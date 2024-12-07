Город засыпает — и начинается… магия! С наступлением сумерек Казанский кремль особенно красив — необычная подсветка многих объектов представляет архитектурный ансамбль в новом обличье. Я познакомлю вас с чарующей красотой вечернего города. Расскажу, что скрывает кремль под маской ночи. Поведаю таинственные и необычные истории о судьбах людей, живших в этих местах.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Когда на город опускается вечер…

В Казанском кремле интересно — и многолюдно — практически в любое время дня. Поэтому я рекомендую изучать его вечером: все здания красиво подсвечиваются и выглядят в лучах фонарей просто фантастически. Я проведу для вас увлекательную экскурсию, в ходе которой вы не только узнаете тайны и историю нашего кремля, но и посетите эффектные видовые точки для фотосессии.

Где назначаются любимые встречи

Мы встретимся на одной из главных площадей города. Сделаем фото городской панорамы и обсудим, почему же Иван Грозный так хотел взять Казань.

Далее пройдем через Спасскую башню на территорию кремля, где даже брусчатка определенного цвета несет важный смысл.

Возле главной мечети города, Кул-Шариф, поговорим о её загадках и сделаем фото закатного неба (это как раз западная часть кремля).

Проследуем до старейшего православного храма Казани — Благовещенского собора. Здесь я объясню вам, как определить, что именно псковские зодчие строили этот храм.

Выйдем на главную смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на оба берега реки Казанки и город. Именно здесь мы изучим весь исторический центр, находясь при этом в кремле и не перемещаясь на транспорте!

Особое внимание уделим падающей башне Сююмбике — одному из главных символов Казани. Узнаем, почему и куда она падает, а также что планируется предпринять.

Завершим экскурсию на второй смотровой площадке кремля, где снова сделаем закатные фото, а также разберёмся, где же всё-таки Волга, а где — Казанка. Обсудим, почему в Казани два Президентских дворца, а президента нет…

Организационные детали