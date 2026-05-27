Казань, Свияжск, Иннополис и Храм всех религий - за 9 часов
Познакомиться с кремлём, островом-градом, городом будущего и святынями Татарстана
Чтобы увидеть ключевые символы Казани и её окрестностей, одного дня мало, но мы попробуем всё успеть! Перенесёмся в прошлое в Свияжске, заглянем в будущее IT-кластера Иннополис и поговорим об идее единства религий в уникальном храме-музее. Погуляем по Казанскому кремлю и Старо-Татарской слободе. А я расскажу об истории Татарстана и жизни здесь в разные времена.
Казанский кремль с татарскими минаретами и русским собором. Вы услышите легенды об основании Казани и её роли как центра Волжского региона.
Старо-Татарская слобода
Остановимся в исторической части города, где стоят старинные мечети и купеческие особняки. Здесь оживает татарский быт 19 века. Вы познакомитесь с локальными традициями и ремёслами, а я расскажу о местных купцах.
Остров-град Свияжск
Мы окажемся в первой православной святыне Казанского края. Вы увидите Троицкий собор, монастырские стены и узнаете, как Иван Грозный строил форпост против Казанского ханства.
Храм всех религий
При желании вы посетите музей, который объединяет символы всех мировых конфессий под одной крышей. Поговорим о философии создателя этого необычного арт-объекта.
Иннополис — город будущего
Побываем в IT-кластере с роботами, беспилотниками и кампусом университета. Вы увидите, как живёт город без машин, но с искусственным интеллектом и почему он притягивает таланты со всего мира.
Ориентировочный тайминг: Казань — 3 ч Свияжск — 2 ч Иннополис — 30 мин Храм — 30 мин
Едем на комфортабельном Kia Sportage или Lada Granta с кондиционером. Детское кресло и бустер — по запросу.
Дополнительно оплачиваются билеты:
— Кремль — 180 ₽ школьники, 190 ₽ взрослые — Свияжск — 170 ₽ за чел. — Смотровые площадки (по желанию) — 100–150 ₽ за чел. — Храм (по желанию) — 300 ₽ за чел. — Обед — 300–1000 ₽ за чел.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 1106 туристов
Я родилась и выросла в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитации в Казанском кремле, на острове-граде Свияжск, в Национальном музее Республики Татарстан.
Прошла Всероссийскую аттестацию экскурсоводов, состою в Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан.
Покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!
