Он покоряет удивительной архитектурой, в которой хорошо прослеживается смешение культур и вероисповеданий. Вы насладитесь красотой древних улочек и старинных построек из окна автобуса.
И совершите прогулки по Казанскому кремлю, Старо-Татарской слободе и территории Богородицкого монастыря.
Описание экскурсии
Автобусная экскурсия с остановками-выходами в четырёх местах.
Старо-Татарская слобода с разноцветными домиками, сувенирными лавками и старинными мечетями. После покорения Казани в 16 веке эта часть города была торговым, ремесленным, духовным и культурным центром казанских татар (остановка 45 мин.).
Озеро Кабан — загадочный водоём, овеянный тайнами и легендами.
Татарский академический театр им. Галиаскара Камала — любим как гостями, так и жителями города.
Татарская деревня «Туган авылым», открытая в честь тысячелетия Казани.
Театр кукол «Экият», похожий на декорацию диснеевского мультфильма. Но — никакого картона, всё настоящее!
Национальная библиотека Республики Татарстан — интеллектуальная сокровищница казанцев (остановка 15 мин.).
Казанский университет на одной из старинных улиц — Кремлёвской.
Площадь Свободы — административный и культурный центр Казани.
Казанский Богородицкий мужской монастырь. Место обретения и нахождения чудотворной святыни — Казанской иконы Божией матери (остановка 45 мин.).
Казанский кремль с посещением главной мечети Татарстана Кул-Шариф, Благовещенского собора и башни Сююмбике (остановка 1 час 30 мин.).
Наш гид — истинный знаток города — расскажет увлекательные истории и интересные факты о каждой достопримечательности.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном автобусе, услуги гида
- Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
ежедневно в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 600 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1 467 ₽
|Школьники
|1 467 ₽