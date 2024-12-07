Город засыпает — и начинается… магия! С наступлением сумерек Казанский кремль особенно красив — необычная подсветка многих объектов представляет архитектурный ансамбль в новом обличье. Я познакомлю вас с чарующей красотой вечернего города. Расскажу, что скрывает кремль под маской ночи. Поведаю таинственные и необычные истории о судьбах людей, живших в этих местах.
Описание экскурсии
Когда на город опускается вечер…
В Казанском кремле интересно — и многолюдно — практически в любое время дня. Поэтому я рекомендую изучать его вечером: все здания красиво подсвечиваются и выглядят в лучах фонарей просто фантастически. Я проведу для вас увлекательную экскурсию, в ходе которой вы не только узнаете тайны и историю нашего кремля, но и посетите эффектные видовые точки для фотосессии.
Где назначаются любимые встречи
- Мы встретимся на одной из главных площадей города. Сделаем фото городской панорамы и обсудим, почему же Иван Грозный так хотел взять Казань.
- Далее пройдем через Спасскую башню на территорию кремля, где даже брусчатка определенного цвета несет важный смысл.
- Возле главной мечети города, Кул-Шариф, поговорим о её загадках и сделаем фото закатного неба (это как раз западная часть кремля).
- Проследуем до старейшего православного храма Казани — Благовещенского собора. Здесь я объясню вам, как определить, что именно псковские зодчие строили этот храм.
- Выйдем на главную смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на оба берега реки Казанки и город. Именно здесь мы изучим весь исторический центр, находясь при этом в кремле и не перемещаясь на транспорте!
- Особое внимание уделим падающей башне Сююмбике — одному из главных символов Казани. Узнаем, почему и куда она падает, а также что планируется предпринять.
- Завершим экскурсию на второй смотровой площадке кремля, где снова сделаем закатные фото, а также разберёмся, где же всё-таки Волга, а где — Казанка. Обсудим, почему в Казани два Президентских дворца, а президента нет…
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в кремль: взрослые — 150 руб. /чел., школьники/льготники — 130 руб. /чел.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади 1 Мая
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1677 туристов
Меня зовут Олег и я с рождения (1986 г.) живу в Казани. Являюсь аккредитованным гидом и доцентом Казанского федерального университета и представляю команду гидов, моих коллег-преподавателей. Мы расскажем вам о нашем городе, а также его окрестностях. Откройте для себя Казань вместе с нами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
7 дек 2024
Прекрасная экскурсия, очень интересно слушать. Олег очень позитивный человек и умеет очень интересно подать информацию, под огромным впечатлением, спасибо большое!
И отдельное спасибо за то что не отменили экскурсию, несмотря на то что я была одна
И отдельное спасибо за то что не отменили экскурсию, несмотря на то что я была одна
Ю
Юлия
5 дек 2024
Экскурсия понравилась очень! Олег - приятный рассказчик. Слушать его интересно! Узнали много нового о городе.
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