Индивидуальная
до 3 чел.
Киров: путешествие во времени
Прогулка по старинным улицам Кирова откроет тайны прошлого и удивит необычными арт-объектами. Узнайте, что скрывает город
Начало: На Театральной площади
11 дек в 13:00
12 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его прошлом и настоящем, прогуляйтесь по знаковым местам и насладитесь видами, которые запомнятся надолго
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Откройте для себя старинный Киров: купеческие особняки, храмы и городские легенды. Погружение в историю и культуру за короткое время
Начало: У Филармонии
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
3999 ₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка по историческим и красивым уголкам Кирова
Начнём с Александровского сада, пройдём по набережной Грина, увидим Успенский собор и закончим на живописном холме. Узнайте историю города и получите до 50 фото
Начало: В Александровском саду
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Узнайте историю Кирова с древних времен до наших дней. Пешеходная экскурсия по старинным домам, храмам и набережной Вятки
13 дек в 13:00
14 дек в 09:00
3800 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 июля 2025Влюбиться в Киров за 2 часаДата посещения: 19 июля 2025Дарья, вы молодец! Очень живо и интересно. Однозначно рекомендую.
- ММихаил4 ноября 2025Великолепная экскурсия с замечательным гидом! Дарья невероятно тепло и интерсно рассказала о городе. Показала много необычного, чего не узнаешь из сайтов о достопримечательностях города. Очень рекомендую!
- ЗЗотова8 сентября 2025Добрый день. Были на экскурсии 7 сентября, которую нам провела Дарья. Все очень понравилось, 2 часа пролетели как один миг. На все наши дополнительные вопросы у Даши были очень развернутые ответы. Мы очень рады, что есть такие профессиональные молодые экскурсоводы!!!
- ТТатьяна5 сентября 2025Мы с подругой действительно влюбились в Киров за два часа! 😁 Наш экскурсовод Дарья провела такой уютный и интересный маршрут,
- ГГраб1 сентября 2025Приезжали из Нижнего погулять, взяли экскурсию с Дарьей, всё понравилось, гуляли неспеша по старому городу, рассказ был интересный и всем рекомендую посмотреть город с помощью Дарьи
- SSkrepka77@yandex.ru20 августа 2025Информационно, доступно! 2 часа пролетели незаметно. Однозначно рекомендуем!!!!
- ННаталья27 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Весело, бодро, объёмно) Дарья, спасибо
- ЮЮлия27 июля 2025Влюбились в Вятку мы ещё до экскурсии с Дарьей, но однозначно наши чувства после экскурсии только окрепли. Дарья - прекрасный
- ООльга15 июня 2025Маршрут экскурсии и рассказ о местах, которые мы посетили позволил за 2 часа узнать много интересного о городе.
Экскурсия затрагивает важные исторические и просто интересные факты из жизни города и края.
Дарья ответила на все вопросы.
Спасибо за экскурсию!
- ТТатьяна27 мая 2025Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии, которую провела для нас Дарья. У нас собралась отличная компания: местные жители из Кирова
- ААнастасия6 мая 2025Отличная экскурсия. Все очень понравилось, время пролетело незаметно, было очень интересно и познавательно. Спасибо большое Дарье за экскурсию!
- ММария23 апреля 2025В своём соло-путешествии в Киров в первый день поездки решила взять эту экскурсию, чтобы у меня сложилось общее впечатление о
- ТТатьяна15 апреля 2025Дарья прекрасный экскурсовод. Два часа в непогоду прошли на одном дыхании. Всем рекомендуем.
- ААся13 февраля 2025Мне очень понравилась экскурсия с Дарьей. Даша - очень милая, приятная девушка, интересный рассказчик!
2 часа с ней пролетели незаметно)) сама экскурсия оказалось очень познавательной для меня. Я в Кирове была впервые и узнала очень много интересного)
100%ный рекомендасьон!
- ЕЕкатерина5 февраля 2025Отличная экскурсия. Подойдет тем кто в городе первый раз и тем кто уже был.
Маршрут составлен хорошо. Темы разнообразные. В зимнее время просьба для улучшения придумать 10 минут на перерыв для чаепития. Нам повезло у нас он был)
Все здорово спасибо!
- LLeonid3 февраля 2025Дарья -молодец!
Прекрасная экскурсия в свободном формате.
С отступлениями, шутками и обсуждениями.
Два часа пролетели незаметно!
- ЕЕлена14 января 2025Экскурсия понравилась, материал подавался профессионально, с хорошим соотношением серьезного материала и уместного легкого юмора, удачно подобраны объекты для показа. Дарья умеет корректно общаться с экскурсантами, четко выдерживает график экскурсии, ориентируется в материале. Очень рекомендуем!
- NNataliya8 января 2025Были в Кирове большой компанией-9 человек разного возраста от 12 до 73лет, заказали экскурсию у Дарьи и остались очень довольны.
- ААрина2 января 2025Отличная экскурсия. Дарья очень приятная девушка и хороший рассказчик: нет лишних, перегруженных фактами историй. Скорее это интересный рассказ о городе,
- ННаталья20 декабря 2024Благодарим Дарью за прекрасную экскурсию! Очень интересно и информативно! Мы действительно влюбились в Киров! Очень хочется вернуться еще!
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Особняк Прозорова»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Кирове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кирову в декабре 2025
Сейчас в Кирове в категории "Особняк Прозорова" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3800 до 6500. Туристы уже оставили гидам 313 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Кирове на 2025 год по теме «Особняк Прозорова», 313 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль