Л Людмила 5 Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Замечательная экскурсия! Всем рекомендую!!!

А Анна 5 Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Экскурсия дала мне невероятный положительный заряд!!! Разнообразно, интересно, душевно и очень весело Благодарю гида, Ольгу, за яркие впечатления!!!

Е Екатерина 5 Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Очень душевный гид, настолько влюблённый в свой город, что восхищает и заслуживает глубокого уважения. Экскурсия которая вас приятно удивит, помимо программы заявленной в экскурсии, ещё куча приятных сюрпризов. Рекомендую к посещению с Ольгой, Кемерово открылся совсем с другой стороны😍

М Марина 5 Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Мне очень понравилось гулять с Ольгой по городу и узнавать не только его прошлое, но настоящее и будущее. Только благодаря таким прогулкам можно понять душу Кемерово и его специфику. Местные часто ругают столицу Кузбасса за экологию и другие недостатки, но я его увидела совершенно другим. Тут потрясающе красивый центр сталинской архитектуры, очень интересный краеведческий музей, а главное его ценность - люди, которые свой город любят и развивают. Если вы приехали в Кемерово в командировку на пару дней, найдите пару часов на прогулку с Ольгой, и для вас этот город навсегда перестанет ассоциироваться только с углем, но и надолго останется в сердце, как самобытный и интересный уголок России.

В Виктор 5 Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Ольга прекрасный, позитивный гид, любящий свой город Кемерово и много знающий о своём городе. Гида рекомендуем, он зарядит Вас позитивом на целый день, неделю, месяц. Спасибо!

С Сергей 5 Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Очень интересная и познавательная экскурсия, от человека, который не просто любит историю, но очень любит город и регион, в котором он живет!

А Алия 5 Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» все прошло отлично, время экскурсии пролетело незаметно, Ольга отличный рассказчик и собеседник, спасибо ей огромное

А Алексей 5 Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Классная экскурсия! Рекомендую

А Андрей 5 Отзыв на: Кемерово — русская идея и американская мечта Супер мне все понравилось, гид с опытом рекомендую

Е Елена 5 Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Замечательная экскурсия " Неформальный Кемерово", спасибо Ольге за чудесное общение.

Е Елена 5 Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Были на экскурсии с Ольгой 1 августа. До сих пор находимся под впечатлением. Столько новой интересной информации. В условиях ограниченного времени (были в городе проездом) эта экскурсия отличный способ познакомиться с городом. У Ольги приятный тембр голоса, красивая, правильная речь. Слушать одно удовольствие. На экскурсии только ваша семья и больше никого. Благодаря этому вы все успеваете услышать,посмотреть и сделать фото. Однозначно буду рекомендовать Ольгу и Вашу организацию для подобных мероприятий. Дальнейшего Вам развития и процветания! Ждём новых экскурсий в интересном формате!

Н Наталья 5 Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Дарила данную экскурсию друзьям поэтому транслирую сюда их мнение. Хоть и прожили в Кемерово они всю свою жизнь, многое для них стало открытием. Остались крайне довольными, это было понятно по тому как они делились своими впечатлениями. Теперь мы с мужем сами собираемся узнать родной город поближе.

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Ольга - просто огонь) Эта экскурсия по живости и энергетике отличается от остальных. Это молодежная энергия, креативный подход, и очень, очень приятный бонус, который позволил через две недели после поездки снова испытать приятные ощущения… В общем, это живо, живо, живо)))

А Анна 5 Отзыв на: Завораживающие панорамы зимней Шории Отличная экскурсия. Несмотря на погодные перепады, мы смогли посетить удивительные по своей энергетике места. Спасибо Сергею за познавательную экскурсию и внимание к каждому гостю.

Т Татьяна 5 Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Экскурсия с небольшим количеством человек приобретает как бы "домашний уютный формат". Это больше беседа, есть возможность задать вопросы иполучить на них ответ. Маленькая группа более маневренна. Нам не очень повезло с погодой, было холодно и мы беспокоились как бы не замерзнуть во время прогулки, но мы по пути заходили в различные тёплые помещения. Это были и музеи и классная кофейня. Не буду раскрывать все секреты, пусть останется интрига. Рекомендую. Единственная сложность была при оформлении экскурсии, без электронки не удаётся оформить, получается, если у человека нет электронной почты или ты не ладах с интернетом, то и не оформишь экскурсию. Этот вопрос актуален для людей старшего поколения.

А Андрей 5 Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Очень хороший гид. Проводил мне экскурсию по Кемерово. Я остался доволен.

О Ольга 5 Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» О! Я в восторге! Время проведённое в компании Ольги останется со мной в воспоминаниях навсегда - это точно! В Кемерово обязательно вернусь! Не досмотрела, не доузнала, не допобывала:) Неожиданно город меня очень привлёк и заинтересовал… Т. ч. до встречи Кемерово! А, Ольге хочу пожелать исполнить всё, что задумала и чтобы рядом было достаточно тех кто на одной волне! Рада, что у меня встреча состоялась с очень позитивным и умным человеком, по-настоящему знающим и любящим свою родину!

О Ольга 4 Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Ольга очень любящий свой город человек, который принимает непосредственное участие в жизненных вопросах города (защита памятников, планирование городской среды, популяризация Кемерова среди его жителей и, конечно, туристов). Экскурсия охватывает самый центр города (ходить не много), но очень насыщенная по количеству фактов, легенд о городе и горожанах, и конечно планов развития и популяризации Кемерова. Спасибо за позитив и изначально полученное интересное впечатление от города!

Р Руслан 5 Отзыв на: Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася» Экскурсия понравилась. В Кемерово мало гидов. Повезло, что смог воспользоваться её услугами. Особенно экскурсия понравится людям увлекающимся искусством. Оля им увлекается и точно сможет рассказать о местных художниках и чем они сейчас занимаются.