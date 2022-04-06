Экскурсии в городах Кемеровской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Кемеровской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
15000
₽
за всё
Разобраться в инфраструктуре комплекса, выбрать подходящие склоны и грамотно построить план отдыха
5
20 отзывов
2600
₽
за всё
Найти интересное и удивительное за фасадом главных улиц и достопримечательностей
50000
₽
за всё
Представьте, что вокруг вы видите не обычный промышленный город, а материальное воплощение коммунистической мечты
50000
₽
за всё
Пешая экскурсия по историческому центру Кемерово
Групповые экскурсии
4600
₽
за чел.
Прогулка в верховья священной реки Мрас-Су с посещением кардона, фотосессия на фоне величественных скальных образований
4800
₽
за чел.
Посещение Тенгрианского храма, трехречья, путешествие на моторной лодке
5700
₽
за чел.
Телецкое озеро - одна из главных достопримечательностей Алтая, один из крупнейших водоёмов Южной Сибири
2100
₽
за чел.
Ощутить единение со сказочной природой в окрестностях поселка
3900
₽
за чел.
Пройти по тайге на меховых лыжах, увидеть тропки зверей и устроить пикник у костра
5
1 отзыв
4500
₽
за чел.
Пешком и на снегоходах насладиться красотами Шерегеша, открывая местные легенды
Обзорные по городам
5700
₽
за чел.
Телецкое озеро - одна из главных достопримечательностей Алтая, один из крупнейших водоёмов Южной Сибири
5
20 отзывов
2600
₽
за всё
Найти интересное и удивительное за фасадом главных улиц и достопримечательностей
50000
₽
за всё
Представьте, что вокруг вы видите не обычный промышленный город, а материальное воплощение коммунистической мечты
Гастрономические туры
3900
₽
за чел.
Пройти по тайге на меховых лыжах, увидеть тропки зверей и устроить пикник у костра
Последние отзывы об экскурсиях по Кемеровской области
- ЛЛюдмила6 апреля 2022Замечательная экскурсия! Всем рекомендую!!!
- ААнна16 ноября 2021Экскурсия дала мне невероятный положительный заряд!!! Разнообразно, интересно, душевно и очень весело Благодарю гида, Ольгу, за яркие впечатления!!!
- ЕЕкатерина4 ноября 2021Очень душевный гид, настолько влюблённый в свой город, что восхищает и заслуживает глубокого уважения. Экскурсия которая вас приятно удивит, помимо программы заявленной в экскурсии, ещё куча приятных сюрпризов. Рекомендую к посещению с Ольгой, Кемерово открылся совсем с другой стороны😍
- ММарина11 октября 2021Мне очень понравилось гулять с Ольгой по городу и узнавать не только его прошлое, но настоящее и будущее. Только благодаря таким прогулкам можно понять душу Кемерово и его специфику. Местные часто ругают столицу Кузбасса за экологию и другие недостатки, но я его увидела совершенно другим. Тут потрясающе красивый центр сталинской архитектуры, очень интересный краеведческий музей, а главное его ценность - люди, которые свой город любят и развивают. Если вы приехали в Кемерово в командировку на пару дней, найдите пару часов на прогулку с Ольгой, и для вас этот город навсегда перестанет ассоциироваться только с углем, но и надолго останется в сердце, как самобытный и интересный уголок России.
- ВВиктор6 октября 2021Ольга прекрасный, позитивный гид, любящий свой город Кемерово и много знающий о своём городе. Гида рекомендуем, он зарядит Вас позитивом на целый день, неделю, месяц. Спасибо!
- ССергей30 сентября 2021Очень интересная и познавательная экскурсия, от человека, который не просто любит историю, но очень любит город и регион, в котором он живет!
- ААлия20 сентября 2021все прошло отлично, время экскурсии пролетело незаметно, Ольга отличный рассказчик и собеседник, спасибо ей огромное
- ААлексей20 августа 2021Классная экскурсия! Рекомендую
- ААндрей9 августа 2021Отзыв на: Кемерово — русская идея и американская мечтаСупер мне все понравилось, гид с опытом рекомендую
- ЕЕлена5 августа 2021Замечательная экскурсия " Неформальный Кемерово", спасибо Ольге за чудесное общение.
- ЕЕлена3 августа 2021Были на экскурсии с Ольгой 1 августа. До сих пор находимся под впечатлением. Столько новой интересной информации. В условиях ограниченного времени (были в городе проездом) эта экскурсия отличный способ познакомиться с городом. У Ольги приятный тембр голоса, красивая, правильная речь. Слушать одно удовольствие. На экскурсии только ваша семья и больше никого. Благодаря этому вы все успеваете услышать,посмотреть и сделать фото. Однозначно буду рекомендовать Ольгу и Вашу организацию для подобных мероприятий. Дальнейшего Вам развития и процветания! Ждём новых экскурсий в интересном формате!
- ННаталья2 августа 2021Дарила данную экскурсию друзьям поэтому транслирую сюда их мнение. Хоть и прожили в Кемерово они всю свою жизнь, многое для них стало открытием. Остались крайне довольными, это было понятно по тому как они делились своими впечатлениями. Теперь мы с мужем сами собираемся узнать родной город поближе.
- ДДмитрий23 июня 2021Ольга - просто огонь) Эта экскурсия по живости и энергетике отличается от остальных. Это молодежная энергия, креативный подход, и очень, очень приятный бонус, который позволил через две недели после поездки снова испытать приятные ощущения… В общем, это живо, живо, живо)))
- ААнна27 февраля 2021Отзыв на: Завораживающие панорамы зимней ШорииОтличная экскурсия. Несмотря на погодные перепады, мы смогли посетить удивительные по своей энергетике места. Спасибо Сергею за познавательную экскурсию и внимание к каждому гостю.
- ТТатьяна24 февраля 2021Экскурсия с небольшим количеством человек приобретает как бы "домашний уютный формат". Это больше беседа, есть возможность задать вопросы иполучить на них ответ. Маленькая группа более маневренна. Нам не очень повезло с погодой, было холодно и мы беспокоились как бы не замерзнуть во время прогулки, но мы по пути заходили в различные тёплые помещения. Это были и музеи и классная кофейня. Не буду раскрывать все секреты, пусть останется интрига. Рекомендую. Единственная сложность была при оформлении экскурсии, без электронки не удаётся оформить, получается, если у человека нет электронной почты или ты не ладах с интернетом, то и не оформишь экскурсию. Этот вопрос актуален для людей старшего поколения.
- ААндрей22 февраля 2021Очень хороший гид. Проводил мне экскурсию по Кемерово. Я остался доволен.
- ООльга2 октября 2020О! Я в восторге! Время проведённое в компании Ольги останется со мной в воспоминаниях навсегда - это точно! В Кемерово обязательно вернусь! Не досмотрела, не доузнала, не допобывала:) Неожиданно город меня очень привлёк и заинтересовал… Т. ч. до встречи Кемерово! А, Ольге хочу пожелать исполнить всё, что задумала и чтобы рядом было достаточно тех кто на одной волне! Рада, что у меня встреча состоялась с очень позитивным и умным человеком, по-настоящему знающим и любящим свою родину!
- ООльга27 августа 2020Ольга очень любящий свой город человек, который принимает непосредственное участие в жизненных вопросах города (защита памятников, планирование городской среды, популяризация Кемерова среди его жителей и, конечно, туристов). Экскурсия охватывает самый центр города (ходить не много), но очень насыщенная по количеству фактов, легенд о городе и горожанах, и конечно планов развития и популяризации Кемерова. Спасибо за позитив и изначально полученное интересное впечатление от города!
- РРуслан28 июня 2020Экскурсия понравилась. В Кемерово мало гидов. Повезло, что смог воспользоваться её услугами. Особенно экскурсия понравится людям увлекающимся искусством. Оля им увлекается и точно сможет рассказать о местных художниках и чем они сейчас занимаются.
- ННаталья31 марта 2020Отзыв на: Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизмуПриехала в Кемерово в командировку, впервые в этом краю нашей страны, Сибири и захотелось узнать больше о городе. На сайте оформила экскурсию. Экскурсия очень понравилась и запомнилась. Анна замечательный профессиональный экскурсовод, любящий свое дело, поэтому экскурсия прошла интересно и я много узнала интересного. После этого я другими глазами начала смотреть на город, жителей города. Не смотря на суровый климат, жители города замечательные, дружелюбные.