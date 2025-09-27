Этот вечер — не просто экскурсия или концерт.
Это путешествие во времени, где история оживает через звуки, вкусы и захватывающее театральное действо.
Во время спектакля по мотивам древнего эпоса вы погрузитесь в мир древних тюрков: услышите живое звучание старинных инструментов, познакомитесь с устройством юрты и древними предметами быта, а также прикоснётесь к легендам.
Это путешествие во времени, где история оживает через звуки, вкусы и захватывающее театральное действо.
Во время спектакля по мотивам древнего эпоса вы погрузитесь в мир древних тюрков: услышите живое звучание старинных инструментов, познакомитесь с устройством юрты и древними предметами быта, а также прикоснётесь к легендам.
Описание билета
Программа проходит в аутентичной юрте, воссозданной на территории Старо-Татарской слободы. Это единственная в Казани локация, которая позволяет с головой окунуться в кочевую культуру.
Как это будет
- Полное погружение. Вы окажетесь в уютном пространстве юрты с мягким ковром, подушками и низкими столиками. Для максимального ощущения эпохи мы предложим некоторым гостям расположиться именно так, как это делали сотни лет назад.
- Национальные угощения. Сразу же вас встретят ароматный татарский чай, свежий чак-чак, кумыс и казылык.
- Рассказ о быте и традициях. Гид познакомит вас с устройством юрты и древними предметами быта, охоты и музыки. Вы услышите живое звучание старинных инструментов.
- Театральная легенда. Кульминацией вечера станет яркое шоу по мотивам древнетюркского эпоса. Профессиональные артисты Театра им. Карима Тинчурина разыграют историю о любви и подвиге.
Сюжет спектакля
В основе шоу — история о герое Ашине, который вступает в борьбу со злом, воплощённым в образе Аждахи. Это символ борьбы с забвением корней. Ашина спасает свою возлюбленную Алтынай, и их судьба становится мостом, соединяющим прошлое с настоящим.
Звуки варгана, курая и других инструментов перенесут вас в эпицентр событий. А сочетание сказки, музыки и актёрской игры оставит неизгладимое впечатление.
Организационные детали
- Добраться до места проведения шоу вас нужно самостоятельно
- Возрастное ограничение 6+
- Возрастное ограничение программы: 6+
- В первом зале юрты мы попросим снять обувь и пройти на мягкий ковер в мягких приятных тапочках, которые мы предоставим. Для большего комфорта мы дадим вам также одноразовые тканевые бахилы
- Конкретные места на шоу не бронируются — гости располагаются на лавочках или прямо на ковре на подушках — так, как это было сотни лет назад
- Для каждого гостя, независимо от того, где он разместился, рядом будет накрыт столик с национальными угощениями и чаем
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старо-татарской слободе
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульшат — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 195 туристов
Наша юрта — уникальное пространство в самом сердце исторической Казани, где история татарского народа оживает через все ваши чувства! Здесь, в старо-татарской слободе, вы не просто слушаете рассказы — вы погружаетесь
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
27 сен 2025
Чудесно провели время, познавательно, атмосферно, профессиональная работа актеров. Вечер прошёл как на одном дыхании. Чудесная идея сплетения истории и современности. Огромное Вам спасибо за вечер
Дата посещения: 27 сентября 2025
Ю
Юлия
26 ноя 2025
Спасибо за чудесное мероприятие! Мы с дочкой остались очень довольны. Было уютно и интересно!
Ольга
9 ноя 2025
Интересное начало, но не все остальное.
Первая часть программы (знакомство с юртой) оставила хорошие впечатления: познавательно, уютно, хозяйка очень гостеприимная.
Однако театрализованное представление оказалось полным провалом. Вместо заявленного музыкального действа с элементами
Первая часть программы (знакомство с юртой) оставила хорошие впечатления: познавательно, уютно, хозяйка очень гостеприимная.
Однако театрализованное представление оказалось полным провалом. Вместо заявленного музыкального действа с элементами
Гульшат
Ответ организатора:
Ольга, благодарим Вас за обратную связь 🙏🏽
Очень жаль, что Вам программа не подошла, мы обязательно возьмем во внимание Ваш комментарий, чтобы стать еще лучше 🙏🏽
Очень жаль, что Вам программа не подошла, мы обязательно возьмем во внимание Ваш комментарий, чтобы стать еще лучше 🙏🏽
С
Светлана
3 ноя 2025
Прекрасно проведенное время в татарской юрте! За час с небольшим нам удалось получить массу впечатлений! Во-первых, дружелюбный и информативный рассказ хозяйки юрты о ее устройстве. Далее нас ждал замечательный мини-спектакль
Савушкина
2 ноя 2025
Спасибо за погружение в историю, у нас были места практически😉 на сцене, ощущение участия в спектакле - «иммерсивный театр»! Было уютно, интересно и спасибо за угощения. Рекомендую всем кто планирует посетить Казань! Шоу для взрослых и детей, сыну 8 лет и он оценил на отлично! В конце вас ждет интересное действие! 😉🤝
Г
Гузель
31 окт 2025
Посетили мероприятие, но, честно говоря, ждали другого. Ощущение того, что тебя обманули во всем. Не стоит мероприятие этих денег. Не совсем понятен материал. Ребенок 6 лет смотрел с интересом вроде
Гульшат
Ответ организатора:
Гузель, спасибо Вам за обратную связь! Вы помогаете нам стать лучше!
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 5 чел.
Ночная прогулка и винная дегустация
Погрузитесь в атмосферу ночной Казани, изучите её историю и культуру, а затем насладитесь дегустацией вин в уникальном магазине-музее
1 дек в 17:00
2 дек в 17:00
8250 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия в питейный дом с дегустацией
Казань приглашает на экскурсию в питейный дом, где вас ждёт дегустация напитков и закусок из местных продуктов. Откройте для себя традиции Татарстана
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1920 ₽ за человека
Групповая
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: в пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
5 дек в 09:00
2790 ₽ за человека