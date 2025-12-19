Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Кемеровской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
1080
₽
за всё
Отправьтесь в загадочный квест по городу N: исследуйте старый центр, разгадывайте тайны символов и легенд и раскрывайте секреты, которые скрывает горо...
4000
₽
за всё
Пройти по следам Великой Северной экспедиции и вернуть амулет шамана
4000
₽
за всё
Взобраться на танк, узнать о военном прошлом Кемерова и познакомиться с его характером
4000
₽
за всё
Гулять по улицам, где на каждом шагу - след времени
5
2 отзыва
11000
₽
за всё
С комфортом доехать до музея-заповедника и по пути увидеть ключевые точки города
5
10 отзывов
4500
₽
за всё
Пройти по городу, где дома, площади и набережная сами рассказывают свои увлекательные истории
5600
₽
за всё
От звания самого элитного района Кемерово до славы криминального центра города
5
35 отзывов
5777
₽
за всё
Посетить главные места города в комфортном автопешеходном формате
Групповые экскурсии
9000
₽
за чел.
Провести день в заповедных местах Горной Шории
1800
₽
за чел.
Подняться на вершину Шерегеша и взглянуть на Горную Шорию с высоты 1270 метров
5
1 отзыв
3800
₽
за чел.
Познакомиться с Таштаголом и услышать уникальную историю старообрядцев Лыковых
5
3 отзыва
6700
₽
за чел.
Почувствовать ритм тайги, прикоснуться к культуре шорцев и научиться здороваться с хозяйкой воды
Обзорные по городам
4000
₽
за всё
Гулять по улицам, где на каждом шагу - след времени
Водные прогулки
9000
₽
за чел.
Провести день в заповедных местах Горной Шории
Туры на автомобиле
5
1 отзыв
3800
₽
за чел.
Познакомиться с Таштаголом и услышать уникальную историю старообрядцев Лыковых
5
2 отзыва
11000
₽
за всё
С комфортом доехать до музея-заповедника и по пути увидеть ключевые точки города
5
35 отзывов
5777
₽
за всё
Посетить главные места города в комфортном автопешеходном формате
5
9 отзывов
12000
₽
за всё
Получить объёмное представление об одном из старейших городов Сибири
Последние отзывы об экскурсиях по Кемеровской области
С
Дата посещения: 18 дек 2025
Замечательная прогулка по зимнему лесу. Незабываемый опыт ходьбы на снегоступах, это не сложно, интересно и необычно. Познавательная история поселка Шерегеш
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А
Сергей очень профессиональный гид. Все понравилось! Рекомендую)
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невероятно красивый маршрут до национального парка. Сами экскурсии очень интересные. Спасибо за незабываемые эмоции 🥰
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А
Всё прошло великолепно. Ксения исполнила все наши пожелания по маршруту: что-то пропустили (уже видели), что-то добавили. Очень рекомендую для первоначального знакомства с Новокузнецком.
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А
Благодарю Ксению за замечательную экскурсию, очень содержательно, интересно, максимально комфортно
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Сергей, огромное Вам спасибо за экскурсию)) Прошло все великолепно, комфортно, безопасно. Сергей с первых минут распологает к себе. Несмотря на
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О
Анна, спасибо большое) Мне нравятся экскурсии по "старым" центрам городов. Эта была именно такой. При этом маршрут позволил "увидеть" и перспективы города Кемерово и начало угольной истории. Очень понравилось, удачи!
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С
Сергей отличный экскурсовод! Все понравилось!
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М
Отличная экскурсия! С погодой повезло, хотя и обещали дождь, мы под него не попали. Наталья, наш прекрасный гид всё-всё нам показала, рассказала. Нам очень понравилось. Спасибо большое!
+3
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Н
Отличная получилась экскурсия, видно что Анна знает прекрасно свой город и Кузбасс в целом. Можно задавать разные вопросы, нить повествования не теряется и даже не хотелось расставаться! Рекомендую 🔥
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