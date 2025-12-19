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Экскурсии по Кемеровской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Кемеровской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Новокузнецк

Индивидуальные экскурсии

Пешеходная экскурсия «Исторический центр Кемерова»
Пешеходная экскурсия «Исторический центр Кемерова»
5
2 отзыва
3000
за всё
Кемерово
Мобильный квест «Таинственные символы города N» в Новокузнецке
Мобильный квест «Таинственные символы города N» в Новокузнецке
1080
за всё
Отправьтесь в загадочный квест по городу N: исследуйте старый центр, разгадывайте тайны символов и легенд и раскрывайте секреты, которые скрывает горо...
Новокузнецк
Квест «Поиски тайной страницы» - приключения в Кемерове
Квест «Поиски тайной страницы» - приключения в Кемерове
4000
за всё
Пройти по следам Великой Северной экспедиции и вернуть амулет шамана
Кемерово
Парк Победы имени Жукова - хранитель истории
Парк Победы имени Жукова - хранитель истории
4000
за всё
Взобраться на танк, узнать о военном прошлом Кемерова и познакомиться с его характером
Кемерово
Исторический центр Кемерова: от сталинок до бараков
Исторический центр Кемерова: от сталинок до бараков
4000
за всё
Гулять по улицам, где на каждом шагу - след времени
Кемерово
Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу
Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу
5
2 отзыва
11000
за всё
С комфортом доехать до музея-заповедника и по пути увидеть ключевые точки города
Кемерово
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
5
10 отзывов
4500
за всё
Пройти по городу, где дома, площади и набережная сами рассказывают свои увлекательные истории
Кемерово
Перестройка в Шалготарьяне
Перестройка в Шалготарьяне
5600
за всё
От звания самого элитного района Кемерово до славы криминального центра города
Кемерово
Знакомьтесь, Кемерово
Знакомьтесь, Кемерово
5
35 отзывов
5777
за всё
Посетить главные места города в комфортном автопешеходном формате
Кемерово

Групповые экскурсии

Сплав по реке Мрассу на катамаранах - из Шерегеша
Сплав по реке Мрассу на катамаранах - из Шерегеша
9000
за чел.
Провести день в заповедных местах Горной Шории
Шерегеш
Каритшал: обзорная экскурсия на кресельной канатной дороге
Каритшал: обзорная экскурсия на кресельной канатной дороге
1800
за чел.
Подняться на вершину Шерегеша и взглянуть на Горную Шорию с высоты 1270 метров
Шерегеш
Золотая Шория - из Шерегеша
Золотая Шория - из Шерегеша
5
1 отзыв
3800
за чел.
Познакомиться с Таштаголом и услышать уникальную историю старообрядцев Лыковых
Шерегеш
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
5
3 отзыва
6700
за чел.
Почувствовать ритм тайги, прикоснуться к культуре шорцев и научиться здороваться с хозяйкой воды
Шерегеш
Прогулка на снегоступах в Шерегеше
Прогулка на снегоступах в Шерегеше
5
4 отзыва
4500
за чел.
Исследовать бескрайнюю снежную тайгу
Шерегеш

Обзорные по городам

Исторический центр Кемерова: от сталинок до бараков
Исторический центр Кемерова: от сталинок до бараков
4000
за всё
Гулять по улицам, где на каждом шагу - след времени
Кемерово
Обзорная экскурсия по Новокузнецку на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Новокузнецку на транспорте туристов
9400
за всё
Новокузнецк
Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте туристов
9400
за всё
Кемерово

Водные прогулки

Сплав по реке Мрассу на катамаранах - из Шерегеша
Сплав по реке Мрассу на катамаранах - из Шерегеша
9000
за чел.
Провести день в заповедных местах Горной Шории
Шерегеш

Туры на автомобиле

Золотая Шория - из Шерегеша
Золотая Шория - из Шерегеша
5
1 отзыв
3800
за чел.
Познакомиться с Таштаголом и услышать уникальную историю старообрядцев Лыковых
Шерегеш
Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу
Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу
5
2 отзыва
11000
за всё
С комфортом доехать до музея-заповедника и по пути увидеть ключевые точки города
Кемерово
Знакомьтесь, Кемерово
Знакомьтесь, Кемерово
5
35 отзывов
5777
за всё
Посетить главные места города в комфортном автопешеходном формате
Кемерово
Новокузнецк: понять и полюбить
Новокузнецк: понять и полюбить
5
9 отзывов
12000
за всё
Получить объёмное представление об одном из старейших городов Сибири
Новокузнецк

Последние отзывы об экскурсиях по Кемеровской области

С
Прогулка на снегоступах в Шерегеше
Дата посещения: 18 дек 2025
Замечательная прогулка по зимнему лесу. Незабываемый опыт ходьбы на снегоступах, это не сложно, интересно и необычно. Познавательная история поселка Шерегеш
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и окрестностей, рассказы о тайге и некоторых способах выживания охотников.
Проводник-экскурсовод Екатерина, опытный гид, деликатная и надежная. Идешь и понимаешь, ты в надежных руках.
Екатерина сделала для меня несколько фото, за что ей спасибо.

Очень советую прогулку, сам маршрут не сложный технически.

Замечательная прогулка по зимнему лесу. Незабываемый опыт ходьбы на снегоступах, это не сложно, интересно и необычно.
Замечательная прогулка по зимнему лесу. Незабываемый опыт ходьбы на снегоступах, это не сложно, интересно и необычно.
Замечательная прогулка по зимнему лесу. Незабываемый опыт ходьбы на снегоступах, это не сложно, интересно и необычно.
Замечательная прогулка по зимнему лесу. Незабываемый опыт ходьбы на снегоступах, это не сложно, интересно и необычно.
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А
Знакомьтесь, Кемерово
Сергей очень профессиональный гид. Все понравилось! Рекомендую)
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Юлия
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
невероятно красивый маршрут до национального парка. Сами экскурсии очень интересные. Спасибо за незабываемые эмоции 🥰
невероятно красивый маршрут до национального парка. Сами экскурсии очень интересные. Спасибо за незабываемые эмоции 🥰
невероятно красивый маршрут до национального парка. Сами экскурсии очень интересные. Спасибо за незабываемые эмоции 🥰
невероятно красивый маршрут до национального парка. Сами экскурсии очень интересные. Спасибо за незабываемые эмоции 🥰
невероятно красивый маршрут до национального парка. Сами экскурсии очень интересные. Спасибо за незабываемые эмоции 🥰
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А
Новокузнецк: понять и полюбить
Всё прошло великолепно. Ксения исполнила все наши пожелания по маршруту: что-то пропустили (уже видели), что-то добавили. Очень рекомендую для первоначального знакомства с Новокузнецком.
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А
Новокузнецк: понять и полюбить
Благодарю Ксению за замечательную экскурсию, очень содержательно, интересно, максимально комфортно
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Ирина
Знакомьтесь, Кемерово
Сергей, огромное Вам спасибо за экскурсию)) Прошло все великолепно, комфортно, безопасно. Сергей с первых минут распологает к себе. Несмотря на
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ливень, все прошло великолепно и интересно)) Подарил брошюру и карту с достопримечательностями Кемерово. Мне, как жителю Владивостока, было интересно узнать об истории Вашего города😀👍🏻

Сергей, огромное Вам спасибо за экскурсию)) Прошло все великолепно, комфортно, безопасно. Сергей с первых минут распологает
Сергей, огромное Вам спасибо за экскурсию)) Прошло все великолепно, комфортно, безопасно. Сергей с первых минут распологает
Сергей, огромное Вам спасибо за экскурсию)) Прошло все великолепно, комфортно, безопасно. Сергей с первых минут распологает
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О
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Анна, спасибо большое) Мне нравятся экскурсии по "старым" центрам городов. Эта была именно такой. При этом маршрут позволил "увидеть" и перспективы города Кемерово и начало угольной истории. Очень понравилось, удачи!
Анна, спасибо большое) Мне нравятся экскурсии по "старым" центрам городов. Эта была именно такой. При этом
Анна, спасибо большое) Мне нравятся экскурсии по "старым" центрам городов. Эта была именно такой. При этом
Анна, спасибо большое) Мне нравятся экскурсии по "старым" центрам городов. Эта была именно такой. При этом
Анна, спасибо большое) Мне нравятся экскурсии по "старым" центрам городов. Эта была именно такой. При этом
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С
Знакомьтесь, Кемерово
Сергей отличный экскурсовод! Все понравилось!
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М
Из Шерегеша - в Шорский национальный парк
Отличная экскурсия! С погодой повезло, хотя и обещали дождь, мы под него не попали. Наталья, наш прекрасный гид всё-всё нам показала, рассказала. Нам очень понравилось. Спасибо большое!
Отличная экскурсия! С погодой повезло, хотя и обещали дождь, мы под него не попали. Наталья, наш
Отличная экскурсия! С погодой повезло, хотя и обещали дождь, мы под него не попали. Наталья, наш
Отличная экскурсия! С погодой повезло, хотя и обещали дождь, мы под него не попали. Наталья, наш
Отличная экскурсия! С погодой повезло, хотя и обещали дождь, мы под него не попали. Наталья, наш+3
Отличная экскурсия! С погодой повезло, хотя и обещали дождь, мы под него не попали. Наталья, наш
Отличная экскурсия! С погодой повезло, хотя и обещали дождь, мы под него не попали. Наталья, наш
Отличная экскурсия! С погодой повезло, хотя и обещали дождь, мы под него не попали. Наталья, наш
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Н
Кемерово: молодой, промышленный, сибирский
Отличная получилась экскурсия, видно что Анна знает прекрасно свой город и Кузбасс в целом. Можно задавать разные вопросы, нить повествования не теряется и даже не хотелось расставаться! Рекомендую 🔥
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