Мы попробуем объять необъятное и познакомить вас с Казанью всего за несколько часов.
Вы побываете в Казанском кремле, узнаете о святыне Богородицкого монастыря, посетите Татарскую слободу. Услышите легенды о ханских сокровищах и полюбуетесь современным центром. Поездка будет комфортной, интересной и насыщенной!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Казанский кремль
Этот музей-заповедник включен в список ЮНЕСКО. Мы пройдём по территории кремля и увидим:
- Мечеть Кул-Шариф (зайдём внутрь)
- Благовещенский собор — самое старое сохранившееся здание Казани (при желании посетим его)
- Смотровую площадку, с которой открывается прекрасный вид на реку Казанку и современный город
- Падающую башню Сююмбике — вы узнаете связанную с ней легенду и её правдивую историю
- Мавзолей казанских ханов, прямых потомков Чингисхана
- Памятник зодчим Казанского кремля
- Здание бывшего Пушечного двора
- Парадную резиденцию президента Татарстана
Богородицкий монастырь
- Мы расскажем, почему сюда приезжают паломники со всей России
- Вы узнаете историю Ватиканского списка Казанской иконы Божией Матери
Татарская слобода
- Вы побываете на историческом месте поселения татар
- Увидите мечеть Марджани — старейшую в Казани
- Полюбуетесь озером Кабан и услышите связанные с ним легенды. Говорят, на дне покоятся ханские сокровища!
- Прогуляетесь по пешеходной улице — музею под открытым небом — и при желании попробуете чак-чак
А также в нашей программе:
- Площадь Свободы, где находятся здание правительства, Театр оперы и балета, городская ратуша, Большой концертный зал
- Национальная библиотека, откуда открывается потрясающий вид на реку Казанку, набережную и новые районы города
- Здание университета, где учились В. И. Ленин и Л. Н. Толстой
- Центр семьи «Казан», или знаменитая «Чаша» — один из современных символов города с фигурами драконов и крылатых барсов
- Cтадион «Ак Барс Арена», где проводились церемонии открытия и закрытия Универсиады 2013, Чемпионата по водным видам спорта 2015 и шести матчей Чемпионата мира по футболу 2018
- Мост Миллениум, построенный к тысячелетию Казани
- Дворец земледельцев с 20-метровым бронзовым деревом
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида. Важно, чтобы он был оснащён работающим микрофоном и динамиками в салоне
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль — 150 ₽ (есть льготы)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Казани
Я профессиональный гид-экскурсовод, очень люблю свою работу, не устаю восхищаться своей любимой Казанью. В ходе экскурсии я не только расскажу самые интересные факты и легенды, но и покажу лучшие места для
