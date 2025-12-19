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и окрестностей, рассказы о тайге и некоторых способах выживания охотников.

Проводник-экскурсовод Екатерина, опытный гид, деликатная и надежная. Идешь и понимаешь, ты в надежных руках.

Екатерина сделала для меня несколько фото, за что ей спасибо.



Очень советую прогулку, сам маршрут не сложный технически.