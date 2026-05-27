Чтобы увидеть ключевые символы Казани и её окрестностей, одного дня мало, но мы попробуем всё успеть! Перенесёмся в прошлое в Свияжске, заглянем в будущее IT-кластера Иннополис и поговорим об идее единства религий в уникальном храме-музее. Погуляем по Казанскому кремлю и Старо-Татарской слободе. А я расскажу об истории Татарстана и жизни здесь в разные времена.

Описание экскурсии

Казанский кремль с татарскими минаретами и русским собором. Вы услышите легенды об основании Казани и её роли как центра Волжского региона.

Старо-Татарская слобода

Остановимся в исторической части города, где стоят старинные мечети и купеческие особняки. Здесь оживает татарский быт 19 века. Вы познакомитесь с локальными традициями и ремёслами, а я расскажу о местных купцах.

Остров-град Свияжск

Мы окажемся в первой православной святыне Казанского края. Вы увидите Троицкий собор, монастырские стены и узнаете, как Иван Грозный строил форпост против Казанского ханства.

Храм всех религий

При желании вы посетите музей, который объединяет символы всех мировых конфессий под одной крышей. Поговорим о философии создателя этого необычного арт-объекта.

Иннополис — город будущего

Побываем в IT-кластере с роботами, беспилотниками и кампусом университета. Вы увидите, как живёт город без машин, но с искусственным интеллектом и почему он притягивает таланты со всего мира.

Ориентировочный тайминг:

Казань — 3 ч

Свияжск — 2 ч

Иннополис — 30 мин

Храм — 30 мин

Организационные детали

Едем на комфортабельном Kia Sportage или Lada Granta с кондиционером. Детское кресло и бустер — по запросу.

Дополнительно оплачиваются билеты:

— Кремль — 180 ₽ школьники, 190 ₽ взрослые

— Свияжск — 170 ₽ за чел.

— Смотровые площадки (по желанию) — 100–150 ₽ за чел.

— Храм (по желанию) — 300 ₽ за чел.

— Обед — 300–1000 ₽ за чел.