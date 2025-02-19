Экскурсии в Казани весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Казани, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
На машине
24 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Побывать в Кремниевой долине Татарстана, изучить старинный остров-град и посетить этно-деревню
Начало: У места вашего проживания
«с декабря по апрель ледовая переправа — также 300 руб»
Завтра в 08:00
25 фев в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Камское Устье и гипсовые штольни
Пешая
49 отзывов
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Подземные приключения в гипсовых штольнях и Юрьевской пещере
Погрузитесь в мир подземных штолен и пещер, узнайте легенды и сделайте уникальные фото. Вас ждут захватывающие маршруты и незабываемые впечатления
Начало: В Камском Устье
«Что вас ожидает с декабря по март»
Расписание: ежедневно в 11:15
1 мар в 11:15
2 мар в 11:15
1300 за человека
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
Пешая
14 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 22 чел.
За 3 часа до представления: экскурсия по цирку
Цирк открывает свои тайны: закулисье, артисты, репетиции и уникальная архитектура ждут вас на экскурсии
Начало: У главного входа в Казанский цирк
28 фев в 13:45
6 мар в 13:45
1500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лесникова
    19 февраля 2025
    Камское Устье и гипсовые штольни
    Отправились сюда зимой и не пожалели! Всё на высшем уровне. Много небольших приятных сюрпризов от гида (она, между прочим, ещё и красавица!:)) Отдельно хочется отметить персональное внимание и заботу о нашем комфорте и безопасности
  • Е
    Евгения
    11 января 2025
    Иннополис, Свияжск и этнографический музей
    Несмотря на непредсказуемую погоду мы с интересом большим и еще комфортом)) провели этот день. Программу заранее согласовали с нашим гидом
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    Эльвиной (ею был предложен выбор), но в итоге мы посетили этнодеревню (это просто бомба 💣, ее организатор и ведущий настоящая находка!!!), в Иннополисе были проездом, но Эльвина подробно поведала о местной жизни)) и потом Свияжск, где мы попали в музей археологического дерева (уникальный музей, рекомендуем к посещению!), прогулялись по главным достопримечательностям и послушали много интересного, что творилось в этих местах в разные периоды

    Несмотря на непредсказуемую погоду мы с интересом большим и еще комфортом)) провели этот день. Программу заранееНесмотря на непредсказуемую погоду мы с интересом большим и еще комфортом)) провели этот день. Программу заранееНесмотря на непредсказуемую погоду мы с интересом большим и еще комфортом)) провели этот день. Программу заранееНесмотря на непредсказуемую погоду мы с интересом большим и еще комфортом)) провели этот день. Программу заранее
  • Е
    Евгений
    6 января 2025
    Камское Устье и гипсовые штольни
    Всё понравилось.
  • А
    Александра
    29 декабря 2024
    Камское Устье и гипсовые штольни
    Экскурсия на Камское Устье - одно из самых ярких впечатлений от Татарстана! Рекомендую всем любителям природы, собирающимся в Татарстан, поставить
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    себе в план посещение этого объекта. Кратко об экскурсии - небольшая прогулка по лесу, спуск к берегу Волги, затем сами гипсовые штольни - множество галерей, залов, ледяные сталактиты, пещера, подземное озеро с эффектом природной иллюминации. Очень понравилась гид Илюза, чувствуется хорошее владение материалом и любовь к своему делу. Получила массу удовольствия!

    Экскурсия на Камское Устье - одно из самых ярких впечатлений от Татарстана! Рекомендую всем любителям природыЭкскурсия на Камское Устье - одно из самых ярких впечатлений от Татарстана! Рекомендую всем любителям природыЭкскурсия на Камское Устье - одно из самых ярких впечатлений от Татарстана! Рекомендую всем любителям природыЭкскурсия на Камское Устье - одно из самых ярких впечатлений от Татарстана! Рекомендую всем любителям природыЭкскурсия на Камское Устье - одно из самых ярких впечатлений от Татарстана! Рекомендую всем любителям природы
  • С
    Сергей
    10 декабря 2024
    Иннополис, Свияжск и этнографический музей
    Благодаря Эльвине получили день незабываемых впечатлений. Спасибо!
    Благодаря Эльвине получили день незабываемых впечатлений. Спасибо!Благодаря Эльвине получили день незабываемых впечатлений. Спасибо!Благодаря Эльвине получили день незабываемых впечатлений. Спасибо!
  • А
    Анна
    22 октября 2024
    Иннополис, Свияжск и этнографический музей
    Грамотно построенная и интересная экскурсия. Приезжали группой 11 человек, всем понравилась экскурсия. Эльвина прекрасный экскурсовод, а еще очень приятная в общении девушка. Спасибо!
    Грамотно построенная и интересная экскурсия. Приезжали группой 11 человек, всем понравилась экскурсия. Эльвина прекрасный экскурсовод, аГрамотно построенная и интересная экскурсия. Приезжали группой 11 человек, всем понравилась экскурсия. Эльвина прекрасный экскурсовод, аГрамотно построенная и интересная экскурсия. Приезжали группой 11 человек, всем понравилась экскурсия. Эльвина прекрасный экскурсовод, аГрамотно построенная и интересная экскурсия. Приезжали группой 11 человек, всем понравилась экскурсия. Эльвина прекрасный экскурсовод, аГрамотно построенная и интересная экскурсия. Приезжали группой 11 человек, всем понравилась экскурсия. Эльвина прекрасный экскурсовод, а

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Иннополис, Свияжск и этнографический музей
  2. Камское Устье и гипсовые штольни
  3. За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Озеро Кабан
  4. Благовещенский собор
  5. Кул-Шариф
  6. Башня Сююмбике
  7. Кремль
  8. Старо-татарская слобода
  9. Старая Казань
  10. Улица Баумана
Сколько стоит экскурсия по Казани в феврале 2025
Сейчас в Казани в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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