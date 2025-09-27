Этот вечер — не просто экскурсия или концерт. Это путешествие во времени, где история оживает через звуки, вкусы и захватывающее театральное действо. Во время спектакля по мотивам древнего эпоса вы погрузитесь в мир древних тюрков: услышите живое звучание старинных инструментов, познакомитесь с устройством юрты и древними предметами быта, а также прикоснётесь к легендам.

Программа проходит в аутентичной юрте, воссозданной на территории Старо-Татарской слободы. Это единственная в Казани локация, которая позволяет с головой окунуться в кочевую культуру.

Как это будет

Полное погружение . Вы окажетесь в уютном пространстве юрты с мягким ковром, подушками и низкими столиками. Для максимального ощущения эпохи мы предложим некоторым гостям расположиться именно так, как это делали сотни лет назад.

. Вы окажетесь в уютном пространстве юрты с мягким ковром, подушками и низкими столиками. Для максимального ощущения эпохи мы предложим некоторым гостям расположиться именно так, как это делали сотни лет назад. Национальные угощения . Сразу же вас встретят ароматный татарский чай, свежий чак-чак, кумыс и казылык.

. Сразу же вас встретят ароматный татарский чай, свежий чак-чак, кумыс и казылык. Рассказ о быте и традициях . Гид познакомит вас с устройством юрты и древними предметами быта, охоты и музыки. Вы услышите живое звучание старинных инструментов.

. Гид познакомит вас с устройством юрты и древними предметами быта, охоты и музыки. Вы услышите живое звучание старинных инструментов. Театральная легенда. Кульминацией вечера станет яркое шоу по мотивам древнетюркского эпоса. Профессиональные артисты Театра им. Карима Тинчурина разыграют историю о любви и подвиге.

Сюжет спектакля

В основе шоу — история о герое Ашине, который вступает в борьбу со злом, воплощённым в образе Аждахи. Это символ борьбы с забвением корней. Ашина спасает свою возлюбленную Алтынай, и их судьба становится мостом, соединяющим прошлое с настоящим.

Звуки варгана, курая и других инструментов перенесут вас в эпицентр событий. А сочетание сказки, музыки и актёрской игры оставит неизгладимое впечатление.

