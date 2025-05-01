Первым делом познакомимся с сердцем Татарстана — Казанью. Услышим местные легенды о воде в казане, закипевшей без огня, узнаем, где спрятана ханская казна и почему озеро Кабан называют «татарским Лох-Несс». Прогуляемся по старейшей улице столицы со множеством исторических зданий, памятников и фонтанов. Увидим колокольню церкви, в которой крестили Фёдора Шаляпина, грандиозный дворец земледельцев, зайдём в великолепный Казанский кремль.

После обеда татарскими блюдами отправимся в музей чак-чака, где узнаем, почему чёрные зубы раньше считались признаком достатка. На мастер-классе приготовим национальные сладости, а затем устроим с ними чаепитие.

Заглянем в необычный храм всех религий, объединивший православие, католицизм, ислам, буддизм и другие вероисповедания. Вечером желающие смогут прокатиться на кораблике вдоль набережной реки Казанка.