1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
Завтра в 08:00
7 окт в 08:00
3 400₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторические и культурные тайны Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
Начало: От места где вам удобно
8 окт в 00:00
9 окт в 00:00
5 100₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборВлюбиться в Киров за 2 часа: история и легенды города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Кирову, где вы узнаете историю города, увидите купеческие особняки и храмы, а также услышите необычные городские легенды
Начало: У Филармонии
8 окт в 11:30
13 окт в 11:30
3 499₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана23 сентября 2024Экскурсия понравилась. Приятный голос, грамотная речь располагают к общению. Достаточно интересной информации. Из пожеланий- хотелось бы бы в экскурсии услышать что то об А. Грине
- ЛЛюдмила16 сентября 2024Очень довольны экскурсоводом.
- ККотович8 сентября 2024Были на экскурсии в Кирове,наш экскурсовод Дарья провела очень интересную и познавательную экскурсию,очень довольны,что много узнали о данном городе!
- ВВера8 сентября 2024Благодарна Кире за ее любовь к Вятке! Были в начале апреля с коллегами в Кирове - на Трипстере не так
- ННаталья31 августа 2024Все было просто великолепно. Прекрасный экскурсовод с хорошо подготовленной программой. Когда человеку по душе то, чем он занимается - это всегда видно: с какой гордостью, теплом и любовью Кира рассказывала о своём городе. Мы с дочкой в восторге!!!
- ИИрина18 августа 2024Что можно узнать о городе за 1.5 часа? С прекрасным экскурсоводом Кирой- все. Удивительно, но за этот короткий период времени Кире удалось раскрыть долгую историю города очень емко и интересно. Все очень понравилось. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Кикиморы»
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