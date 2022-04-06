Экскурсии по Кемеровской области

Экскурсии в городах Кемеровской области

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Шерегеш
Кемерово

Индивидуальные экскурсии

Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению
Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению
15000
за всё
Разобраться в инфраструктуре комплекса, выбрать подходящие склоны и грамотно построить план отдыха
Шерегеш
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
5
20 отзывов
2600
за всё
Найти интересное и удивительное за фасадом главных улиц и достопримечательностей
Кемерово
Кемерово - русская идея и американская мечта
Кемерово - русская идея и американская мечта
50000
за всё
Представьте, что вокруг вы видите не обычный промышленный город, а материальное воплощение коммунистической мечты
Кемерово
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
50000
за всё
Пешая экскурсия по историческому центру Кемерово
Кемерово

Групповые экскурсии

Карчитский замок с посещением пасеки
Карчитский замок с посещением пасеки
4600
за чел.
Прогулка в верховья священной реки Мрас-Су с посещением кардона, фотосессия на фоне величественных скальных образований
Шерегеш
Рыбалка на хариуса
Рыбалка на хариуса
4900
за чел.
Поездка на юг района на автомобиле в п. Усть-Кабырза
Шерегеш
«Водопад Сага» на моторной лодке по национальному парку
«Водопад Сага» на моторной лодке по национальному парку
4800
за чел.
Посещение Тенгрианского храма, трехречья, путешествие на моторной лодке
Шерегеш
Озеро Телецкое из Шерегеша
Озеро Телецкое из Шерегеша
5700
за чел.
Телецкое озеро - одна из главных достопримечательностей Алтая, один из крупнейших водоёмов Южной Сибири
Шерегеш
Ваша первая прогулка на снегоступах в Шерегеше
Ваша первая прогулка на снегоступах в Шерегеше
2100
за чел.
Ощутить единение со сказочной природой в окрестностях поселка
Шерегеш
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
3900
за чел.
Пройти по тайге на меховых лыжах, увидеть тропки зверей и устроить пикник у костра
Шерегеш
Завораживающие панорамы зимней Шории
Завораживающие панорамы зимней Шории
5
1 отзыв
4500
за чел.
Пешком и на снегоходах насладиться красотами Шерегеша, открывая местные легенды
Шерегеш

Обзорные по городам

Озеро Телецкое из Шерегеша
Озеро Телецкое из Шерегеша
5700
за чел.
Телецкое озеро - одна из главных достопримечательностей Алтая, один из крупнейших водоёмов Южной Сибири
Шерегеш
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
5
20 отзывов
2600
за всё
Найти интересное и удивительное за фасадом главных улиц и достопримечательностей
Кемерово
Кемерово - русская идея и американская мечта
Кемерово - русская идея и американская мечта
50000
за всё
Представьте, что вокруг вы видите не обычный промышленный город, а материальное воплощение коммунистической мечты
Кемерово

Гастрономические туры

Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
3900
за чел.
Пройти по тайге на меховых лыжах, увидеть тропки зверей и устроить пикник у костра
Шерегеш

Последние отзывы об экскурсиях по Кемеровской области

  • Л
    Людмила
    6 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Замечательная экскурсия! Всем рекомендую!!!
  • А
    Анна
    16 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Экскурсия дала мне невероятный положительный заряд!!! Разнообразно, интересно, душевно и очень весело Благодарю гида, Ольгу, за яркие впечатления!!!
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Очень душевный гид, настолько влюблённый в свой город, что восхищает и заслуживает глубокого уважения. Экскурсия которая вас приятно удивит, помимо программы заявленной в экскурсии, ещё куча приятных сюрпризов. Рекомендую к посещению с Ольгой, Кемерово открылся совсем с другой стороны😍
  • М
    Марина
    11 октября 2021
    5
    Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Мне очень понравилось гулять с Ольгой по городу и узнавать не только его прошлое, но настоящее и будущее. Только благодаря таким прогулкам можно понять душу Кемерово и его специфику. Местные часто ругают столицу Кузбасса за экологию и другие недостатки, но я его увидела совершенно другим. Тут потрясающе красивый центр сталинской архитектуры, очень интересный краеведческий музей, а главное его ценность - люди, которые свой город любят и развивают. Если вы приехали в Кемерово в командировку на пару дней, найдите пару часов на прогулку с Ольгой, и для вас этот город навсегда перестанет ассоциироваться только с углем, но и надолго останется в сердце, как самобытный и интересный уголок России.
  • В
    Виктор
    6 октября 2021
    5
    Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Ольга прекрасный, позитивный гид, любящий свой город Кемерово и много знающий о своём городе. Гида рекомендуем, он зарядит Вас позитивом на целый день, неделю, месяц. Спасибо!
  • С
    Сергей
    30 сентября 2021
    5
    Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Очень интересная и познавательная экскурсия, от человека, который не просто любит историю, но очень любит город и регион, в котором он живет!
  • А
    Алия
    20 сентября 2021
    5
    Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    все прошло отлично, время экскурсии пролетело незаметно, Ольга отличный рассказчик и собеседник, спасибо ей огромное
  • А
    Алексей
    20 августа 2021
    5
    Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Классная экскурсия! Рекомендую
  • А
    Андрей
    9 августа 2021
    5
    Отзыв на: Кемерово — русская идея и американская мечта
    Супер мне все понравилось, гид с опытом рекомендую
  • Е
    Елена
    5 августа 2021
    5
    Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Замечательная экскурсия " Неформальный Кемерово", спасибо Ольге за чудесное общение.
  • Е
    Елена
    3 августа 2021
    5
    Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Были на экскурсии с Ольгой 1 августа. До сих пор находимся под впечатлением. Столько новой интересной информации. В условиях ограниченного времени (были в городе проездом) эта экскурсия отличный способ познакомиться с городом. У Ольги приятный тембр голоса, красивая, правильная речь. Слушать одно удовольствие. На экскурсии только ваша семья и больше никого. Благодаря этому вы все успеваете услышать,посмотреть и сделать фото. Однозначно буду рекомендовать Ольгу и Вашу организацию для подобных мероприятий. Дальнейшего Вам развития и процветания! Ждём новых экскурсий в интересном формате!
  • Н
    Наталья
    2 августа 2021
    5
    Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Дарила данную экскурсию друзьям поэтому транслирую сюда их мнение. Хоть и прожили в Кемерово они всю свою жизнь, многое для них стало открытием. Остались крайне довольными, это было понятно по тому как они делились своими впечатлениями. Теперь мы с мужем сами собираемся узнать родной город поближе.
  • Д
    Дмитрий
    23 июня 2021
    5
    Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Ольга - просто огонь) Эта экскурсия по живости и энергетике отличается от остальных. Это молодежная энергия, креативный подход, и очень, очень приятный бонус, который позволил через две недели после поездки снова испытать приятные ощущения… В общем, это живо, живо, живо)))
  • А
    Анна
    27 февраля 2021
    5
    Отзыв на: Завораживающие панорамы зимней Шории
    Отличная экскурсия. Несмотря на погодные перепады, мы смогли посетить удивительные по своей энергетике места. Спасибо Сергею за познавательную экскурсию и внимание к каждому гостю.
  • Т
    Татьяна
    24 февраля 2021
    5
    Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Экскурсия с небольшим количеством человек приобретает как бы "домашний уютный формат". Это больше беседа, есть возможность задать вопросы иполучить на них ответ. Маленькая группа более маневренна. Нам не очень повезло с погодой, было холодно и мы беспокоились как бы не замерзнуть во время прогулки, но мы по пути заходили в различные тёплые помещения. Это были и музеи и классная кофейня. Не буду раскрывать все секреты, пусть останется интрига. Рекомендую. Единственная сложность была при оформлении экскурсии, без электронки не удаётся оформить, получается, если у человека нет электронной почты или ты не ладах с интернетом, то и не оформишь экскурсию. Этот вопрос актуален для людей старшего поколения.
  • А
    Андрей
    22 февраля 2021
    5
    Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Очень хороший гид. Проводил мне экскурсию по Кемерово. Я остался доволен.
  • О
    Ольга
    2 октября 2020
    5
    Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    О! Я в восторге! Время проведённое в компании Ольги останется со мной в воспоминаниях навсегда - это точно! В Кемерово обязательно вернусь! Не досмотрела, не доузнала, не допобывала:) Неожиданно город меня очень привлёк и заинтересовал… Т. ч. до встречи Кемерово! А, Ольге хочу пожелать исполнить всё, что задумала и чтобы рядом было достаточно тех кто на одной волне! Рада, что у меня встреча состоялась с очень позитивным и умным человеком, по-настоящему знающим и любящим свою родину!
  • О
    Ольга
    27 августа 2020
    4
    Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Ольга очень любящий свой город человек, который принимает непосредственное участие в жизненных вопросах города (защита памятников, планирование городской среды, популяризация Кемерова среди его жителей и, конечно, туристов). Экскурсия охватывает самый центр города (ходить не много), но очень насыщенная по количеству фактов, легенд о городе и горожанах, и конечно планов развития и популяризации Кемерова. Спасибо за позитив и изначально полученное интересное впечатление от города!
  • Р
    Руслан
    28 июня 2020
    5
    Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Экскурсия понравилась. В Кемерово мало гидов. Повезло, что смог воспользоваться её услугами. Особенно экскурсия понравится людям увлекающимся искусством. Оля им увлекается и точно сможет рассказать о местных художниках и чем они сейчас занимаются.
  • Н
    Наталья
    31 марта 2020
    5
    Отзыв на: Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
    Приехала в Кемерово в командировку, впервые в этом краю нашей страны, Сибири и захотелось узнать больше о городе. На сайте оформила экскурсию. Экскурсия очень понравилась и запомнилась. Анна замечательный профессиональный экскурсовод, любящий свое дело, поэтому экскурсия прошла интересно и я много узнала интересного. После этого я другими глазами начала смотреть на город, жителей города. Не смотря на суровый климат, жители города замечательные, дружелюбные.
ХОРОШО
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