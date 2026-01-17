Билеты
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Исследуйте сердце Казани: Кремль, знаменитая улица Баумана и чаепитие с татарскими сладостями ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У центрального входа в Кремль
Расписание: ежедневно в 13:30
19 янв в 13:30
21 янв в 13:30
1400 ₽ за билет
Фотопрогулка
Казань в объективе
Индивидуальная прогулка по самым атмосферными локациям центра с гидом-фотографом
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и загадки Казани
Индивидуальная пешая прогулка по центру и кремлю для любознательных
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
7334 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Казанью и чаепитие
Коренная татарка расскажет о жизни Казани, её истории и традициях. Побывайте в исторических местах и насладитесь татарским чаем с национальной выпечкой
5 мар в 08:00
6 мар в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Узнайте, как интуитивное рисование раскрывает творческий потенциал. Создайте уникальную картину в центре Казани и насладитесь татарскими сладостями
Начало: В районе метро Кремлевская
Расписание: в воскресенье в 12:30
25 янв в 12:30
1 фев в 12:30
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуляй по-казански
Погрузитесь в атмосферу Казани, прогуливаясь по паркам Горького и экстрим-парку. Узнайте о культуре, традициях и спорте Татарстана в дружеской компании
Начало: В районе ЦПКО им. Горького
Завтра в 08:30
19 янв в 09:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Погрузитесь в атмосферу Казани, пройдя по её древним улицам и узнав тайны Казанского кремля и Кремлёвской улицы. История и архитектура ждут вас
Начало: В районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская)
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вояж по Казани со вкусом татарского чая
Изучить ключевые достопримечательности города, увидеть кремль и посетить «Дом чая» (с дегустацией)
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
Кремль, Старо-Татарская слобода и другие достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваш отель в центре города
19 янв в 09:30
20 янв в 09:00
11 470 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
19 янв в 11:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Все дороги ведут в Казань
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Антиэкскурсия по барам Казани
Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре города и повеселиться
Начало: Ultramen. jp, Профсоюзная ул., 14
Расписание: в пятницу и субботу в 20:00
Сегодня в 20:00
23 янв в 20:00
2999 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Необычное путешествие по окрестностям Казани - с посещением пивзавода
Туда, где до сих пор ткут на ткацких станках, где делают пиво, где можно увидеть животных и ферму
Начало: На площади Тукая
Расписание: во вторник и четверг в 09:00
20 янв в 09:00
22 янв в 09:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Музыкальные бары Казани
Откройте для себя атмосферу музыкальных баров Казани, где джаз, рок и хип-хоп сливаются в уникальный коктейль звуков и эмоций
Начало: На улице Баумана, 86
23 янв в 18:30
30 янв в 18:30
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Тайная жизнь Казани 18+
Прогуляться по центру, узнать, что скрывают здания, и побывать на дегустации в питейном доме
Начало: На улице Пушкина
24 янв в 12:30
31 янв в 12:30
5500 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
Вкусная прогулка по Казани: экскурсия + татарское чаепитие
Пройти по старинным улицам, заглянуть в Старо-Татарскую слободу и попробовать национальные угощения
Завтра в 10:30
19 янв в 10:30
3000 ₽ за человека
Групповая
По Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Продегустировать местные продукты, увидеть третью столицу с высоты и полюбоваться её сиянием в ночи
Начало: У отеля «Ногай»
Расписание: ежедневно в 19:30
1 фев в 19:30
2 фев в 19:30
2600 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Казанью каждый день
Тысячелетняя Казань ждет вас на увлекательной экскурсии. Прогулка по красным и синим маршрутам откроет историю и культуру татарской столицы
Начало: У часов на площади Тукая
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
19 янв в 15:15
1875 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Девичник в большом городе Казань
Провести отличный день в компании подруг на экскурсии, шопинге и в спа
Начало: На улице Баумана
20 янв в 13:30
21 янв в 13:30
от 7500 ₽ за всё до 5 чел.
