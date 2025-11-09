Мои заказы

Прошлое и настоящее Казани (на вашем авто)

Узнать и полюбить современный динамичный город с богатой историей
Мы попробуем объять необъятное и познакомить вас с Казанью всего за несколько часов.

Вы побываете в Казанском кремле, узнаете о святыне Богородицкого монастыря, посетите Татарскую слободу. Услышите легенды о ханских сокровищах и полюбуетесь современным центром. Поездка будет комфортной, интересной и насыщенной!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Казанский кремль

Этот музей-заповедник включен в список ЮНЕСКО. Мы пройдём по территории кремля и увидим:

  • Мечеть Кул-Шариф (зайдём внутрь)
  • Благовещенский собор — самое старое сохранившееся здание Казани (при желании посетим его)
  • Смотровую площадку, с которой открывается прекрасный вид на реку Казанку и современный город
  • Падающую башню Сююмбике — вы узнаете связанную с ней легенду и её правдивую историю
  • Мавзолей казанских ханов, прямых потомков Чингисхана
  • Памятник зодчим Казанского кремля
  • Здание бывшего Пушечного двора
  • Парадную резиденцию президента Татарстана

Богородицкий монастырь

  • Мы расскажем, почему сюда приезжают паломники со всей России
  • Вы узнаете историю Ватиканского списка Казанской иконы Божией Матери

Татарская слобода

  • Вы побываете на историческом месте поселения татар
  • Увидите мечеть Марджани — старейшую в Казани
  • Полюбуетесь озером Кабан и услышите связанные с ним легенды. Говорят, на дне покоятся ханские сокровища!
  • Прогуляетесь по пешеходной улице — музею под открытым небом — и при желании попробуете чак-чак

А также в нашей программе:

  • Площадь Свободы, где находятся здание правительства, Театр оперы и балета, городская ратуша, Большой концертный зал
  • Национальная библиотека, откуда открывается потрясающий вид на реку Казанку, набережную и новые районы города
  • Здание университета, где учились В. И. Ленин и Л. Н. Толстой
  • Центр семьи «Казан», или знаменитая «Чаша» — один из современных символов города с фигурами драконов и крылатых барсов
  • Cтадион «Ак Барс Арена», где проводились церемонии открытия и закрытия Универсиады 2013, Чемпионата по водным видам спорта 2015 и шести матчей Чемпионата мира по футболу 2018
  • Мост Миллениум, построенный к тысячелетию Казани
  • Дворец земледельцев с 20-метровым бронзовым деревом

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида. Важно, чтобы он был оснащён работающим микрофоном и динамиками в салоне
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль — 150 ₽ (есть льготы)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Казани
Я профессиональный гид-экскурсовод, очень люблю свою работу, не устаю восхищаться своей любимой Казанью. В ходе экскурсии я не только расскажу самые интересные факты и легенды, но и покажу лучшие места для
читать дальше

эффектных фотографий, посоветую, где можно вкусно пообедать, купить сувениры и провести досуг. Я провожу экскурсии в непринужденной дружеской обстановке, душевно и неформально. По вашему желанию можем в любой момент переходить в формат диалога. Имею высшее образование, закончила курсы гидов-переводчиков (английский язык), курсы по культовому зодчеству (экскурсии по мечетям и церквям), аккредитована в Казанском кремле, Свияжске, Раифе. Работаю экскурсоводом с 2012 г., являюсь членом Гильдии экскурсоводов Казани и призером конкурса Мэрии Казани «Звезды гостеприимства» в номинации «Лучший экскурсовод». Если я не смогу провести для вас экскурсию сама, меня заменит один из экскурсоводов моей команды, которая сложилась за годы совместной работы. В нее входят только самые надежные и проверенные гиды с российской аттестацией, аккредитацией на объектах и исключительно положительными отзывами от туристов. В зависимости от количества участников предоставлю соответствующий транспорт: минивэн Hyundai H-1/Starex, минивэн Mercedes V-class, микроавтобус Mercedes Sprinter, автобус.

