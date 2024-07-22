скидка
10%
8 часов
Водная прогулка
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Чимбулатскому комплексу и Береснятскому водопаду
Путешествие на Чимбулатский ботанико-геологический комплекс из Кирова: скала Камень, столб Часовой, Береснятский водопад и легенды о богатыре Чимбулате
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
4 авг в 00:00
7 авг в 00:00
1230011 070₽ за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Пижемский заказник - Парк Пермского периода
Путешествие по Пижемскому заказнику - это возможность увидеть уникальные природные объекты и узнать о древних легендах марийского эпоса
Начало: В городе Советск
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
11 340₽ за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Поездка в г. Слободской (Кировская область)
Начало: по согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна22 июля 2024Были на экскурсии с Константином в Пижемском заказнике, получили огромное удовольствие! Можно сказать, получился целый поход с увлекательными историями:-), знакомство
- ССветлана21 июля 2024Экскурсия была целый день, и пролетела незаметна. Сколько было интересного увидено, и услышано. Какую красоту мне показали. Рекоменую
- ДДмитрий17 июля 2024Спасибо, Евгений. Было очень интересно и душевно. Удачи!
- ССвелана8 июля 2024Путешествие, действительно, живописное. Рекомендую, дя тех, кто любит активный отдых, готов оценить красоту природы, желает получить массу положительной энергии. Путешествие поможет разглядеть красоту русской глубинки и особенности ландшафтного дизайна, созданные умелой рукой матушки природы.
- ААнна23 июля 2023Отличная экскурсия, великолепная организация. Природа необыкновенная, это точно надо видеть! Однозначно рекомендую!
- ККонстатин19 июля 2023Отлично погуляли, послушав интересный рассказ о местах и не только. Константин терпеливо дождался, пока мы накупаемся в водопаде, хотя из-за этого прогулка явно затянулась.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «На весь день»
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