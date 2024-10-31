По Казани с посещением кремля

Увидеть ключевые достопримечательности города и погулять по некоторым из них
Казань — крупнейший город на берегу Волги.

Он покоряет удивительной архитектурой, в которой хорошо прослеживается смешение культур и вероисповеданий. Вы насладитесь красотой древних улочек и старинных построек из окна автобуса.

И совершите прогулки по Казанскому кремлю, Старо-Татарской слободе и территории Богородицкого монастыря.
По Казани с посещением кремля
По Казани с посещением кремля
По Казани с посещением кремля
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Автобусная экскурсия с остановками-выходами в четырёх местах.

Старо-Татарская слобода с разноцветными домиками, сувенирными лавками и старинными мечетями. После покорения Казани в 16 веке эта часть города была торговым, ремесленным, духовным и культурным центром казанских татар (остановка 45 мин.).

Озеро Кабан — загадочный водоём, овеянный тайнами и легендами.

Татарский академический театр им. Галиаскара Камала — любим как гостями, так и жителями города.

Татарская деревня «Туган авылым», открытая в честь тысячелетия Казани.

Театр кукол «Экият», похожий на декорацию диснеевского мультфильма. Но — никакого картона, всё настоящее!

Национальная библиотека Республики Татарстан — интеллектуальная сокровищница казанцев (остановка 15 мин.).

Казанский университет на одной из старинных улиц — Кремлёвской.

Площадь Свободы — административный и культурный центр Казани.

Казанский Богородицкий мужской монастырь. Место обретения и нахождения чудотворной святыни — Казанской иконы Божией матери (остановка 45 мин.).

Казанский кремль с посещением главной мечети Татарстана Кул-Шариф, Благовещенского собора и башни Сююмбике (остановка 1 час 30 мин.).

Наш гид — истинный знаток города — расскажет увлекательные истории и интересные факты о каждой достопримечательности.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном автобусе, услуги гида
  • Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

ежедневно в 11:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 600 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1 467 ₽
Школьники1 467 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ст. метро «Кремлёвская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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