Знаете ли Вы, что в самом центре Казани есть собрат таинственной

цивилизации, хранящий в себе сотни легенд? И имя тому острову - Старо-Татарская слобода. В этой части города был сформирован уникальный ансамбль национальной татарской архитектуры. Исследователи называют Старо-Татарскую слободу Атлантидой нового времени, которая погружена в толщу минувших лет.

Во время экскурсии 🧭 по Старо-татарской слободе Вы узнаете историю 📖 коренных жителей Казани — татар — об их образовании, культуре, ремеслах, религии. Цветные деревянные домики и образцовые доходные дома, самые старые мечети, меблированные квартиры, торговые лобазы и широкие проспекты расскажут о повседневной жизни казанских татар в контексте всей исламской цивилизации. Я помогу вам прикоснуться к истории татарского народа. * Что такое «казан басмасы»? * Как можно было стать имамом и ученым-просветителем одновременно? * Что привнесла татарская культура в русскую? * Какие сокровища спрятаны в глубоких водах озера Кабан? * Кто такая Су Анасы? Ответы на эти вопросы и многие другие мы с вами получим во время экскурсии

По желанию в прогулку 👣 можно включить посещение тематических музеев татарской культуры, а также мастер-классы по приготовлению татарскому чая, национального блюда чак чака, технике татарского письма и другие.