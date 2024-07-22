Экскурсии на 1 день в Кирове

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Кирове, цены от 11 070 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
На машине
скидка
10%
24 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Чимбулатскому комплексу и Береснятскому водопаду
Путешествие на Чимбулатский ботанико-геологический комплекс из Кирова: скала Камень, столб Часовой, Береснятский водопад и легенды о богатыре Чимбулате
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
4 авг в 00:00
7 авг в 00:00
1230011 070 за всё до 2 чел.
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Пешая
Конные прогулки
11 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Пижемский заказник - Парк Пермского периода
Путешествие по Пижемскому заказнику - это возможность увидеть уникальные природные объекты и узнать о древних легендах марийского эпоса
Начало: В городе Советск
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
11 340 за всё до 10 чел.
Поездка в г. Слободской (Кировская область)
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Поездка в г. Слободской (Кировская область)
Начало: по согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    Были на экскурсии с Константином в Пижемском заказнике, получили огромное удовольствие! Можно сказать, получился целый поход с увлекательными историями:-), знакомство
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    с марийским эпосом, посещение водопада и купание в нем. . всё просто здорово! Отдельное спасибо Константину за организацию трансфера из Кирова и обратно, т к мы были без машины. Очень хочется посетить эти места ещё раз!

  • С
    Светлана
    21 июля 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Экскурсия была целый день, и пролетела незаметна. Сколько было интересного увидено, и услышано. Какую красоту мне показали. Рекоменую
  • Д
    Дмитрий
    17 июля 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Спасибо, Евгений. Было очень интересно и душевно. Удачи!
  • С
    Свелана
    8 июля 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Путешествие, действительно, живописное. Рекомендую, дя тех, кто любит активный отдых, готов оценить красоту природы, желает получить массу положительной энергии. Путешествие поможет разглядеть красоту русской глубинки и особенности ландшафтного дизайна, созданные умелой рукой матушки природы.
    Путешествие, действительно, живописное. Рекомендую, дя тех, кто любит активный отдых, готов оценить красоту природы, желает получить
  • А
    Анна
    23 июля 2023
    Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    Отличная экскурсия, великолепная организация. Природа необыкновенная, это точно надо видеть! Однозначно рекомендую!
  • К
    Констатин
    19 июля 2023
    Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    Отлично погуляли, послушав интересный рассказ о местах и не только. Константин терпеливо дождался, пока мы накупаемся в водопаде, хотя из-за этого прогулка явно затянулась.

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
  2. Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
  3. Поездка в г. Слободской (Кировская область)
Какие места ещё посмотреть в Кирове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Музей истории шоколада Криолло
  2. Спасский Собор
  3. Чимбулатский комплекс
  4. Скала Камень
  5. Скала Часовой
Сколько стоит экскурсия по Кирову в июле 2024
Сейчас в Кирове в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 11 070 до 12 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Киров на 1 день, гиды Кирова подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Киров так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
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