Казань: увидеть всё и сразу

Кремль и другие самые-самые места в столице Татарстана - за 3 часа
Казань — город с богатой тысячелетней историей и огромным количеством интересных локаций.

Древние стены кремля, главная мечеть республики, непривычно яркий театр, бывшее дворянское собрание, консерватория… Идём и едем смотреть всё!
Описание экскурсии

Вы увидите много достопримечательностей, среди которых:

  • Здание бывшего Императорского университета, где учились Лев Толстой и Владимир Ленин.
  • Дом Ушковой, в котором поместился весь мир.
  • Театр кукол «Экият» — насколько яркое здание, что кажется, будто его проектировал ребёнок.
  • Старинный парк «Чёрное озеро» с его знаменитой Аркой влюблённых.
  • Площадь Тукая, рядом с которой родился Фёдор Шаляпин.
  • Тюремный замок — памятник архитектуры 18 века.
  • Туган авылым — «Родная деревня» в переводе с татарского.

И посетите:

  • Казанский кремль — цитадель, которая защищала город с 10 века.
  • Чашу — самый большой ЗАГС в Казани.
  • Кул-Шариф — главную мечеть Татарстана.
  • Старо-татарскую слободу — обитель татарской архитектуры.
  • Петропавловский собор — самый сохранившийся храм Казани.
  • Благовещенский собор — самый древний каменный собор Казани.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — билеты в кремль: взрослые — 150 ₽ за чел., дети и пенсионеры — 140 ₽ за чел., дошкольники — бесплатно.
  • Поездка проходит на минивэне.
  • Для посещения храмов женщинам нужен головной убор.

Артур
Артур — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 1246 туристов
Всем привет. Меня зовут Артур, я родился и вырос в Казани. Очень интересуюсь городом и его историей. С радостью поделюсь своими знаниями и эмоциями!
Основано на 16 отзывах
Е
Елена
28 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Интересно, познавательно, не скучно, не затянуто, все четко организовано. Всегда приятно иметь дело с людьми, которым нравится то, что они делают, именно к таким экскурсоводам относится Артур. Обязательно порекомендуем друзьям. Отдельное спасибо за отличные фотки с прекрасными ракурсами!
Ольга
Ольга
18 сен 2025
Первый раз в Казани и, конечно же, хотелось увидеть все и сразу. Очень пожалели, что взяли всего три часа экскурсионную программу … Артур- чудесный гид! Пытался за это время рассказать
читать дальше

как можно больше, и это у него получилось! Три часа пролетели незаметно! Но потом мы еще гуляли 4 часа по намеченным Артуром маршрутам для нас! И не только прогулка, но и самые вкусные Эчпочмаки и Перемячи - местная выпечка завершила то прекрасное впечатление о красивейшем городе, которын нам показал Артур! Спасибо огромное! Обязательно побывайте с Артуром на экскурсии, но очень рекомендую 4 часа.

Я
Яна
12 сен 2025
Экскурсовод 10/10
Организация 10/10
Маршрут 10/10
3 часа пролетели не заметно.
Рекомендую.
Т
Татьяна
21 авг 2025
Казань: увидеть всё и сразу!
Начну с того, что миссия выполнена! Увидели и узнали максимум за имеющееся у нас время. За что очень благодарны Артуру.
Экскурсия проходила на минивэне. Отдельное спасибо водителю
читать дальше

Дамиру за безопасность и комфортное вождение.
Из нашей группы двое не были в Казани, им все было в новинку. Трое включая дочку (11 лет) в Казани не в первый раз. Несмотря на это довольны остались все. Мы узнали не только основные исторические факты, но и много необычных и интересных моментов, которые не узнаешь на стандартных экскурсиях. Три часа пролетели незаметно. Артур очень приятный в общении молодой человек, интересно рассказывает, умеет заинтересовать. Когда наша экскурсия завершалась в Кремле и Артур по нашей просьбе рекомендовал местные кафе и рестораны, к нам подошли туристы, которые проходя мимо услышали часть рассказа и начали петь дифирамбы Артуру и спрашивать, где мы нашли такого замечательного гида))
Поэтому не теряйте время, обращайтесь к Артуру, бронируйте экскурсии, успевайте узнать все «эксклюзивчики от Артура» и побывать там, куда не отвезут обычные гиды!

Е
Екатерина
6 авг 2025
Замечательный экскурсовод! Интересная и познавательная экскурсия.
Спасибо, Артур, за прекрасно проведенное с вами время. Вы замечательный человек и профессионал своего дела.
Удачи вам ❤️
К
Коняхина
1 авг 2025
Очень интересная экскурсия, много материала, хорошая подача. Артур учел все наши пожелания, был очень внимателен.
Н
Нина
29 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Артуром. Грамотно подобранный маршрут и отличное знание истории своего города. Грамотное общение с туристами любого возраста. Всем рекомендую
Е
Евгений
23 июл 2025
Артур, просто отличный экскурсовод
Марина
Марина
23 июл 2025
Были на экскурсии компанией из 5 человек. Артур - очень интересный рассказчик и настоящий знаток своего города. Мы узнали много необычных и даже эксклюзивных фактов о Казани. И не было
читать дальше

такого вопроса о Казани, на который Артур не смог бы нам ответить. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с водителем, с периодическими высадками и обзорными прогулками в туристических точках. 3 часа пролетели незаметно!

Н
Надежда
21 июл 2025
Очень неоднозначное мнение об экскурсии осталось у нас.
С одной стороны очень необычная манера предоставления материала (в хорошем смысле), но по нашему мнению, эта эстетика подменяет содержание, излишне отвлекая на себя
читать дальше

внимание.
По наполненности экскурсии… На наш взгляд, некоторые объекты не заслуживают такого большого внимания. А те, интересные исторические "отметины", которые мы нашли уже самостоятельно гуляя по городу, вообще не были представлены в данной экскурсии.

Экскурсия неверное скорее больше для молодого поколения или подростков. Речь у Артура достаточно быстрая и излишне наполнена различного рода интонационными приёмами, из-за чего не всегда разборчива, приходилось немного напрягаться.

В целом, хорошо, если учитывать возраст экскурсовода. Но, нам не хватило глубины и цельности предоставляемого материала. Соотношение цена/качество на данный момент очень завышено.

Артуру мы желаем успехов и не останавливаться на достигнутом, тк однозначно есть куда расти.

А
Анна
15 июл 2025
Большое спасибо Артуру за интересную экскурсию. Было очень много информации, Артур очень много знает и с увлечением рассказывал нам истории Казани. Экскурсия была 50/50 - пешеходная и на автомобиле. Очень понравилось, ни разу не пожалели, что взяли индивидуальный формат.
О
Ольга
10 июл 2025
Спасибо Артуру за экскурсию! Мы первый раз в Казани и хотелось познакомиться с городом и самыми "знаковыми" местами. Программа Артура весьма нам подошла для этой цели 👍 Мы и проехались
читать дальше

по городу, и походили по Кремлю, услышали от Артура массу интересной информации в очень непринужденной живой форме. Он очень много знает, интересно рассказывает и всё время призывает задавать вопросы. На все наши вопросы мы получили исчерпывающий ответ 🙂🙂

Марина
Марина
22 июн 2025
Артур великолепный рассказчик. Полное погружение в историю и оценка нашей действительности. Нет вопросов, на которые бы Артур не ответил. Получили массу удовольствия от экскурсии, узнали множество интересных фактов. Артуру большое спасибо, а всем желающим рекомендую именно этого экскурсовода.
Е
Елена
1 июн 2025
Артур очень подкованный в своем материале гид, хотя и весьма юный. Где то информации было чересчур избыточно даже
Mila
Mila
1 мар 2025
Артур отлично провел экскурсию по Казани. Была авто пешеходная экскурсия с водителем, это позволило посетить много различных мест и гид уделял внимание только нам, подстраивался под наш ритм. Тем не
читать дальше

менее, время и маршрут были спланированы так, чтобы мы не оказались в толпах туристов. Это было очень приятно. Интересный нескучный рассказ с историческими и современными фактами, архивными фотографиями. Успели и пироги с чаем попить, и купить подарки.
Огромное спасибо за приятное впечатление от посещения Казани!

