8 часов
Водная прогулка
Иннополис, Свияжск и этнографический музей
Побывать в Кремниевой долине Татарстана, изучить старинный остров-град и посетить этно-деревню
Начало: У места вашего проживания
«с декабря по апрель ледовая переправа — также 300 руб»
Завтра в 08:00
25 фев в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Подземные приключения в гипсовых штольнях и Юрьевской пещере
Погрузитесь в мир подземных штолен и пещер, узнайте легенды и сделайте уникальные фото. Вас ждут захватывающие маршруты и незабываемые впечатления
Начало: В Камском Устье
«Что вас ожидает с декабря по март»
Расписание: ежедневно в 11:15
1 мар в 11:15
2 мар в 11:15
1300₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 22 чел.
За 3 часа до представления: экскурсия по цирку
Цирк открывает свои тайны: закулисье, артисты, репетиции и уникальная архитектура ждут вас на экскурсии
Начало: У главного входа в Казанский цирк
28 фев в 13:45
6 мар в 13:45
1500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛесникова19 февраля 2025Отправились сюда зимой и не пожалели! Всё на высшем уровне. Много небольших приятных сюрпризов от гида (она, между прочим, ещё и красавица!:)) Отдельно хочется отметить персональное внимание и заботу о нашем комфорте и безопасности
- ЕЕвгения11 января 2025Несмотря на непредсказуемую погоду мы с интересом большим и еще комфортом)) провели этот день. Программу заранее согласовали с нашим гидом
- ЕЕвгений6 января 2025Всё понравилось.
- ААлександра29 декабря 2024Экскурсия на Камское Устье - одно из самых ярких впечатлений от Татарстана! Рекомендую всем любителям природы, собирающимся в Татарстан, поставить
- ССергей10 декабря 2024Благодаря Эльвине получили день незабываемых впечатлений. Спасибо!
- ААнна22 октября 2024Грамотно построенная и интересная экскурсия. Приезжали группой 11 человек, всем понравилась экскурсия. Эльвина прекрасный экскурсовод, а еще очень приятная в общении девушка. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Весенние»
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