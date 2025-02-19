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Эльвиной (ею был предложен выбор), но в итоге мы посетили этнодеревню (это просто бомба 💣, ее организатор и ведущий настоящая находка!!!), в Иннополисе были проездом, но Эльвина подробно поведала о местной жизни)) и потом Свияжск, где мы попали в музей археологического дерева (уникальный музей, рекомендуем к посещению!), прогулялись по главным достопримечательностям и послушали много интересного, что творилось в этих местах в разные периоды