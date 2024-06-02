читать дальше двух часов хватило, чтобы многое узнать про Казань. Оказалось, что Казань невероятно красивый город. Так же узнали, что этот город всегда имел огромную важность для нашей страны в самые тяжёлые времена. Всем советую эту экскурсию.

Экскурсия очень понравилась. Так как в этот день был дождь, решили взять экскурсию на машине. Так как времени было до самолета мало, решили взять два часа. Но, да же этих