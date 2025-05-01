Знаковые локации Казани, Сокуры, Болгара и Свияжска

Приготовить и съесть чак-чак, погладить верблюжат, увидеть «татарский Тадж-Махал» и город будущего
«Исэнме!» — так здороваются в Татарстане, куда мы вас приглашаем отправиться.

Вы исследуете исторические достопримечательности и религиозные жемчужины, отведаете национальную кухню и даже сами приготовите традиционное угощение — чак-чак.

Начнём знакомство с
читать дальше

республикой в колоритной Казани: услышим городские легенды и сможем увидеть её с воды.

Побываем в столице средневековой Волжской Булгарии и Золотой Орды — древнем Болгаре и питомнике верблюдов.

Проникнемся народной культурой в этнографической деревне, заедем в город-остров Свияжск и технологичный Иннополис, жители которого уже давно живут в будущем.

Знаковые локации Казани, Сокуры, Болгара и Свияжска
Знаковые локации Казани, Сокуры, Болгара и Свияжска
Знаковые локации Казани, Сокуры, Болгара и Свияжска
Ближайшие даты:
1
мая
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо предоплаты сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.

Проживание. Остановимся в отеле «Максим Горький» 3*. Размещение 2-местное в номерах категории «стандарт». 1-местное — за доплату.

*Фото отеля взяты с сайта gorkyhotel.ru

Питание. В стоимость тура включены 2 завтрака и 3 обеда. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Туристический автобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Казанью и татарской кухней

Первым делом познакомимся с сердцем Татарстана — Казанью. Услышим местные легенды о воде в казане, закипевшей без огня, узнаем, где спрятана ханская казна и почему озеро Кабан называют «татарским Лох-Несс». Прогуляемся по старейшей улице столицы со множеством исторических зданий, памятников и фонтанов. Увидим колокольню церкви, в которой крестили Фёдора Шаляпина, грандиозный дворец земледельцев, зайдём в великолепный Казанский кремль.

После обеда татарскими блюдами отправимся в музей чак-чака, где узнаем, почему чёрные зубы раньше считались признаком достатка. На мастер-классе приготовим национальные сладости, а затем устроим с ними чаепитие.

Заглянем в необычный храм всех религий, объединивший православие, католицизм, ислам, буддизм и другие вероисповедания. Вечером желающие смогут прокатиться на кораблике вдоль набережной реки Казанка.

Знакомство с Казанью и татарской кухнейЗнакомство с Казанью и татарской кухнейЗнакомство с Казанью и татарской кухнейЗнакомство с Казанью и татарской кухнейЗнакомство с Казанью и татарской кухнейЗнакомство с Казанью и татарской кухнейЗнакомство с Казанью и татарской кухнейЗнакомство с Казанью и татарской кухнейЗнакомство с Казанью и татарской кухнейЗнакомство с Казанью и татарской кухнейЗнакомство с Казанью и татарской кухнейЗнакомство с Казанью и татарской кухнейЗнакомство с Казанью и татарской кухней
2 день

Сокуры и Болгар

Позавтракав, заедем в посёлок Сокуры, где родился поэт и государственный деятель Гавриила Державин. Окажемся на берегах водохранилища, называемого Камским морем, услышим местные предания.

Оставшуюся часть дня посвятим городу Болгар, где когда-то пролегал Великий Шёлковый путь. Посетим музей болгарской цивилизации и узнаем историю тюркского государства Волжская Булгария. Заглянем в воссозданное булгарское городище: осмотрим бани, ханскую усыпальницу, церковь, мечеть и ремесленные лавки.

После обеда в кафе отправимся к «татарскому Тадж-Махалу» — Белой мечети из ажурно вырезанного мрамора. Ближе к вечеру окажемся на верблюжьей ферме и посмотрим на этих статных животных.

Сокуры и БолгарСокуры и БолгарСокуры и БолгарСокуры и БолгарСокуры и БолгарСокуры и БолгарСокуры и БолгарСокуры и БолгарСокуры и Болгар
3 день

Свияжск

После завтрака освободим номера и отправимся в островной город Свияжск. Здесь сохранилось множество средневековых храмов с богатым наследием, будет время на шопинг.

Сделаем остановку в этнографическом музее-деревне «Татар авылы». Увидим старинные дома, перевезённые из настоящих деревень, услышим, как хозяин играет на гармони, осмотрим народные костюмы и предметы быта. Здесь же пообедаем национальными блюдами по старинным рецептам: пловом, пирогом элеш и чак-чаком.

Подкрепившись, полюбуемся панорамой Свияжска с холма. Затем отправимся в город будущего — Иннополис. Тут живут учёные, работают роботы и ездят беспилотные такси. После этого нашего путешествие будет завершено.

СвияжскСвияжскСвияжскСвияжскСвияжскСвияжскСвияжскСвияжскСвияжск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет33 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 3 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе и мастер-классы
Что не входит в цену
  • Билеты в Казань и обратно
  • Ужины
  • Вечерняя прогулка на кораблике (с мая по октябрь) - 1300 ₽
  • Доплата за 1 - местное размещение - 4000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Казани, 9:00, скульптура белых барсов у входа в здание поездов дальнего следования
Завершение: Ж/д вокзал Казани, 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Казани

Индивидуальный тур по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
На машине
2 отзыва
4 дня
Индивидуальный тур по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
Погулять по кремлю, понаблюдать за верблюдами и страусами, узнать, как жили древние татары и болгары
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
14 апр в 08:00
21 апр в 08:00
64 000 за всё до 4 чел.
Новогоднее погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и достопримечательности
На машине
1 отзыв
5 дней
Новогоднее погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и достопримечательности
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Начало: Аэропорт Казани, утро
80 000 за человека
Удиви меня, Казань
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Удиви меня, Казань
Начало: Россия, Республика Татарстан, Казань
5 июл в 10:00
12 июл в 10:00
от 9030 за человека