метров. Подъём в гору Лобач — не отвесный, но с опорой на канаты. Перед походом честно рассчитайте свои силы. Если ваши физические данные позволяют преодолеть маршрут, то он вам подходит.
Организационные детали
Экскурсия проводится только летом в сухую погоду
- Дорога в одну сторону до первой локации занимает 2 часа
- Маршрут не подходит детям и людям с заболеваниями сердца и боязнью замкнутых пространств
Что входит в стоимость, а что нет
- Включено: сопровождение гида, легкий перекус, снаряжение (каска, перчатки, фонари)
- Дополнительные расходы: трансфер (1-2 человека на Hyundai Creta — 6400 руб., группа 3-7 человек на Hyundai Starex — 10 000 руб.), экскурсия на виноградник — 1500 руб. за группу
Как одеться
- Оптимальная обувь и одежда — треккинговые кроссовки и спортивные штаны, не шорты. Это важно, поскольку в пещере будем ползать практически на коленях.
- С собой нужно взять толстовку. В пещере температура будет ниже, чем на улице
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 4840 туристов
Меня зовут Александр. Мне самому не нравятся скучные и академические экскурсии, поэтому я превращаю классическую экскурсию в дружественную прогулку. При этом являюсь лицензированным гидом I категории по памятникам ЮНЕСКО: Казанский Кремль, Остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и Национальный музей РТ.
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