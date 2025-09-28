читать дальше

Дамиру за безопасность и комфортное вождение.

Из нашей группы двое не были в Казани, им все было в новинку. Трое включая дочку (11 лет) в Казани не в первый раз. Несмотря на это довольны остались все. Мы узнали не только основные исторические факты, но и много необычных и интересных моментов, которые не узнаешь на стандартных экскурсиях. Три часа пролетели незаметно. Артур очень приятный в общении молодой человек, интересно рассказывает, умеет заинтересовать. Когда наша экскурсия завершалась в Кремле и Артур по нашей просьбе рекомендовал местные кафе и рестораны, к нам подошли туристы, которые проходя мимо услышали часть рассказа и начали петь дифирамбы Артуру и спрашивать, где мы нашли такого замечательного гида))

Поэтому не теряйте время, обращайтесь к Артуру, бронируйте экскурсии, успевайте узнать все «эксклюзивчики от Артура» и побывать там, куда не отвезут обычные гиды!