Казань — город с богатой тысячелетней историей и огромным количеством интересных локаций.
Древние стены кремля, главная мечеть республики, непривычно яркий театр, бывшее дворянское собрание, консерватория… Идём и едем смотреть всё!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите много достопримечательностей, среди которых:
- Здание бывшего Императорского университета, где учились Лев Толстой и Владимир Ленин.
- Дом Ушковой, в котором поместился весь мир.
- Театр кукол «Экият» — насколько яркое здание, что кажется, будто его проектировал ребёнок.
- Старинный парк «Чёрное озеро» с его знаменитой Аркой влюблённых.
- Площадь Тукая, рядом с которой родился Фёдор Шаляпин.
- Тюремный замок — памятник архитектуры 18 века.
- Туган авылым — «Родная деревня» в переводе с татарского.
И посетите:
- Казанский кремль — цитадель, которая защищала город с 10 века.
- Чашу — самый большой ЗАГС в Казани.
- Кул-Шариф — главную мечеть Татарстана.
- Старо-татарскую слободу — обитель татарской архитектуры.
- Петропавловский собор — самый сохранившийся храм Казани.
- Благовещенский собор — самый древний каменный собор Казани.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билеты в кремль: взрослые — 150 ₽ за чел., дети и пенсионеры — 140 ₽ за чел., дошкольники — бесплатно.
- Поездка проходит на минивэне.
- Для посещения храмов женщинам нужен головной убор.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 1246 туристов
Всем привет. Меня зовут Артур, я родился и вырос в Казани. Очень интересуюсь городом и его историей. С радостью поделюсь своими знаниями и эмоциями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
28 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Интересно, познавательно, не скучно, не затянуто, все четко организовано. Всегда приятно иметь дело с людьми, которым нравится то, что они делают, именно к таким экскурсоводам относится Артур. Обязательно порекомендуем друзьям. Отдельное спасибо за отличные фотки с прекрасными ракурсами!
Ольга
18 сен 2025
Первый раз в Казани и, конечно же, хотелось увидеть все и сразу. Очень пожалели, что взяли всего три часа экскурсионную программу … Артур- чудесный гид! Пытался за это время рассказать
Я
Яна
12 сен 2025
3 часа пролетели не заметно.
Рекомендую.
Т
Татьяна
21 авг 2025
Казань: увидеть всё и сразу!
Начну с того, что миссия выполнена! Увидели и узнали максимум за имеющееся у нас время. За что очень благодарны Артуру.
Е
Екатерина
6 авг 2025
Замечательный экскурсовод! Интересная и познавательная экскурсия.
Спасибо, Артур, за прекрасно проведенное с вами время. Вы замечательный человек и профессионал своего дела.
К
Коняхина
1 авг 2025
Очень интересная экскурсия, много материала, хорошая подача. Артур учел все наши пожелания, был очень внимателен.
Н
Нина
29 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Артуром. Грамотно подобранный маршрут и отличное знание истории своего города. Грамотное общение с туристами любого возраста. Всем рекомендую
Е
Евгений
23 июл 2025
Артур, просто отличный экскурсовод
Марина
23 июл 2025
Были на экскурсии компанией из 5 человек. Артур - очень интересный рассказчик и настоящий знаток своего города. Мы узнали много необычных и даже эксклюзивных фактов о Казани. И не было
Н
Надежда
21 июл 2025
Очень неоднозначное мнение об экскурсии осталось у нас.
А
Анна
15 июл 2025
Большое спасибо Артуру за интересную экскурсию. Было очень много информации, Артур очень много знает и с увлечением рассказывал нам истории Казани. Экскурсия была 50/50 - пешеходная и на автомобиле. Очень понравилось, ни разу не пожалели, что взяли индивидуальный формат.
О
Ольга
10 июл 2025
Спасибо Артуру за экскурсию! Мы первый раз в Казани и хотелось познакомиться с городом и самыми "знаковыми" местами. Программа Артура весьма нам подошла для этой цели 👍 Мы и проехались
Марина
22 июн 2025
Артур великолепный рассказчик. Полное погружение в историю и оценка нашей действительности. Нет вопросов, на которые бы Артур не ответил. Получили массу удовольствия от экскурсии, узнали множество интересных фактов. Артуру большое спасибо, а всем желающим рекомендую именно этого экскурсовода.
Е
Елена
1 июн 2025
Артур очень подкованный в своем материале гид, хотя и весьма юный. Где то информации было чересчур избыточно даже
Mila
1 мар 2025
Артур отлично провел экскурсию по Казани. Была авто пешеходная экскурсия с водителем, это позволило посетить много различных мест и гид уделял внимание только нам, подстраивался под наш ритм. Тем не
