Возможно ли влюбиться в Казань за 2 часа? Конечно! Мы создали маршрут насыщенной обзорной экскурсии по центру, который охватывает самые интересные достопримечательности.
Татарская слобода, Дворец Земледельцев, деревня «Туган Авылым», озеро Кабан — это и много другое в нашей программе. А по пути поговорим про золото, секреты казанских особняков и татарский чай.
Татарская слобода, Дворец Земледельцев, деревня «Туган Авылым», озеро Кабан — это и много другое в нашей программе. А по пути поговорим про золото, секреты казанских особняков и татарский чай.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Татарская слобода. Историческое место поселения татар, где вы увидите мечеть Марджани — старейшую в Казани.
- Озеро Кабан, овеянное тайнами и легендами. Говорят, на его дне покоятся ханские сокровища.
- Богородицкий монастырь, основанный в 16 веке по распоряжению Ивана Грозного на месте явления Богородицы и чудесного обретения Казанской иконы. Это общероссийское место паломничества.
- Площадь Свободы — административно-культурный центр города.
- Главное здание Казанского федерального университета, где учились В. И. Ленин и Л. Н. Толстой.
- Здание Правительства Республики Татарстан, где находится рабочее место президента.
- Дворец Земледельцев. Со смотровой площадки открывается вид на набережную Казанки, центр семьи «Казан» и стадион «Ак Барс Арена».
Также вы прогуляетесь по пешеходной улице Баумана — музею под открытым небом, увидите театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, Городскую ратушу, татарскую деревню «Туган Авылым», кукольный театр Экият и большой концертный зал им. Салиха Сайдашева.
Вы узнаете:
- На что молодой студент построил самый красивый казанский особняк
- Почему в Казани так много историй про золото
- Как связаны между собой Ленин, Толстой и автор «Аленького Цветочка»
- Где находится самое необычное дерево
- Почему татарский чай подливают по чуть-чуть
- Чем отличается деревня от татарской слободы
Организационные детали
- Экскурсия автомобильно-пешеходная с остановками, комфортный чистый транспорт входит в стоимость
- Поедем на кроссовере Hyundai ix 55, Nissan Qashqai или Renault Duster
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- По запросу можем провести экскурсию для большего количества участников. Подробности уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 56 туристов
Привет, я Ольга — аккредитованный гид по Казани с 2019 года, создатель авторских маршрутов. В прошлом бортпроводник авиации, налетала в небе больше 1500 часов, жила в разных уголках мира. Сегодня делюсьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
2 июня 2024
Хорошая экскурсия, вполне информативная, очень внимательный гид, удобно и комфортно в машине, продуманный маршрут. Твердая четвёрка. Для "пятерки" не хватило глубины и точности излагаемого материала, но это уже чисто личное. Рекомендую.
Е
Евгений
19 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Так как в этот день был дождь, решили взять экскурсию на машине. Так как времени было до самолета мало, решили взять два часа. Но, да же этих
Нина
17 мая 2024
Благодарим организатора Ольгу и гида Елену за данную экскурсию. Елена забрала нас на машине от места проживания, рассказывая по дороге разные интересные факты о Казани. На местах остановок был исторический экскурс. Мы очень довольны. С уважением, гости из Москвы)))
Н
Надежда
12 мая 2024
Экскурсию провели на высшем уровне. Встретили, проехали по всем знаковым местам Казани, по необходимости останавливались и слушали интересную информацию, в некоторых местах по желанию выходили и осматривали достопримечательности. По окончанию экскурсии отвезли на вокзал. Спасибо большое за знакомство с Казанью!
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