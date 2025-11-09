читать дальше

эффектных фотографий, посоветую, где можно вкусно пообедать, купить сувениры и провести досуг. Я провожу экскурсии в непринужденной дружеской обстановке, душевно и неформально. По вашему желанию можем в любой момент переходить в формат диалога. Имею высшее образование, закончила курсы гидов-переводчиков (английский язык), курсы по культовому зодчеству (экскурсии по мечетям и церквям), аккредитована в Казанском кремле, Свияжске, Раифе. Работаю экскурсоводом с 2012 г., являюсь членом Гильдии экскурсоводов Казани и призером конкурса Мэрии Казани «Звезды гостеприимства» в номинации «Лучший экскурсовод». Если я не смогу провести для вас экскурсию сама, меня заменит один из экскурсоводов моей команды, которая сложилась за годы совместной работы. В нее входят только самые надежные и проверенные гиды с российской аттестацией, аккредитацией на объектах и исключительно положительными отзывами от туристов. В зависимости от количества участников предоставлю соответствующий транспорт: минивэн Hyundai H-1/Starex, минивэн Mercedes V-class, микроавтобус Mercedes Sprinter, автобус.