Казань — город двух религий и двух культур, место, где встречаются Восток и Запад, а старинные традиции прекрасно уживаются с современными веяниями. На экскурсии, которая проходит на роскошных авто класса люкс, вы сможете прикоснуться к богатой истории Казани.

Знакомство с Казанью

Наша экскурсия подойдет для тех, кто хотел бы познакомиться с Казанью и увидеть как можно больше достопримечательностей за короткий срок и в максимально комфортной обстановке. Мы проедем и пройдем по историческому центру столицы Татарстана, местами будем выходить прогуляться и пофотографировать красоты города. Один час экскурсии мы проведем в казанском Кремле. Мы посетим главную мечеть Татарстана — Кул Шариф, зайдем в самый старый православный храм города, построенный по указу Ивана Грозного — Благовещенский собор. А еще увидим падающую башню Сююмбике и многое другое! Вы увидите Казанскую чашу — это главный ЗАГС города и окунетесь в атмосферу традиционной деревеньки в фольклорном комплексе «Туган Авылым». Это только начало нашего маршрута: об остальном вы узнаете уже в пути. Маршрут можно скорректировать под ваши предпочтения. .