Вы исследуете исторические достопримечательности и религиозные жемчужины, отведаете национальную кухню и даже сами приготовите традиционное угощение — чак-чак.
Начнём знакомство с
мая
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо предоплаты сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. Остановимся в отеле «Максим Горький» 3*. Размещение 2-местное в номерах категории «стандарт». 1-местное — за доплату.
*Фото отеля взяты с сайта gorkyhotel.ru
Питание. В стоимость тура включены 2 завтрака и 3 обеда. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Туристический автобус.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Знакомство с Казанью и татарской кухней
Первым делом познакомимся с сердцем Татарстана — Казанью. Услышим местные легенды о воде в казане, закипевшей без огня, узнаем, где спрятана ханская казна и почему озеро Кабан называют «татарским Лох-Несс». Прогуляемся по старейшей улице столицы со множеством исторических зданий, памятников и фонтанов. Увидим колокольню церкви, в которой крестили Фёдора Шаляпина, грандиозный дворец земледельцев, зайдём в великолепный Казанский кремль.
После обеда татарскими блюдами отправимся в музей чак-чака, где узнаем, почему чёрные зубы раньше считались признаком достатка. На мастер-классе приготовим национальные сладости, а затем устроим с ними чаепитие.
Заглянем в необычный храм всех религий, объединивший православие, католицизм, ислам, буддизм и другие вероисповедания. Вечером желающие смогут прокатиться на кораблике вдоль набережной реки Казанка.
Сокуры и Болгар
Позавтракав, заедем в посёлок Сокуры, где родился поэт и государственный деятель Гавриила Державин. Окажемся на берегах водохранилища, называемого Камским морем, услышим местные предания.
Оставшуюся часть дня посвятим городу Болгар, где когда-то пролегал Великий Шёлковый путь. Посетим музей болгарской цивилизации и узнаем историю тюркского государства Волжская Булгария. Заглянем в воссозданное булгарское городище: осмотрим бани, ханскую усыпальницу, церковь, мечеть и ремесленные лавки.
После обеда в кафе отправимся к «татарскому Тадж-Махалу» — Белой мечети из ажурно вырезанного мрамора. Ближе к вечеру окажемся на верблюжьей ферме и посмотрим на этих статных животных.
Свияжск
После завтрака освободим номера и отправимся в островной город Свияжск. Здесь сохранилось множество средневековых храмов с богатым наследием, будет время на шопинг.
Сделаем остановку в этнографическом музее-деревне «Татар авылы». Увидим старинные дома, перевезённые из настоящих деревень, услышим, как хозяин играет на гармони, осмотрим народные костюмы и предметы быта. Здесь же пообедаем национальными блюдами по старинным рецептам: пловом, пирогом элеш и чак-чаком.
Подкрепившись, полюбуемся панорамой Свияжска с холма. Затем отправимся в город будущего — Иннополис. Тут живут учёные, работают роботы и ездят беспилотные такси. После этого нашего путешествие будет завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 3 обеда
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты по программе и мастер-классы
Что не входит в цену
- Билеты в Казань и обратно
- Ужины
- Вечерняя прогулка на кораблике (с мая по октябрь) - 1300 ₽
- Доплата за 1 - местное размещение - 4000 ₽