На авто класса люкс мы отправимся покорять Казань — один из самых красивых городов России.
За несколько часов мы успеем получить первое впечатление о городе, посетить все главные достопримечательности, увидеть как старинную, так и современную архитектуру. Вас поразит атмосфера Казани, в которой мирно сосуществуют восточные и западные традиции.
Время начала: 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 18:00, 19:00
Казань — город двух религий и двух культур, место, где встречаются Восток и Запад, а старинные традиции прекрасно уживаются с современными веяниями. На экскурсии, которая проходит на роскошных авто класса люкс, вы сможете прикоснуться к богатой истории Казани.
Знакомство с Казанью
Наша экскурсия подойдет для тех, кто хотел бы познакомиться с Казанью и увидеть как можно больше достопримечательностей за короткий срок и в максимально комфортной обстановке. Мы проедем и пройдем по историческому центру столицы Татарстана, местами будем выходить прогуляться и пофотографировать красоты города. Один час экскурсии мы проведем в казанском Кремле. Мы посетим главную мечеть Татарстана — Кул Шариф, зайдем в самый старый православный храм города, построенный по указу Ивана Грозного — Благовещенский собор. А еще увидим падающую башню Сююмбике и многое другое! Вы увидите Казанскую чашу — это главный ЗАГС города и окунетесь в атмосферу традиционной деревеньки в фольклорном комплексе «Туган Авылым». Это только начало нашего маршрута: об остальном вы узнаете уже в пути. Маршрут можно скорректировать под ваши предпочтения. .
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бывший Казанский Императорский университет
- Дом Ушковой
- Марусовка
- Парк Чёрное озеро
- Арка влюбленных
- Панорамные смотровые площадки
- Дома дворцового типа
- Дворец Земледельцев
- Кремлевская набережная
- Казанская чаша
- Казань-Арена
- Туган Авылым
- Театр кукол «Экият»
- Место обретенья Казанской иконы
- Петропавловский собор
- Старо-Татарская слобода
- Мечеть Аль Марджани
- Мечеть Кул Шариф
- Благовещенский собор
- Пушечный двор
- Башня Сююмбике
- Услуги гида
- Транспорт
- Билеты в Кремль - 150/взрослый, 130/детский или пенсионный
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
27 авг 2025
Все было прекрасно, профессионально и достойно
О
Олег
5 мар 2025
Недавно я с друзьями посетил обзорную экскурсию по Казани. Это было незабываемое приключение! Артур рассказывал нам интересные факты о городе, его истории и культуре. Мы узнали много нового о Казани и её жителях. Особенно запомнилось посещение Казанского Кремля. Минивэн был очень комфортным и просторным.
И
Инна
1 мар 2025
Хочу поделиться своими впечатлениями об обзорной экскурсии по Казани. Были приятно удивлены качеством организации и профессионализмом гида. Минивэн был очень комфортным, и поездка прошла без каких-либо проблем. Артур был очень внимательным, отвечал на все наши вопросы и рассказывал много интересного. Это было прекрасное путешествие, которое позволило нам узнать много нового о Казани.
К
Ксения
27 фев 2025
Экскурсия прошла великолепно, нас забрали прямо от дома. Артур, наш гид, провёл экскурсию по Казани очень увлекательно и познавательно. Было видно, что он любит свою работу и вкладывает в неё
Д
Денис
22 фев 2025
Экскурсия оставила яркие впечатления: за три часа мы успели многое увидеть и узнать. Артур увлекательно рассказывал, отвечал на все вопросы. Мы прошли пешком по знаковым местам. Удачно для себя определили места, которые решили посетить в этот же день.
Е
Елена
14 фев 2025
Экскурсия оставила приятные впечатления. Мы успели осмотреть главные достопримечательности. С нами был ребёнок, и всё прошло замечательно. Время пролетело незаметно.
Е
Евгения
6 фев 2025
Замечательный город, замечательный экскурсовод, и погода была замечательной. Артур — превосходный рассказчик, обладающий глубокими знаниями в области истории, архитектуры и литературы. Благодаря этому экскурсия получилась насыщенной, увлекательной и совершенно незаметной по времени.
С
София
2 фев 2025
Замечательный гид Артур покорил нас с первых минут! Он — эрудированный, начитанный, интеллигентный человек. Он настолько хорошо знает историю своего города и страны, что может доступно рассказать её представителям разных поколений. Это очень ценно! Экскурсия была невероятно интересной и эмоциональной. Всем советую!
Ю
Юрий
30 янв 2025
Благодарим Артура, нашего гида, за увлекательную и содержательную экскурсию! Было приятно наблюдать за тем, как молодой человек с таким энтузиазмом рассказывает об истории родного города. Мы советуем вам посетить эту экскурсию и познакомиться с Артуром, который, несомненно, станет для вас отличным гидом!
Н
Надежда
25 янв 2025
Артур — замечательный молодой человек, который прекрасно знает историю своего родного города. Он общительный, умеет читать стихи на татарском языке, отвечает на вопросы и знает множество интересных фактов. С ним время пролетело незаметно и увлекательно. Экскурсия была обзорной, и за три часа мы успели увидеть всё самое интересное.
Е
Елена
17 янв 2025
Экскурсия прошла замечательно! Артур, несмотря на свой молодой возраст, провёл её увлекательно и познавательно. Всего вам доброго!
Г
Галина
9 янв 2025
Экскурсия была великолепной, город поразил своей красотой и богатой историей. Особенно хочется отметить нашего гида Артура — он был просто великолепен! Его вежливость и обаяние покорили наших детей с первого взгляда. Экскурсия длилась довольно долго для их возраста, но пролетела незаметно. Мы узнали много интересных историй и легенд, которые были очень познавательными.
О
Ольга
4 янв 2025
Замечательно! Исторический материал, предания, сказания, актуальные сведения, интенсивное взаимодействие с детьми — всё было на высоте!
И
Инга
27 дек 2024
Всё прошло безупречно: гид приехал раньше, шикарное авто, а маршрут был составлен с учётом всех нюансов.
А
Алексей
23 дек 2024
Экскурсия произвела на нас неизгладимое впечатление! За три часа успели посетить множество любопытных мест. Гид Артур увлекательно, с юмором и без лишней скучности рассказал нам об истории города. Мы остались в восторге и с удовольствием рекомендуем эту экскурсию!
