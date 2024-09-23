Кикиморы – экскурсии в Кирове

Найдено 3 экскурсии в категории «Кикиморы» в Кирове, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Пешая
154 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
Завтра в 08:00
7 окт в 08:00
3 400 за всё до 6 чел.
Первая встреча с Кировом
На машине
60 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторические и культурные тайны Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
Начало: От места где вам удобно
8 окт в 00:00
9 окт в 00:00
5 100 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Киров за 2 часа: история и легенды города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Кирову, где вы узнаете историю города, увидите купеческие особняки и храмы, а также услышите необычные городские легенды
Начало: У Филармонии
8 окт в 11:30
13 окт в 11:30
3 499 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    23 сентября 2024
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Экскурсия понравилась. Приятный голос, грамотная речь располагают к общению. Достаточно интересной информации. Из пожеланий- хотелось бы бы в экскурсии услышать что то об А. Грине
  • Л
    Людмила
    16 сентября 2024
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Очень довольны экскурсоводом.
  • К
    Котович
    8 сентября 2024
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Были на экскурсии в Кирове,наш экскурсовод Дарья провела очень интересную и познавательную экскурсию,очень довольны,что много узнали о данном городе!
  • В
    Вера
    8 сентября 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Благодарна Кире за ее любовь к Вятке! Были в начале апреля с коллегами в Кирове - на Трипстере не так
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    уж и много предложений по экскурсиям в этом старинном городе, Кира очень выручила. После ее рассказа стало понятнее, почему вятичи не торопятся покидать город, а остаются развивать его и прославлять свою малую родину. И как перекликаются времена: в августе в Москве, слушая историю строительства Храма Христа Спасителя, я уже знала, что его архитектор был сослан в Вятку и построил здесь великолепный Александро-Невский собор, фото которого нам показывала Кира. Много интересных фактов и особенно глубокие познания православной Вятки позволяют смело советовать Киру гостям этого великого края!

  • Н
    Наталья
    31 августа 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Все было просто великолепно. Прекрасный экскурсовод с хорошо подготовленной программой. Когда человеку по душе то, чем он занимается - это всегда видно: с какой гордостью, теплом и любовью Кира рассказывала о своём городе. Мы с дочкой в восторге!!!
  • И
    Ирина
    18 августа 2024
    Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
    Что можно узнать о городе за 1.5 часа? С прекрасным экскурсоводом Кирой- все. Удивительно, но за этот короткий период времени Кире удалось раскрыть долгую историю города очень емко и интересно. Все очень понравилось. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Кикиморы»

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  6. Скала Часовой
  7. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кирову в октябре 2024
Сейчас в Кирове в категории "Кикиморы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 5 100. Туристы уже оставили гидам 225 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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