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В поисках Казанской "Атлантиды"

5
8 отзывов
Наталия Ч.
Наталия Ч. – Гид из Казани
Знаете ли вы, что в самом центре Казани есть собрат таинственной цивилизации, хранящий в себе сотни легенд? И имя тому острову — Старо-Татарская слобода.

В этой части города был сформирован уникальный ансамбль национальной татарской архитектуры.

Исследователи называют Старо-Татарскую слободу Атлантидой нового времени, которая погружена в толщу минувших лет.

Я приглашаю вас на пешеходную групповую экскурсию ⛳ по Старо-татарской слободе, где мы увидим достопримечательности 🏛️ этого места, а также узнаем историю 📖 коренных народов Казани.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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В поисках Казанской "Атлантиды"
В поисках Казанской "Атлантиды"

Что вы увидите

  • Озеро Кабан
  • Мечеть Марджани
  • Апанаевскую мечеть
  • улица К. Насыри
  • улица Марджани и др.
Знаете ли Вы, что в самом центре Казани есть собрат таинственной
цивилизации, хранящий в себе сотни легенд? И имя тому острову - Старо-Татарская слобода. В этой части города был сформирован уникальный ансамбль национальной татарской архитектуры. Исследователи называют Старо-Татарскую слободу Атлантидой нового времени, которая погружена в толщу минувших лет.
Во время экскурсии 🧭 по Старо-татарской слободе Вы узнаете историю 📖 коренных жителей Казани — татар — об их образовании, культуре, ремеслах, религии. Цветные деревянные домики и образцовые доходные дома, самые старые мечети, меблированные квартиры, торговые лобазы и широкие проспекты расскажут о повседневной жизни казанских татар в контексте всей исламской цивилизации. Я помогу вам прикоснуться к истории татарского народа. * Что такое «казан басмасы»? * Как можно было стать имамом и ученым-просветителем одновременно? * Что привнесла татарская культура в русскую? * Какие сокровища спрятаны в глубоких водах озера Кабан? * Кто такая Су Анасы? Ответы на эти вопросы и многие другие мы с вами получим во время экскурсии
По желанию в прогулку 👣 можно включить посещение тематических музеев татарской культуры, а также мастер-классы по приготовлению татарскому чая, национального блюда чак чака, технике татарского письма и другие.
Что входит
  • Работа экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты в музеи (при желании туриста посетить музей)
  • Трансфер
Начало
🚩 Площадь Габдуллы Тукая, Кольцо.
Место завершения
🏁 площадь Габдуллы Тукая
В поисках Казанской "Атлантиды"
В поисках Казанской "Атлантиды"
В поисках Казанской "Атлантиды"
В поисках Казанской "Атлантиды"
В поисках Казанской "Атлантиды"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталия Ч.
Наталия Ч.
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8 отзывов оставили туристы

Наталия Ч. проводит ещё 1 экскурсию

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