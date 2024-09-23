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уж и много предложений по экскурсиям в этом старинном городе, Кира очень выручила. После ее рассказа стало понятнее, почему вятичи не торопятся покидать город, а остаются развивать его и прославлять свою малую родину. И как перекликаются времена: в августе в Москве, слушая историю строительства Храма Христа Спасителя, я уже знала, что его архитектор был сослан в Вятку и построил здесь великолепный Александро-Невский собор, фото которого нам показывала Кира. Много интересных фактов и особенно глубокие познания православной Вятки позволяют смело советовать Киру гостям этого великого края!