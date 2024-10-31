Казань — крупнейший город на берегу Волги. Он покоряет удивительной архитектурой, в которой хорошо прослеживается смешение культур и вероисповеданий. Вы насладитесь красотой древних улочек и старинных построек из окна автобуса. И совершите прогулки по Казанскому кремлю, Старо-Татарской слободе и территории Богородицкого монастыря.

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Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Автобусная экскурсия с остановками-выходами в четырёх местах.

Старо-Татарская слобода с разноцветными домиками, сувенирными лавками и старинными мечетями. После покорения Казани в 16 веке эта часть города была торговым, ремесленным, духовным и культурным центром казанских татар (остановка 45 мин.).

Озеро Кабан — загадочный водоём, овеянный тайнами и легендами.

Татарский академический театр им. Галиаскара Камала — любим как гостями, так и жителями города.

Татарская деревня «Туган авылым», открытая в честь тысячелетия Казани.

Театр кукол «Экият», похожий на декорацию диснеевского мультфильма. Но — никакого картона, всё настоящее!

Национальная библиотека Республики Татарстан — интеллектуальная сокровищница казанцев (остановка 15 мин.).

Казанский университет на одной из старинных улиц — Кремлёвской.

Площадь Свободы — административный и культурный центр Казани.

Казанский Богородицкий мужской монастырь. Место обретения и нахождения чудотворной святыни — Казанской иконы Божией матери (остановка 45 мин.).

Казанский кремль с посещением главной мечети Татарстана Кул-Шариф, Благовещенского собора и башни Сююмбике (остановка 1 час 30 мин.).

Наш гид — истинный знаток города — расскажет увлекательные истории и интересные факты о каждой достопримечательности.

Организационные детали